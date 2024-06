Concord Elementary honor roll

TROY — Concord Elementary School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.

Fifth grade

All A’s: Kyler Aberle, Brayden Bass, Luke Bertke, Lucas Brodman, Colton Burgess, Madelyn Burrows, Logan Dilbone, Harrison Ernst, Benjamin Ernsthausen, Bryce Fultz, Rhys Garrity, Lydia Hagenbuch, Benjamin Herrmann, Noah Howes, Leah Huber, Rui Ikeda, Cooper Johnson, Jinghan Ke, Gabriella Kelley, Rosie Kolakowski, Benjamin Lawrence, Braden Maier, Takeru Morinaga, MacKenzie Musser, Nina Niu, Reece Oakley, William Orman, Cohen Otis, Kira Patel, Henry Pham, Silas Raines, Athena Rank, Piper Smith, Warren Steinbrunner, Quinn Suber, Lisa Suman, Lucas Summers, Lillian Todd, Mila Tomsic, Zoee Tomsic, Mallory Ulrich, Molly Ulrich and Riko Yokota.

Honor roll: Lucas Adams, Alexa Arose, Leyat Ayichew, Daria Boland, Ivy Chen, Cooper Covington, Kolston Cox, Danica Creeger, Hudson Dedrick, Cora Emery, James Farley, Aubrey Fischbach, Jack Francis, Clara Goodman, Emerson Graves, Ethan Grimm, Carter Harris, Landon Highley, Avery Hunsucker, Grace Hunsucker, Lucas Hutchinson, Joaquin Ignacio, Lydia Ipekoglu, Matthew Johnson, Shuki Kimura, Yuzuki Kimura, Camryn King, Ryusei Kurata, Ryan Lande, Micah Lanning, Jaidyn Lear, Evelyn Martin, Beckett Miles, Kayden Mittelstadt, Kinlee Otis, Carlos Paulin Yescas, Olive Payne, Kendall Persinger, Devan Raval, Cora Rolf, Cullen Sietz, Darsh Shah, Isabella Smith, Evelyn Swigart, Brayden Thomas, Lennon Trevino, Poppy Tyler, Lucas Ward, Madelyn Waterman, Levi Wellspring, Lauren Westerfield, Thomas Westfall and Zachary Whicker.

Fourth grade

All A’s: Michelle Aidoo, Easton Ailes, Brayden Anderson, Benjamin Barry, Anna Blackmore, Skylar Boyd, Darcy Brown, Mia Capparelli, Kelton Clark, Anna Couch, Cara Drouhard, Milana Dunaieva, Adhwaith Ega, Meghan Erdahl, Ireland Fields, Owen Freisthler, Sosuke Fujiki, Ella Garlitz, Brynlee Howard, Haruto Kido, Alex Kopp, Kole Kress, Etta Lucas, Chase Magyar, Ava Maurer, Libby McCoy, Ashley McMillan, Camden Moore, Chisaki Morinaga, Mia Myers, Della Potter, Spencer Reed, Aiden Richey, Harper Rowe, Emalyn Smith, Lincoln Smith, Evelyn Straka, Haruta Takebe, Hannah Wainscott, Eliana Weaver, Emma Webster, Peyton Webster, Brenna Wuebker, Brooke Wuebker and Caleb Yahl.

Honor roll: Alec Austin, Alivia Austin, Bentley Barhorst, Preston Brown, Jace Bush, Dylan Christian, Olivia Davis, Evan DeAngelis, Mackenzie Dye, Dylan Edsall, Isaac Edwards, Hayden Ewry, Kevin Fisher-Rowe, Sofia Gertsen, Matthew Gillig, Liam Gonzalez Benitez, Akari Hayashita, Lainey Highley, Annabella Howard, Emma Kacmar, Leo Kooro, Loral Latif, Hayden Lee, Cade Lewis, Liam Littlejohn, Gabriel Lopez-Cisneros, Allie McMullen, Corben Mercer, Amelia Miramontes, Kade Morgan, Addison Moser, Koto Okanishi, Piper Overla, Nikola Penkal, Adelynn Poeppelman, Lynleigh Reaver, Jackson Reese, Adelyn Sabia, Tanner Shefbuch, Luke Shie, David Stevens, Margaux Swartz, Curtis Thacker, David Van Houten, Sofia Vargas Martinez, Kenny Vo, Ava Weaver and Elliot Wise.