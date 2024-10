Concord Elementary School honor roll

TROY — Concord Elementary School has announced its honor roll for the first quarter of the 2024-25 school year.

Fifth grade

All A’s: Michelle Aidoo, Alivia Austin, Anna, Kacmar, Alex Kopp, Kole Kress, Hayden Lee, Cade Lewis, Etta Lucas, Chase Magyar, Ave Maurer, Brody Miller, Amelia Miramontes, Chisaki Morinaga, Joshua Perry, Spencer Reed, Aiden Richey, Harper Rowe, Evelyn Straka, Sofia Vargas Martinez, Kenny Vo, Hannah Wainscott, Eliana Weaver, Peyton Webster, Brenna Wuebker, Brooke Wuebker and Caleb Yahl.

Honor Roll: Easton Ailes, Alec Austin, Bentley Barhorst, Benjamin Barry, Darcy Brown, Mia Capparelli, Dylan Christian, Jay’auna Collins, Sayler Cremeans, Dallan Cress, Opal Cullis, Olivia Davis, Milana Dunaieva, Dylan Edsall, Isaac Edwards, Owen Freisthler, Liam Gonzalez Benitez, Koen Hazeltine, Audrey Hoker, Brynlee Howard, Landen Kalmar, Collin Kenyon, Leo Kooro, Liam Littlejohn, Gabriel Lopez-Cisneros, Aaliyah McCartney, Libby McCoy, Addison Moser, Mia Myers, Jeremy Nunez-Aguiniga, Koto Okanishi, Adelynn Poeppelman, Della Potter, Jackson Reese, Tanner Shefbuch, Luke Shie, Emalyn Smith, Lincoln Smith, Rikilynn Soto-Garcia, David Stevens, Beau Strayer, Margaux Swarts, Haruta Takebe, Ngoc Phuong Vy Vu and Emma Webster.

All A’s: Mariana Acosta Rodriquez, Paul Aidoo, Layla Campbell, Carter Carpenter, Paige Casey, Bridget Carity, Roselyn Conard, Eisley Cox, Adeline Denlinger, Everett Fister, Nafiyad Fitzpatrick, Elliott Fox, Henry Fulker, Isabella Grein, Landon Habedank, Nolan Haley, Mason Hart, Nolan Heckendorn, Lauren Heilers, Joan Hernandez Gongora, Carter Hill, Annabelle Homan, Oscar Kampfe, Hasvitha Koka, Samuel Kolakowski, Lance Lampert, Nathan Martinez, Aubree McMaken, Clive Osborne, Havish Patel, Sagar Patel, Landon Persinger, Lucas Ray, Jonathan Reinhardt, Connor Richey, Sumire Sasaki, Lenora Searfoss, London Siefring, Alexander Smith, Myla Smith, Louis Subler, Samuel Summers, Sawa Taketani, Samuel Treadway, Asher Wells, Noelle Whitt and Nora Williams.

Honor Roll: Oliver Bolin, Brendan Burgess, Rex Daniel, Samuel Dixon, Rachel Downey, Laila Duty, Melany Echeverria Avila, Kathryn Foster, Benjamin Frank, Lucas Gillis, Kellen Goodman, Ava Grimm, Carson Henry, Kotona Kurata, Aubree Littlejohn, Jeremiah Martin, Kaito Matsuo, Madison McGillvary, Eva McMullen, Brogan Mergler, Isabella Newell, Ava O’Dell, Santiago Pascual, Charles Platz, Ariana Randall, Armina Rankin, Gavin Rayburn, Liam Reese, Easton Riethman, Julia Ritter, Scarlett Schamel, Reid Seitz, Katie Silcott, Lola Smith, Daniel Stewart, Macie Suber, Aiden Sulk, Rylee Tait, Molly Wise and Adelynn Young