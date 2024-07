Edison announces Spring 2024 Dean’s list

PIQUA — Edison State Community College recognizes 653 students for academic excellence on the Spring 2024 Semester Dean’s list. To be eligible for the Dean’s list, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

The following Miami County residents achieved this honor of academic achievement.

Bradford:

Rachel Fisher, Remington Harleman, Daphne Lavey, Harley Massie, Andrew Miller, Josh Murphy, Bonnie Peeples, Olivia Rapp, Dalten Skinner, Jozlynn Wintrow, and Stephanie Wood.

Casstown:

Maryn Gross, and Jacqueline Kadel.

Conover:

Paxton Hunley, and Alli Putnam.

Covington:

Brogen Angle, Layla Brown, Alexander Fries, Wesley Gooding, Haley Hargrave, Amaya McCoy, Tiffany Osborne, Sarah Ray, Ayden Rench, Brittany Timmerman, and Anna Winn.

Fletcher:

Philip Blaess, Riley Blair, Jacob Eidemiller, Reese Gipe, Luke Hamaker, and Haley Lane.

Huber Heights:

Sabrina Pond.

Laura:

McKensie Brown, Presley Cox, Luke Daum, and Jocelyn Gray.

Ludlow Falls:

Alexa Bayer, Ian Bayer, Emma Hemphill, and Samuel Tackett.

Piqua:

Abrianna Anderson, Andrew Anderson, Jerry Anthony, Xander Basil, Savannah Baughman, Travis Blair, Grace Brewster, Natasha Brown, Kiara Camper, Skylar Carey, William Caserta, Catherine Copsey, Brooke Craft, Julia Curl, Devonte Curry, Ashley Cutcher, Danielle Debrosse, Brooke Douglas, Kai Drees, Kaitlyn Hawes, Kraig Hemmert, Gianna James, Addison Jennings, Lillian Kirk, Anna Klopfenstein, Emery Kuhlman, Tate Kuhlman, Abigail Lambert, Kelsey Lane, Brooklyn Larck, Adriana McKinney, Destiny Middlemiss, Gracelynn Neil, Jasmine Oswald, Adelie Perry, Xander Persinger, Richard Price, Avery Roberts, Madeline Rohrbach, Braylin Shaner, Trinity Shawhan, Jared Shellabarger, Chaia Sowers, Kara Steinke, Jacob Studebaker, David Stumpff, Paige Stumpff, Gabriel Swallow, Kaitlyn Szachta, Mary Taulbee, Brenna Thompson, Susan Varvel, Jayden Walters, Brenden Werling, Anna Wright, Nataya Yaqub, and Alyssa York.

Pleasant Hill:

Caleb Adams, Camryn Gleason, Jocelyn Marple, Kyle Meyer, Estie Rapp, and Colin Tackett.

Tipp City:

Jessica Biller, Mina Boocher, Sunshine Bricker, Morgan Chaplin, Kai Cheung, Danielle Collins, Ethan Cook, Andrew Current, Justin Everette, Madison Fulk, Elizabeth Hargrave, Kendall Herkins, Megan Kellar, Justin Koehler, Kyle Koehler, Addisyn Kohorst, Chloe Lipscomb, Sierra Marsh, Kaela May, Alaina McElhose, Emma Miller, Madelyn Montgomery, Faith Moorefield, Gavyn Mullins, Brayden Peake, Sean Phipps, Karlee Plozay, Joshua Ringo, Alaina Rogers, Clayton Snider, Joseph Tavenner, Joseph Tesch, and Lydia Zweizig.

Troy:

Cameron Anderson, Christina Anderson, Patricia Anderson, Joseph Arndts, Leiyhana Barnes, Tala Barnes, Cole Baxter, Lilianne Beccue, Kamdyn Berard, Myah Bitemo, Beau Bowden, Kiley Boyd, Zachary Brandt, Isabella Brewer, Maria Broerman, Zoey Burns, Mikayla Byrd, Cassidy Cheney, Alexandrea Cotrell, Makenna Cozatt, Andrew Crane, Vincent Crane, Kalyn Deloach, Elijah Donnan, Kennedee Elifritz, Kaylee Elliott, Kara Enneking, Sarah Fine, Kade Flora, Kaylee Foster, Ian Francis, Lainey Freeman, Delaney Frock, Reagan Gates, Evan Gerity, Aiyana Godwin, Nathan Hamilton, Alexis Hancock, Nakiera Hancock, Nathan Harju, Dayonna Harris, Matthew Hempker, Brittany Hicks, Brooklyne Hines, Maria Hohenstein, Brooke Householder, Matthew Householder, Kayla Huber, Trinity Hurd, Tatum Jackson, William Johnson, Isaac Kinder, Christopher King, Angela Kinstle, Kendra Kovacs, Scott Krites, Jason Lamb, Adam Lawson, Alexis Lewis, Hannah Liening, Brooklynn Lilly, Sienna Mader, Chett Mannier, Ryen Marsh, Christa Mary, Morgan Maxwell, Elise McCann, Tani McNally, Kendra McNutt, Camren Monnin, Colton Morefield, McKayah Musselman, Elizabeth Niemi, Tiffany Norris, Aaron Oates, Lindsey Ott, Leila Overholser, Lucas Plaisier, Caitlyn Pleiman, Olivia Reeder, Carter Robbins, Jacob Roeth, Casey Rogers, Deanna Rohlfs, Addisyn Russell, Mary Rust, Brooklynn Sanders, Lily Scheerer, Aidan Scott, Krislynn Scott, Abigail Seger, Jeffrey Smith, Drew Snurr, Elahmarie Soto-Garcia, Caleb Steggemann, Hannah Steggemann, Liam Stein, Jacob Stewart Dugan, Cameron Stoltz, Andrew Stringer, Abigail Sullenberger, Ben Terrill, Julie Timmerman, Natalie Tremblay, Daniel Tucker, Anna Twiss, Evan Vallery, Shelby Van Den Bosch, Braeden Verceles, Kristann Wages, Owen Walters, Austin Watern, Jonathan Wells, Summer West, Isabel Westerheide, Chloe Williams, Jennifer Wright, Ethan Young, David Ziegler, Zachary Ziesemer, and Noah Zink.

Union:

Brenna Price, and Hilda Rodriguez Garcia.

West Milton:

Tyler Baldasare, Michael Coate, Kaylee Deeter, Rachel Jacobs, Ty Parsons, Madalyn Ritchey, Kylee Snider, Elliot Trim, Oliver Trim, and Katlyn Wintrow.