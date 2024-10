Forest Elementary School honor roll

TROY — Forest Elementary School has announced its honor roll list for the first quarter of the 2024-25 school year.

Fifth grade

All A’s: Joseph Flory, Piper Hahn, Robert Hartman, Kendren Johnson, Liberty Pierce, Daniel Savage, Carlon Vanchure, Madilynn Vanchure, Liam Wiford, Thomas Wilder

Honor Roll: Josephine Adams, Myla Blair, Alexander Bleam, Michael Bodey, Connor Boehringer, Caleb Byrd, Jordan Chuney, Brooklyn Dunne, Ariana Green, Harper Gregg, Jaxson Kessler, Kyleigh King, Oakley Knouff, Capri Mijares, Cateleya Monrreal-Dehut, Blakely Owens, Kailynn Pipenger, Lucas Shamblin, Wyatt Smith, Ayanna Stanley, Symin Swinford, Benjamin Thomas, McKayla Vanwinkle, Patricia Vogann, Skylar Wadlington, Richard Walker, Samuel Warman, Liam Worley

Fourth grade

All A’s: Mya Applegate, Adelita Bodey, Dean Brulport, Raelynn Clark, Jaxson Daniels, Ruby Dexter, Cassandra Murphy, Henry Otwell, and Lillian York.

Honor Roll: Victoria Bleam, Mason Brooks, Robert Burton, Gabriel Cage, Kohen Carnes, Bentley Clonce, Hannah Eastman, Addison Eldridge, Coen Hadley, Mia Hammons, Levi Hickman, Hailee Kessler, Marlana Loy, Charles McCorkle, Bentley McCreery, Michaiah Pearson, Weston Roberts, Evan Schoonover, Boe Shope, Jensen Slack, Dayauhna Smith, Sebastian Smith, Ava Snell, Slone Welbaum, Peyton Wells.