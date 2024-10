Miami East High School honor roll

CASSTOWN — Miami East High School has announced the principal’s list and honor roll for the 2024-25 first quarter.

Freshman:

Principal’s list: Kash Baker, Madelyn Barns, Tucker Barnett, Bailey Brown, Jude Couser, Kadan Delinger, Lauren Duff, Emma Eichhorn, Corbin Farrier, Kinzie Fiebiger, Issac Fine, Logan Frasher, Zane Gallegos, Kacie Gillian, Summer Goecke, Alexi Grooms, Benjamin Henning, Allison Hewitt, Alexis Higgins, Rehgan Hufford, Maddix Jefferis, Quentin Kelly, Tessa Kress, Ann Krug, Nevaeh Levan, Abigail Link, Daniel Malott, Wyatt Maxson, Brady McGaharan, Cooper Palivec, Gunner Palivec, Kenzie Rich, Levi Robinson, Jorgia Roeth, Bailey Sampson, Trever Smith, Bryce Uhl, Colton Vogel, Brianna Williams, and Kaycee Yantis.

High honor roll: Dalton Barnes, Eli Bevan, Evan Brinkman, Oliver Buchanan, Alivia Comer, Nolan Crane, Cole Dennis, Evelyn Fischer, Trevor Havenar, Johnathan Hedrick, Ella Hershberger, Austin Howell, Kayce Knoop, Gracelyn Miller, Grace Shively, Elijah Smith, Cher Sroufe, Hailey Stevens, Hunter Thomas, and Taetum Wesco.

Honor roll: Cylah Boggess, Chase Branam, Olivia Brown, Jillian Carter, Kiersten Carter, Seth Christian, William Curtis, Ashton Demmitt, Jocelyn Dykes, Rilynn Enochs, Noah Fisher, Landen Francis, Addison Havenar, Riley Johnson, Keagan Kemp, Karmon Kendall, Lincoln Kessler, Karizma Kudelka, Bryce LaForce, Savannah Pellman, Jacob Prater, Taylor Shafer, Bekah Taylor, Alexandria Watkins, Natalie Weaver, and Ariyanna Weldy.

Sophomores:

Principal’s list: Hunter Barnes, Kylee Bowsher, Jersey Cutlip, Kaylin Flora, Madeline Frantz, Kolten Gustin, Kara Hale, Addison Hall, Judah Latimer, Tai McAdams, Landon Moran, Joselyn Rowe, Emma Suber, Eric Vallery, Morgan Ward, and Atley Zerkle.

High honor roll: Colleen Black, Izaiah Bruggeman, Jaylen Carter, Collier Elifritz, Simon King, Olivia Loughman, Matthew Merz, Charlotte Norman, Owen Ondera, Amelia Osting, Ella Phillips, Montana Powers, Robert Rohrer, Clay Slone, Gradyn Spitler, Curran Vinson, Aiden Vonderembse, Kyle Wright, and Avery Yeaple.

Honor roll: Kolbi Alexander, Isabella Bobillo, Kaden Bodey, Caleb Brubaker, Haylee Buchert, Skylar Calvert, Zavior Cline, Presley Cutlip, Grace Elliott, Alek Fine, Zander Frasher, Maeli Friend, Alaina Grise, Jack Hamaker, Riggins Hansgen, Memphis Hughes, Brady Kadel, Will Koble, Maggie Kowalak, Haley Lang, Andrew Martin, Zachary Mastrino, Evan Maxson, Ryan Neff, Tanner Noble, Addison Phillips, Hannah Pretsman, Liam Prosser, Tyler Quinn, Hudson Randall, Emmalee Seyfried, Abigail Sizemore, Carson Smith, Reeyn Stelling, Danilynn Watson, Bailey Weaver, and Destani Wilson.

Juniors:

Principal’s list: Veronica Andres, Brody Antonides, Addelynn Bowman, Anna Budd, Annalia Cantrell, Anna Davis, Preston Duff, Whitni Enis, Tyler Enochs, Katie Ferguson, Garrett Fine, Mara Fine, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Madison Grube, Savanna Harmon, Dylan Haught, Brayden Havenar, Owen Heilman, Emma Hershberger, Braden Lewis, Kaci Manns, Nicholas Martel, Brycen Musser, Chase Posey, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Alyssa Sink, Alexandria Skaggs, Bianca Stevens, Brandon Stone, Bailey Taylor, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Emily Wesseler, Emma Whitten, Kirya Wise, and Emily Zawalich.

High honor roll: Gavin Alexander, Adriana Barrett-Knick, Gavin Bodey, Cheyenne Buchert, Colin Davidson, Carsen Dishman, Madison Farling, Elizabeth Fischer, Dallas Gillian, Logan Helsinger, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Jaren McDaniel, Sophie Minnich, Tenley Potter, and Caden Woehrmyer.

Honor roll: Zacariah Allen, Emma Anderson, Autumn Arzola, Shelby Buck, Gabriel Cole, Kinsley Courtright, Alexa Deaton, Makenna Doty, Justice Edwards, Isabel Eichhorn, Owen Fields, Addison Fine, Alyssa Helton, Teaghan Kress, Brandon Lane, Lily Malott, Gabriel Pequignot, Mersadee Pezzino, Evelyn Potter, Isabella Rowley, Nathaniel Sallee, Benjamin Tast, and Zenia Wickliffe.

Seniors:

Principal’s list: Brianna Baxter, Wyatt Black, Blake Boggess, Gabriel Cathcart, Paige Clarkson, Feanix Danner, Lillian Forsythe, Madison Garrett, Robert Glassmeyer, Katelyn Hall, Lacie Henry, Myah Jefferis, Jacqueline Kadel, John Kemp, Baylen Lair, Dylan Link, Abigail Maxson, Connor Maxson, Coleton Moore, Jocelyn Motter, Zachary Pretsman, Tyler Scherer, Thad Slone, Keara Stace, Caleb Staley, Allie Suber, Lane Tennant, Austin Workman, Clark Wintrow, and Lillyan York.

High honor roll: Haley Barnes, Halen Beck, Kira Cole, Vincent Crane, Rhylee Eichhorn, Grayce Goodin, Violet Hazard, Joshua Henning, Skyla Kerns, Kataryna Niswonger, Wesley Penny, Braylon Rhoads, Austin Scherer, and Aliana Wissman.

Honor roll: Alyssa Apple, Luke Bowsher, Nathaniel Bruggeman, Camden Comer, Nicholeiz Fish, Abbigail Gibson, William Gillespie, Lorelei Gregory, Simon Latimer, Alivia McCuistion, Aaron Mills, Cora Moore, Karley Prosser, Jackson Shane, Christopher Smith, and Michael Williams.