Miami East High School Principal’s List, honor roll

CASSTOWN —Miami East High School has announced the Principal’s List and honor roll for the 2023-24 fourth quarter.
Freshman:
Principal’s List: Hunter Barnes, Colleen Black, Kaden Bodey, Kylee Bowsher, Caleb Brubaker, Jersey Cutlip, Kaylin Flora, Zander Frasher, Alaina Grise, Kolten Gustin, Kara Hale, Addison Hall, Jack Hamaker, Simon King, Will Koble, Judah Latimer, Tai McAdams, Landon Moran, Alivia Palivec, Addison Phillips, Montana Powers, Joselyn Rowe, Emmalee Seyfried, Gradyn Spitler, Emma Suber, Eric Vallery, Aiden Vonderembse, and Kyle Wright.
High Honor Roll: Kolbi Alexander, Isabella Bobillo, Haylee Buchert, Jaylen Carter, Presley Cutlip, Collier Elifritz, Madeline Frantz, Luke Fulton, Riggins Hansgen, Haley Lang, Olivia Loughman, Matthew Merz, Tanner Noble, Charlotte Norman, Ella Phillips, Hannah Pretsman, Robert Rohrer, Clay Slone, Carson Smith, Curran Vinson, Morgan Ward, Avery Yeaple, and Atley Zerkle.
Honor Roll: McKenna Bell, Izaiah Bruggeman, Skylar Calvert, Zavior Cline, Alek Fine, Colton Hamby, Stephany Harris, Memphis Hughes, Brady Kadel, Maggie Kowalak, Lincoln Littlejohn, Zachary Mastrino, Ryan Neff, Owen Ondera, Amelia Osting, Audrey Ponchillia, Sabrina Powell, Spencer Pratt, Liam Prosser, Tyler Quinn, Hudson Randall, Reeyn Stelling, Kelsey Swartz, Danilynn Watson, Bailey Weaver, and Destani Wilson.
Sophomores:
Principal’s List: Zacariah Allen, Emma Anderson, Addelynn Bowman, Cheyenne Buchert, Carsen Dishman, Preston Duff, Justice Edwards, Isabel Eichhorn, Kylie Gentis, Delainey Goodstein, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Lily Malott, Kaci Manns, Nicholas Martel, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Landon Scott, Alexandria Skaggs, Bianca Stevens, Brandon Stone, Bailey Taylor, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Emma Whitten, Kirya Wise, Caden Woehrmyer, and Emily Zawalich.
High Honor Roll: Veronica Andres, Gavin Bodey, Anna Budd, Kinsley Courtright, Alexa Deaton, Whitni Enis, Katie Ferguson, Garrett Fine, Elizabeth Fischer, Skyler Goecke, Madison Grube, Sevanna Harmon, Kloe Kessler, Brandon Lane, Addyson Long, Sophie Minnich, Brycen Musser, Tenley Potter, Keidin Pratt, Alyssa Sink, Nevaeh Whaley, and Kimberly Zapata.
Honor Roll: Matthew Adkins, Brody Antonides, Adriana Barrett-Knick, Annalia Cantrell, Isaac Cool, Aiden Crumrine, Anna Davis, Mckenna Doty, Madison Farling, Owen Fields, Addison Fine, Mara Fine, Lia Gallegos, Owen Heilman, Alyssa Helton, Samuel Henning, Chase Posey, Evelyn Potter, Isabella Rowley, Ava Skeens, Cayden Wesco, Emily Wesseler, Zenia Wickliffe, and Annamae York.
Juniors:
Principal’s List: Brianna Baxter, Wyatt Black, Vincent Crane, Reese Gipe, Miriam Harmon, Violet Hazard, Jacqueline Kadel, Baylen Lair, Haley Lane, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Hailey Register, Trinidad Ruiz Morales, Mary Rust, Austin Scherer, Addison Schmidt, Jackson Shane, Keara Stace, Allie Suber, John Weddle, Clark Wintrow, and Austin Workman.
High Honor Roll: Kamryn Apple, Haley Barnes, Riley Blair, Luke Bowsher, Kira Cole, Julia Couser, Lillian Forsythe, William Gillespie, Grayce Goodin, Lorelei Gregory, Myah Jefferis, Adam Lawson, Aaron Mills, and Tristan Rowley.
Honor Roll: Halen Beck, Candice Bevan, Nathaniel Bruggeman, Gabriel Cathcart, Adrian Comer, Camden Comer, Evan Demmitt, Lydia Durst, Kayleigh Fourcade, Braedon Gambill, Madison Garrett, Abbigail Gibson, Owen Haak, Brooke Hicks, John Kemp, Skyla Kerns, Alexa Klingshirn, Simon Latimer, Cora Moore, Kataryna Niswonger, Braylon Rhoads, Allison Rose, Thad Slone, Caleb Staley, Lane Tennant, Kamden Wolfe, and Lillyan York.
Seniors:
Principal’s List: Devon Abshire, Maria Broerman, Evelyn Brown, Luke Hamaker, Alaina Helsinger, Maria Hohenstein, Reagan Howell, Addison Jennings, Cora Kinard, Lana McAdams, Camren Monnin, Hans Olson, Lindsey Ott, Malea Padgitt, Ava Prince, Landin Putnam, Jacob Riley, Jacob Roeth, Brooklyn Taylor, Courtney Walker, Kameron Workman, and Maelee Zerkle.
High Honor Roll: Jadyn Bair, Cole Baxter, Andrew Crane, Paige Donnan, Kennedee Elifritz, Maryn Gross, Abigail Kadel, Madison Maxson, McKayah Musselman, Ty Roeth, Colin Vogel, and Thomas Wallace.
Honor Roll: Connor Apple, Drake Bennett, Ronald Bennet, Austin Bliss, Maycin Danner, Dio Ellis, Camryn Francis, Tadyn Gross, Fletcher Harris, Michael Hohenstein, Christian Johnson, Kyle Larson, Olivia Latchney, Brian Laughman, Abigail Leiss, Jacob Marker, Daniel Martin, Lucas Maxwell, Sophia Mitchell, William Moore, Roy Musselman, Evan Noll, Elisabeth Norman, Logan Phillips, Karson Potts, James Puthoff, Hunter Randall, Caleb Richter, Ryan Stoll, Michael Till, Evan Vallery, Kyle Vernon, and Kaden Weldy.