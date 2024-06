Piqua JHS 4th quarter honor roll

PIQUA — Piqua Junior High School has announced the fourth quarter honor roll list for the 2024-25 school year.

Seventh grade honor roll: (3.75—4.0 GPA) Liam Alspaugh, Jacob Anderson, Espen Atha, Hannah Bailey, Kenzie Bertholomey, Rainey Bornhorst, Nolan Butler, Makenzie Carroll, Adrianna Chambers, Ryleigh Coppock, Akeylah Cox-Haralson, Uriah Burgh, Lucas Crawford, Olivia DeBrosse, Abigail Detter, Athena Duff, Cora Fledderman, Savannah Gress, Kaden Hampshire, Aydan Hare, Gylian James, Luke Jensvold, Autumn Jones, Bronson Kaye, Lauren Keener, Coral Kindell, Madison Kiser, Addison Leonard, Madeline Lewis, Alysa Lin, Adisen Litsch, Tiffany Liu, Cohen Manson, Chloe Marcum, Avery Marrs, Victoria Martin, Bailey Meadows, Ellexis Mertz, Abigail Palmer, Sophia Palmer, Kailey Perreira, Alora Perry, Miranda Price, Bently Ritter, Demi Roberts, Kortney Schultz, Annaleigh Scott, Connor Sloan, Malachi Smith, Evangeline Staley, Bryanna Stambaugh, Raygin Sterling, Landon Sullenberger, Cooper Swink, Jocelyn Thoma, Drake Thornhill, Shariah Tlaskal, Chloe Watkins, Lilian Wellman, Elizabeth Wessel, Payton Wilson, and Katie Wolf

Seventh grade honorable mention: (3.5—3.749 GPA) Landyn Best, Bryleigh Brubaker, Easton Bryant, Landon Bryant, Cheyanne Conner, Jilian Davis, Jonathan Davis-Shinall, Chance Hamilton, Dakiya Hester, Lylah Howard, Layla King, Jersey Lee, Mayson Page, Gabryela Schroeder, Brooklynn Weaver, Troy Wildenhaus, and Lilly Yeaple

Seventh grade commended list: (3.25—3.49 GPA) Dominic Allen, Brooklyn Arnett, Deryk Berkerle, Koltin Bryant, Chloe Bulmer, Leyah Fair, Christopher Graham, Kamaya Graham, Michelle Gray, Landry Hinkle, Ashton Jones, Randy Kessler, Teeghann Kiser, Anna Koenig, Aaliyah Leonardo-Cotterman, Gabrielle Miller, Amiyah Moorman, Johnny Osornio, Sophia Perkins, Joslyn Quinter, Mackenzie Shaneyfelt, Lillian Shipman, Brysen Sprauge, Ryder Stover, Johnny Sutton, Vance Thoreen, Euriah Ward, and Brayden Wright

Eighth grade honor roll: (3.75—4.00 GPA) Cameron Albright, Julianna Alexander, Brennen Angle, Laila Beireis, Addison Black, Ava Bolin, Zariah Bowers, Jillian Boyd, Parker Butler, Selena Callejas, Madison Cantrell, Abigail Carnahan, Ashlyn Deal, Blake Deal, Mischa Dillion, Sophia Duley, Lucas Elliott, Kayaunna Epley, Liam Fast, Ashlyn Faulkner, Christian Ferguson, Keaton Fisher, Tristyn Frazier, Isabell French, Dane Funderburg, Kahles Gannon, Dalan Goff, Hunter Grissom, Parker Hickerson, Leila Hobart, Carson Holtvogt, Drew Hostetter, Kaylee Huber, Soraya Hudson, Jonathan Huelskamp, Ruby Jess, LeahAnn Jones, Kaleb Karnehm, Lucas Koenig, Ava Krommanecker, Bryer Langston, Chloe Laqui, Joseph Lavey, Connor Lawson, Trinity LeMaster, Jason Lin, Anderson Lyman, Karsen Lyman, Libby Magoteaux, Chase Mangen, Kalia McClellan, Layla McDowell, Kamri Mendenhall, Jacob Meyer, Adaleigh Mitchell, Meyah Murphy, Brayden Myers, Jasmine Nickels, Maya Oduro, Jace Palmer, Kameron Pfenning, Lillian Pierron, Lawrence Pitman, Aldin Poeppelman, Annalyse Pummill, Bailey Quinter, Samil Ramirez, Sai Reed, Skylar Riedel, Leila Roberts, Braxton Roller, Michael Rowley, Audryna Rudy, Emilee Schulz, Ethan Shaw, Adalynne Shawler, Payton Shoffner, Tara Smith, Dominic Snapp, Evin Spark, Zayne Strong, Raygan Swabb, Allison Szachta, Taylor Tevis, Samantha Toopes, Laurie VanMatre, Khloe Venrick, Jack Vore, Aubrey Wagner, Finnegan Wagoner, Piper Ward, Audrey Williams, Max Willoughby, Olivia Workman, Ella Worley-Josefovsky, and David Yohey

Eighth grade honorable mention: (3.5—3.749 GPA) Wyatt Allen, Rogan Baumann, Matthew Bishop, Ra’Niya Brooks, Braylen Cooper, Mia Ellis, Cylie Evans-Apple, Jaiden Galvan-Wells, Jeffrey Grote, Pacience Haynes, Breyden Hicks, RaKayla Jones, Miranda Miles, Maison Miller, Jayden Ostendorf, Landon Pierce, Tristen Pisano, Kaden Rice, Rabekah Shaner, Calvin Shawver, Lyla Silvers, Gabriel Sloan, Dustyn Stambaugh, Tanner Stevens, and Jordan Swisher

Eighth grade commended list: (3.25—3.49 GPA) Sawyer Barga, Tristan Fox, Kaydance Graham, Keelan Greene, Cayden Hammons, Kariyah King, Connor Knick, Ryleigh Kouts, Mazzimo Martinez, Kaylianna Rudy, Charlie Shawver, Ariel Staudt, Marquez Taylor, Sevahna Thompson, Samantha Westfall, and Andrew Wright