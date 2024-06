Troy High School honor roll

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average of 3.50 – 3.74 for the second semester and have been named to the honor roll.

Freshmen: Hudson Addis, Landen Adkins, Jaydon Arrington, Carsen Bailey, Quinn Barhorst, Ja’nayah Coleman, Kimberlyn Connors, Chloe Crans, Rebecca Deleon, Jackson DeYoung, Jayda Dillow, Aubrey Dynes, Ian Farrier, Waylon Fremont, Christopher Gee, Ryan Gillig, Adalyn Hardee, Lavy Harnish, Brody Hoke, Dawson James, Sara King, Sam Maitlen, Isabelle Mayo, Chloe McBride, Hinano Nakagawa, Jake Reinhardt, Guilherme Stellato, Caden Stoltz, Ayden Thompson, Kaylin Widener, and Sarah Zickafoose.

Sophomores: Khloe Aberle, Simeon Adekoya, Marlee Afzal, Sullivan Anderson, Sydney Astor, Ethan Bowman, Illabeth Burghardt, Madison Chris, Brooke Davis, Grace Davis, Keagan Durall, Aliya Fogarty, Maximilian Fong, Kayden Franklin, Greta Fullenkamp, Kaylie Gilmore, Aiden Hickernell, Kyler Johnson, Anden Kemmer, Klowey Kerr, Riley King, Bella McMullen, Nora Mercer, Asher Merritt, Sienna Osburn, Zachary Ross, Devin Schwartz, Brylee Shoemaker, Keilie Slattery, Cheyane Smith, Thomas Tompkins, Dylan Unger, Vivian Walker, Ava Werst, David Williams, Landan Wolfe, Josalyn Wooddell, and Emma-Marie Zonner.

Juniors: Elizabeth Arnold, Kendall Augustine, Andrew Ballweg, Casey Beckner, Isaac Burns, Averion Carnes, Ollie Carpenter, Ian Francis, Cali Glasener, Geofrey Godin, Julia Good, Connor Haywood, Lukas Hotchkiss, Anna Meyer, Averie Miller, Noah Morgan, Chelsea Muhlenkamp, Dhruv Patel, Raegan Poeppelman, Skylar Ramby, Roman Rank, Katelyn Smith, Fatima Zautadze, and Lily Zimmerman.

Seniors: Carson Brown, Kylie Buechter, Caleb Dreier, Sirely Echeverria-Avila, Aiden Evans, Chloe Fecher, Cristian Fuentes, Aiyana Godwin, Dylan Greaf, Ryan Kaiser, Ashley Kyle, Hailey Marshall, Ava McCoy, Connor McGillivray-Sumner, Kellen Miller, Noah Miller, Vincent Olivieri, Aurelius Raglin-Diaz, Leah Reddick, Joshua Schilling, Clay Smith, Logan Stanton, and Evelynn Turnbull.