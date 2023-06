CASSTOWN — Miami East has announced the Principal’s List and Honor Roll List of the fourth quarter for the elementary school.

First grade Principal’s List (all A’s): Jacob Bade, Amelia Deatherage, Vera Karnehm,Cameron Liles, Ian Miller, William Penn, Genevieve Benham, Tanner Roseberry, Abigail Magalnick, Hailey Dino, Aiden Blagg, Sloane Anderson, Wyatt Starrett, Easton Weaver, Cadence Davis, Julia Winner, Brennan Meyer, Cater Reasland, Brooklyn Blythe, Barrett Stout, Allie Tron, Bryce Shepard, Owen Hamlin, Gus Lichtenberg, Blaine Havenar, Sophia Rogers, Chadalynn Gambill, Luke Coverstone, Colton Branam, Hayley Coe, Eli May, Piper Scarpella, Emily Barnes, Wyatt Hill, Leah Schwieterman and Quinn Brasher.

First grade Honor Roll: Blake Bates, Everly Comer, Ellie Compton, Jolene Fritz, Jase Hubbard, Savannah Humphrey, Malie Ivy, Kinley Maus, Quaid McCoart, Macsen McConnell, Addie Terrian, Brighten Smith, Jackson Pruitt, Malia Miller, Bently Massie, Korlin Lawrence, Callan Blevins, Harper Alexander, Joanna Zink, Claire Taylor, Nora Gray, Paislee Dunivan, Axle Massie, George Buchanan, Peyton Walker, Jase McClellan, Meredith Bell, Rosie Doyle, Jonah Gilbert and Noah Clodge-Valencia.

First grade most improved: Jase Hubbard, Austin Brodess, Braxtyn Romeiser, Axle Massie and Jonah Gilbert.

Second grade Principal’s List: Mallory Barnett, Eleanor Browning, Madelyn Duff, Emmelia Elliott, Violet Knoop, Ryleigh Myers, Brynlee Northup, Archer White, Rachel Battista, Brynn Davis, Bryce Gill, Skylar Kerr, Cole Knoop, Daisy Ranger, Ayden Ward, Flynn Foster, Kinsley Francis, Panela Pearson, Madelyn Steffel, Jonathan Wells, Mason Billing, Lincoln Carter, Naomei Dey, Avery Ferguson, Tate Harper, Amelia Huelsman, Wyatt Kemp, Natalie Kerns, Charlotte Knostman, Jackson Norman, Dane Riddle, Silas Robinson, Allie Swank, Ayden Bolden, Luke Eichhorn, Emmalee Hahn, Lacie Harshman, Bentley Hurst, Anysten Lair, Joey Payne, Payton Prince, Laylah Thompson and Collins Yeaple.

Second grade Honor Roll: Gunner Bower, Alexander Bright, Lola Goodin, Leighton Hartzell, Trey Hauser, Jonathan Holbrook, Adalyn Brinkman, Rileigh Craig, Levi Crane, Maverick Dillon, Quinn Gelhar, Elliot Jones, Ryker Kenworthy, Alex Knapke, Nell Koble, Colton OToole, Austin Slock, Bradleigh Anderson, Adalynn Jess, Kaylee Lawrence, Arya Moran, Reagan Phillips, Emmett Brown, Sutton Flora, Scarlett Hahn, Finnley Jackson, Makenna King, Landen Wackler, Olivia Wissman, Bentley Binkley, Sawyer Dunne, Chloe Huffgarden, Kathleen Iiames, Colton Jacobs, Layla Joyce, Olivia Poeppelman and Piper Schaadt.

Second grade most improved: Austin North, Caspian Riddle, Nova Deis, Malakai Bowers, Braden Reid, Dallas Norgren and Alex Reid.

Third grade Principal’s List: Nina Battista, Luke Knoop, Elizabeth Robbins, Rylee Shepard, Kennedy Smith, Jonathan Subler, Dan Sutherly, Hudson Brasher, Andi Comer, Jacob Custer, Mollianne Duff, Lillian Francis, Olivia Haak, Dylan Leiss, Reed Meyer and Wyatt O’Neal.

Third grade Honor Roll: Noah Baird, Emily Benham, Walker Bennett, Emma Bodenmiller, Hudson Bowman, Evelyn Carter, Sydney Coe, Harper Dewey, Adam Ferguson, Liam Ferrence, Oliver Fiebiger, Harlow Fritz, Julia Lacy, Charlotte Lichtenberg, Josiah May, Aubrey Miller, Bradley Peck, Bentley Powell, Lainey Scott, Abigail Taylor, Grant Davis, Emma Farling, Connor Knisley, Sophia Lawrence, Ella McCoart, Daniel Quinn and Weston Young.

Third grade most improved: Alyssa Williams and Emma Farling.

Fourth grade Principal’s List: Caroline Wesseler, Gabbi Miller, Rowdy Payne, Anderson White, Hannah Winner, Joseph Sutherly, Elizabeth Iiames, Suzie Sroufe and Emma White.

Fourth grade Honor Roll: Sawyer Bates, Anna Douthit, Julia Iiames, Colsen Music, Lilly Nation, Alex Neal, Aiden Poeppelman, Kahl Rice, Avery Billing, Jace Bowers, Raylan Cathcart, Andy Fraley, Ellasyn Gelhar, Carter Grigsby, Landon Heilman, Deakan Henderson, Tilly Hill, Jamie Humphrey, Tanner Purtee, Aubree Ramey, Lily Ranger, Gage Thompson, Addyson Ward, Ava Wissman, Klara Black, Noble Edwards, Alexa Bade, Cydney Huelsman, Madison Tarcea, Cameron Prince, Asher Vonderembse, Gracelyn Longenecker, Samuel Householder, Jersi Barnett, Katie Quinn, Addison Steffel, Ryder Tyre, Issabella Paden, Lexi Bowers, Baine Clark, Alyssa Devenport, Evelyn Hoelscher, Autumn Kemp, Kierra Kudelka, Oraura Line, Anna Mitchell, Griffin Paff and Joziah Pearson.

Fourth grade most improved: William Hufford, Hunter Roseberry, Riley Wilson, Hannah Winner and Issabella Paden.

Fifth grade Principal’s List: Henry Buchanan, Haley Gearhardt, Lily Joyce, Paxton Slock, Noah Tschop, Reese Rohrer, Kyah Moran, Olivia Prince, Caleb Apple, Brooke Barnes, Colten Barnes, Ellie Bennett, Addison Cenky, Pierce Gipe, Morgen Holzen, Oliver Magalnick, Henry O’Rourke, Chloe Taynor, Braden Cooper, Addy Koble, Lauren Landis, Madison Merz, Juliet Russell, Mason Young, Gracelyn Cooper and Davis King.

Fifth grade Honor Roll: Madelyn Carter, Regan Farrier, Connor Grise, Isabella Grooms, Dylan Howell, Cameron Kemp, Emma Register, Cameron Subler, Wyatt Tyre, Aribella Nation, Corinne Purves, Kaylin Smith, Gambyl Spitler, Addilynn Byers, Charlotte Gray, Rohen Lair, Reagan O’Neal, Maxwell Plank, Zachary Riley, Will Robbins, Owen Scott, Andrew Long, Jackson Long, Hayden North, Autumn Ponchillia, Adelyn Robinson, Elayna Vallery, Baylee Bigelow, August Carter, Sophia Forsythe, Isaiah Friend, Jackson Gray, Madison Hurst, Samuel Mitchell, Garrett Northup, Dalton Norman, Emelina Stelling, Bronsen Palivec, Wayne Penn, Teaghan Rich and Addison Webb.

Fifth grade most improved: Alexis Salm-Lee, Brayden Williams, Lillyan Moss, Ella Crable and Jackson Grasman.