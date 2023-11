Newton 1st quarter honor roll

PLEASANT HILL — Newton Local School has announced is first quarter principal/honor roll list for the 2023-24 school year.

Honor roll:

Seventh grade:

Coltyn Adams, Mollie Adams, Vivien Bowser, Porsha Craig, Oliver Crow, Brayden Doty, Brooks Flory, Caroline Forsythe, Ava Hughes, Tylea Jackson, Gracie Jones, Gabriel Miller, Karlee Schwartz, Max Silk

Eighth-grade:

Meghan Addison, Adrian Benedict, Isabella Bunting, Khloe Carver, Parker Christman, Tucker Fisher, Bella Garber, Lillian Goad, Seiler Hutchinson, Madilynn Karns, Allison Kramer, Eli Leingang, Nolan Meurer, Jersey Robinson, Micah Sagers, Colton Shellenberger, Jack Van Den Bosch, Anna Wall, Will Weber, Lily West

Ninth grade:

Easton Knupp, Emily Laughman, Jayla Leland, Andrew Long, Regan Miller, Tyler Miller, Braden Pleiman, Trent Robinson, Peyton Schutz, James Stucki, Meg Yoder

Tenth grade:

Logan Butts, AJ Church, Rachel Fisher, Emily Flora, Douglas Goad, Evanston Hemphill, Rylee Hess, Brilie Hines, Ethan Moser, Ava Nolan, Kinzie Peters, Estie Rapp, Carson Resides, Candace Shellenberger, Annelise Taylor, Ava Velkoff

Eleventh grade:

Noah Bayer, Dylan Bauer, Isaac Beidelman, Seth Coker, Jaden Deaton, Seth Euton, Felicity Harbour, Cori Haines, Jennica Holly, Parker Kanet, Makenna Kesling, Jaemyn Lowry, Kayla Olander, Caitlyn Pleiman, Noah Resides, Erika Shellabarger, Bekah Shough, Alysa Stevenson, Lily Szakal, Bronson Van Culin, Brady Wackler, Lexi Walters, Lexi West, Hannah Williams

Twelfth grade:

Princeton Bess, Noah Brush, Dustin Butts, Daniel Fisher, Damien Hahn, Nathan Harju, Brooke Hines, Brandon Laughman, Jadaan Miller, Payton Nicholas, Daphka Peters, Kate Stull, Carson Tucker, Aidan Williams, Sarah Willoughby

Principal’s list:

Seventh grade:

Izzy Ballard, Austin Barhorst, Mayson Cosby, Isabella Fullenkamp, Bentley Hess, Nolan Knupp, Zoey Robinson, Mckenzie Sheridan, Shayleigh Shoup, Chase Wackler

Eighth grade:

Ella Bayer, Jackson Blair, Eleanor Bradshaw, Brynnasen Fiely, Michaela Flora, Garrison Hughes, Ayden Kane, Stephanie Knepper, Brenna Locker, Tanner Long, Ava Meyer, Emma Rapp, Lindsey Willoughby

Ninth grade:

Chloe Adams, Cole Alexander, Wren Bauer, Parker Coning, Mya Denlinger, Kellany Merritt, Ally Moore, Alec Schaurer, Travis Stanhope, Claire Stull, Mia Szakal

Tenth grade:

Ellie Bauer, Zurich Bess, Will Bowser, Elliot Cook, Audrey Miller, Austin Tippie

Eleventh grade:

Emmy Leingang, Sienna Montgomery, Missy Nance, Max Newhouse, Korey Noland, Ava Rapp, Grace Stanhope, Shelby Van Den Bosch

Twelfth grade:

Grace Davis, Nolyn Denlinger, Brady Downing, Luke Gilbert, Reese Hess, Zoe Kesling, Daniel Lucente, Breanna McClish, Zayne McFadden, Gisele Michaels, Terri Peele, Quinn Peters, Olivia Rapp, Quinten Reimer, Ty Schauer, Chloe Shellenberger, Gabrielle Schmackers, Kylie Velkoff, Madie Walter