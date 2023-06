PLEASANT HILL — Newton Local Schools recognizes students in seventh through 12th grade who earned spots on the fourth quarter Honor Roll and Principal’s List.

Seventh grade Honor Roll: Isabella Bunting, Preston Christman, Michaela Flora, Garrison Hughes, Ayden Kane, Allison Kramer, Eli Leingang, Nolan Meurer, Ava Meyer, Robert Peele, Jersey Robinson, Micah Sagers and Will Weber.

Seventh grade Principal’s List: Ella Bayer, Jackson Blair, Ellie Bradshaw, Parker Christman, Brynnasen Fiely, Madi Karns, Stephanie Knepper, Brenna Locker, Tanner Long, Emma Rapp and Lindsey Willoughby.

Eighth grade Honor Roll: Chloe Adams, Parker Coning, Easton Knupp, Alexus Lankford, Emily Laughman, Andrew Long, Kellany Merritt, Tyler Miller, Lee Morrow, Kaelyn Petry, Brady Pleiman, Trenton Robinson, Alec Schaurer and Meg Yoder.

Eighth grade Principal’s List: Cole Alexander, Wren Bauer, Mya Denlinger, Regan Miller, Ally Moore, Peyton Schutz, Travis Stanhope, Claire Stull and Mia Szakal.

Ninth grade Honor Roll: Ellie Bauer, Zurich Bess, Will Bowser, Logan Butts, Anora Claudy, Bronx Claudy, Rachel Fisher, Evanston Hemphill, Gwendolyn Holbrook, Owen Miller, Isaiah Nance, Kinzie Peters, Estie Rapp, Carson Resides, Austin Tippie and Matthew Waller.

Ninth grade Principal’s List: Arianna Church, Elliot Cook, Rylee Hess, Audrey Miller, Candace Shellenberger and Ava Velkoff.

10th grade Honor Roll: Dylan Bauer, Seth Coker, Cori Haines, Breanna Ingle, Jaemyn Lowry, Caitlyn Pleiman, Erika Shellabarger, Hayden Wilhelmy and Hannah Williams.

10th grade Principal’s List: Isaac Beidelman, Emmy Leingang, Sienna Montgomery, Ava Rapp, Grace Stanhope and Shelby Van Den Bosch.

11th grade Honor Roll: Katie Critz, Nolyn Denlinger , Luke Gilbert, Zoe Kesling, Zayne McFadden, Jadaan Miller, Quinn Peters, Olivia Rapp, Quinten Reimer, Daniel Rose, Ty Schauer and Madalyn Walters.

11th grade Principal’s List: Brady Downing, Damien Hahn, Nathan Harju, Reese Hess, Trevor Jess, Brandon Laughman, Breanna McClish, Gisele Michaels, Payton Nicholas, Terri Peele, Chloe Shellenberger, Kylie Velkoff and Sarah Willoughby.

12th grade Honor Roll: Caleb Armentrout, Grant Avey, Maryana Cottrell, Kaylee Deeter, Joshua Fisher, Rachel Hix, Aiden Kelley, Mattson Petry, Luke Redmond and Arianna Vannus.

12th grade Principal’s List: Eva Bowser, Aaron Colvin, Robert Diehl, Razziel Garber, Emma Hemphill, Carson Knupp, Hudson Montgomery, Harold Oburn, Taylor Polson, Ella Rapp, Blake Reish, Jenna Robbins, Emma Szakal and Jude Via.