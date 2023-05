Tippecanoe HS graduation slated for May 28

TIPP CITY — Tippecanoe High School will hold its commencement ceremony on Sunday, May 28, at7 p.m. at Hobart Arena.

The class colors are baby blue and white. The class motto is “The only impossible journey is the one you never begin.” — Tony Robbins. The class slogan is “Young, wild, and 2023.”

There are 206 members of the class of 2023. They are Leah Adkins, Benjamin Anticoli, Julian Arblaster, Zachary Ares, Adrienne Ashworth, Luis Avendano, Levi Baileys, Wesley Beaty, Samantha Benson, LeAnne Bertke, Gabriel Betzner, Payton Bey, Ava Bickert, Mina Boocher, Kylene Brigner, Allyson Broering, Evan Brown, Jeffrey Brown, Rianna Brownlee, Kailey Bryson, Madison Burr, Amelia Campbell, Levi Carmack, Madalyn Carpenter, Lucas Catrone, Adam Chaney, Kennedy Chaney, Sorayah Channel, Alexander Cheadle, Makenzie Chinn, Isaac Clark, Morgan Clark, Charlize Clausen, Zachary Clune, Stanley Clyne, Emma Conley, Dylan Conner, Kelcie Connors, Kayden Crabtree, Gavin Cruz, Garrett Cunningham, Lillian Dailey, Kaitlyn Dankworth, Emma Davis, Savanna Dean, Delaney DeCamp, Peyton DeHass, Owen Dennison, Matthew Dickerson, Heather Diehl, Joshua Dietz, Taylor Dietz, Reagan Dilbone, Ethan Dorman, Max Dunaway, Aila Dunkle, Katrina Eagan, Scarlet Eberly, Eli Eldridge, Alex Elicker, Ellie Engle, Dominick English, Rylan Farris, Karissa Ferguson, Jaime Fletcher, Alexandria Foster, Ethan Freitag, Zachary Fry, Emma Gagnon, Allie Garlitz, Makenna Gentry, Ellie Gibler, Cami Gingerich, Kelsie Goldschmidt, Myaastrid Gonzalez, Lily Green, Evan Greth, Olivia Gustavson, Abigail Haas, Gordon Haas, Kessler Hackenberger, Edward Hans, Rachel Hanselman, Mason Harding, Victoria Hargrave, Celeste Hartings, Ryan Hartke, Ethan Henderson, Liam Henderson, Shelby Hept, Kendall Herkins, Dakota Herring, Ashlynn Howell, Reagan Hull, Cameron Hunt, Keaton Jackson, Averie Jacquemin, Isabeall Janney, Abigail Jimenez, Abigail Johnson, Nathaniel Johnson, Noah Johnson, Cameron Kendall, Christopher Kinsey, Grace Kinsman, Jackson Kleather, Alexander Klopf, Elisabeth Krebs, Dennis Krimm, Annaleah Lambert, Dylan Lawson, Estella Leos, Cali Luneke, Alexandria Mader, Jillian Magato, Naomi Maggard, Sofia Maggard, Evan Manes, David Martin, Rachel Martin, Tristen Matherson, Abbigail McClurg, Madison McFarland, Benjamin Mikel, Elizabeth Miller, Emily Miller, Joshua Miller, Matthew Monnin, Autumn Mooney, Elijah Moore, Mallory Moore, Madison Moran, Abigail Morrison, Leah Muhlenkamp, Dominic Munroe, Mark Murray, Oliver Murray, Angelina Myer, Francesca Neilson, Haleigh Newman, Jianna Nichols, Sean Nichols, Gabriel Noffsinger, Bryce Olinger, Kameron Partin, Oliver Patterson, Connor Paulet, Daniel Penney, Nadiya Perez, Raymond Perrault, Lucas Peters, Garrett Piel, Jaycob Plake, Owen Pleiman, William Poronsky, Jonathan Quillen, Joshua Rader, McKenzie Raiff, Isabella Ramos, Jackson Ranard, Lyndsey Reckers, Magdalen Reckers, Carson Robbins, Emma Schwieterman, Noah Schwieterman, Catelyn Selby, Connor Sexton, Nicholas Sexton, Zackary Shellhammer, Ella Shuchat, Trevor Silcox, Rebecca Sites, Garrett Smith, Kaylee Smith, Connor Snider, Ayden Sprague, Emily Stark, Lydia Stewart, Noah Stienecker, Nicole Strong, Dillen Swartz, Lauren Swihart, Sydney Taylor, Blake Thompson, Theodore Thompson, Ayeva Tilley, Jessie Tipton, Kalib Tolle, Evan Toros, Victoria Turner, Blake VanSant, Alexis Voisard, Emily Von Krosigk, Lukas Walker, Jonathan Warner, Nathan Weaver, Makaela Wiggershaus, Hannah Wildermuth, Brayden Williams, Kayla Williams, Brooklyn Wilson, Tessa Winblad, Noah Withrow, Jeremy Wolbers, Payton Zeh, Eliza Zweizig.