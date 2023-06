Van Cleve Sixth Grade Honor Roll

TROY — Students at Van Cleve Sixth Grade that earned straight A’s for the fourth quarter are: Karter Aberle, Hayley Astor, Alyvia Ayers, Carl Baker, Nathan Barth, Katherine Beaman, Christopher Bennett, Allison Boehringer, Addilynn Brodman, Natalie Brown, Isaiah Buschur, Matthew Clark, Rheya Clark, Zatori Crawford, Ava Dever, Aiden Elliott, Winston Fremont, Elaina Giblin, James Gillig, Isabelle Goodwin, Braulio Guerra Castillo, Mia Hardee, Chance Haywood, Adriana Heath, Kendall Henry, Kaylee Hewitt, Mackenzie Hicks, Mason Hines, Kelly Journell, Wyatt Koesters, Olivia Krummrey, Elizabeth Lashchuk, Nora Lucas, Ivan Mamitag, Chase Martin, Chase Mary, Nolan McGowan, Damien Miramontes, Kylie Mittelstadt, Tasuku Morinaga, Abigail Olt, Anna Olt, Bentley Ouellette, Callen Owen, Carter Owen, Rani Patel, Shivam Patel, David Pham, Cody Poeppelman, Owen Poeppelman, Ava Przekop, Will Rippey, Leslie Rose, Hayden Ross, Graham Sargent, Addisyn Shaffer, Megan Shearer, Aaron Smith, Taylor Smith, Cash Staley, Tanmayee Tallam, Darrian Thompson, Riley Walton, Blake Wehrkamp, Paxton Whitehead and Evan Wilson.

Van Cleve students who earned spots on the fourth quarter honor roll are: Emily Alexander, Belen Alvarez, Ayden Bandy, Adalayde Barnhart, Carter Begg, Jocelynn Bell-Garrison, Dylan Blazquez, Reid Bowser, David Canton, Carson Clark, Aidyn Cookson, Brogan Crabtree, Lily Crans, Kaleah Day, Lily Deaville, Cayden Eardly, Jack Edens, Josalyn Fay, Jackson Fox, Christopher Frazier, Jaxson Frey, Lucy Fulker, Nolan Gilbert, Kylie Habedank, Brea Higginbotham, Ariana Hitchcock, Mckenna Key, Carson King, Anthony Kurmas, Julian Lacey, Jacob Lawrence, Henry Mann, Noah McChesney, Sophia McCray, Bella Morrison, Shiki Nakagawa, Leighton Niles, Riisa Ota, Emma Overla, Casey Parker, David Parsons, Aiden Pritchard, Audrey Raber, Nora Remley, Avery Roesser, Miles Roesser, Cassandra Sabol- Huff, Kohen Sharp, Khloe Sheerin, Camden Shively, Morgan Sibley, Dustin Staley, Beckett Stein, Ella Straka, Bryce Thomas, Niko Tomsic, William Treadway, Whitney Walker, Christian Weaver, Gabriella Weaver, Amanda Welbaum, Noah Wellspring, Reid Williams and Nyah Yates.