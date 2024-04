Van Cleve Sixth Grade honor roll

TROY — Troy City Schools’ Van Cleve Sixth Grade Building has announced its honor roll and straight A list for the third quarter of the 2023-24 school year.

Students on the Straight A list include: Jonas Akins, Adley Ayers, Sophia Bailey, Keeleigh Bannen, Dottie Brodrick, Mia Byrer, Evan Capparelli, Alison Casey, Bryce Clum, Prescot Condy, Vincent Cook, Dylan Culbertson, Josephine Davis, Elena DeAngelis, Kamryn Delp, Katie Demoss, Samantha Dodd, Anya Dye, Jonah Efaw, Michael Erdahl, Kendall Gifford, Marissa Gil, Cyan Hale, Kirstyn Harrell, Haley Harsh, Eugene Hasbargen, Colin Heilers, Samuel Herrera, Aubree Hildebrand, Stephen Hilton, Sophia Jenkins, Jake Johnston, Rita Kelly, Zane Leisure, Abigail Lopez-Cisneros, William Lucas, Vayda Mallery, Owen Marsh, Shaylah Marshia, Momoka Matsuo, Evan Mercer, Madison Meyer, Makennah Miller, Callie Moon, Charles Neldner, Hannah Niu, Mei Okanishi, Asmi Patel, Oham Patel, Polina Penkal, Liam Perry, Brandon Platz, Gabrielle Rammel, Eliana Roberts, Thane Snyder, Aoya Taketani, Dallin Verceles, Micah Wainscott, Ava Walters, Ava Ware, Haley Welbaum, Kassidy Werst, Lydia Westerfield, Kate Wuebker, Landon Youssef and Grayson Zellmer.

Students on the honor roll include: Spencer Amburn, Madison Anaya, Jordyn Bayman, Layla Beane, Kole Bevington, Grace Boger, Carson Bonar, Grant Bowser, Anthony Bradley Jr, Lucas Bradley, Edith Brown, Xavier Chavis, Ameliah Connolly, Amiyah Cook, Courtney Cox, Emma Davis, Jozlynne Davis, Bryson Delver, Nazarii Dunaiev, Caleb Eckert, Evan Eckert, Levi Enneking, Hannah Firman, Kylie Fryman, Yui Fujiki, Sayge Furlong, Bryson Gardner, Aislinn Godwin, Reece Goldsmith, Brady Harris-Johnson, Alivia Hill, Sophia Hill, Bronson Huelskamp, Kaya Hurst, Madilynn Hurst, Lindsey Huwer, Courtney Hymer, Roman Isham, Noah Kacmar, Aleister King, Ava Kirkpatrick, Emmit Klackner, Luke Lawson, Kayden Le, Lillian LeGrant, Maggie Line, RyLee Little, Aaron Lucas, Alexia Martinez, Jayce Morgan, Crosby Murray, Eleanor Netherly, Jacob O’Leary, Loralei Packard, Kollin Pappas, Naiya Patel, Elijah Perrin, Isaac Perry, Blayde Pipenger, Shelby Poland, Liberty Reck, Campbell Reed, Aiden Riethman, Elizabeth Rowland, Matthew Scalice, Harmonee Schiessler, Averie Selfinger, Mao Shiraishi, Alexsis Simpson, Aubrei Smith, Lily Smith, Ivahngelina Soto-Garcia, Nyx Spain, Bryce Stanford, Alexis Stiltner, Easton Strohmenger, Mercy Swarts, Taylor Tasker, Harper Vasil, Daniel Villanueva, Alana Walters, Jack Wannemacher, Xavier Widener, Braxton Wintrow, Elijah Wooddell, Tobias Wright and Zoey Young.