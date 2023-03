Bethel High School honor roll list

Freshman students at Bethel High on the third quarter honor roll list are: Haley Brown, Aubrey Bunting, Landen Cornwell, Dalton Dill, Kamden Etmans, Aleiah Fry, Ava Harris, Emir Ilyasov, Aylin Kuychiyev, Evan Lyall, Izak Lyon, Keira Mallett, Jason Mata, Nolan Mathenia, Sydney Miller, Aiden Pickett, Ali Shugaybev, Alivia Stephens, Taylor Swift, Hayleigh Szelestey and Carson Vest.

Ninth graders on the Principal’s List include: Annabelle Adams, Evelyn Adams, Silas Adkins, Alyssa Avey, Addison Boggs, Braxton Bragg, Jacki Braggy Brown, Alexis Burket, Cash Carnes, Kelli Chandler, Cooper Davern, Jackson Deiss, Christian Dixon, Cassandra Dobmeyer, Erik Eastman, Kolden Egbert, Adel Eljawad, Elyanna Eljawad, Kason Etmans, Annabel Eziolise, Patrick Firstenberger, Delaney Franck, Perla Fuentes, Isabella Halleg, Curtis Haralson, Marissa Hoeferlin, Jonathan Huynh, Kaitlyn Kay, Madalynn Kinder, Melek Kirman, Angel Lannon, Connor McElroy, Madison McGuire, Madeline Moore, Braden Neubauer, Aryanna Pierce, Kade Schweikhardt, John Sebastian, Olivia Steinke-Ellis, Ethan Swinehart, Ava Tallmadge, Dakota Tannery, Kyleigh Thornton, Makenzie Turner, Domino Watts, Hunter Webb, Kaylee Wilson and Ethan Wishon.

Sophomores on the honor roll list are: Elmira Aydinova, Christian Barker, Christian Bennett, Jana’e Case, Kinsey Cason, Kelsie Dallas, Lauren Doyle, Hadley Farst, Ryleigh Fisher, Jonas Friend, Landon Gray, Ethan Hunt, Murad Kirman, Skyle Littlefied, Avert Mahurin, Seynabou Niang, Jackson Niday, Valeria Ortiz-Martinez, Alexander Rosales-Stiver, Osman Safarov, Aaron Swchiwerman, Adam Shakirov, Austin Shoup, Allee Simons and Chase Wilmoth.

Sophomores on the Principal’s List are: Shahsenem Aliyev, Claire Bailey, Samantha Barga, Savanna Benoit, Mahailey Boksuntiea, Addison Cox, Grace Davern, Adaline Etherington, Juliane Flaker, Evan Goodman, James Henry, Ethan Hunt, Nicholas Kohrs, Elliana Larkins, Victoria Layton, Chloe Lipscomb, Lillian Mihelcic, Madelyn Montgomery, Tiffany Moore, Layla Norris, Sean Phipps, Ian Reynolds, Ryan Routt, Muskaan Sandhu, Milana Sharafutdinova, Allie Sheen, Toby Sodders, Julianna Sprague, Chase Still, Trista Swift, Lilia Terry, Gabriel Veldman, James Walsh, Talyia Walter, Laykin Watkins, David Williams, Audrianna Wireman and Caleb Wrobel.

Juniors on the honor roll are: Ayden Batton, Kaitlyn Boes, Abigail Booher, Jon Farhad, Ashton Goodwin, Breanna Lewis, Layal Makkawi, Aubrey Schmidt, Braylon Schroeder, Blake Scrimpsher, Leyla Sharifova, Konstantine Sickel and Donaejia Williams.

11th grade students on the Principal’s List are: Elijah Alberti, Grant Bean, Allison Cartwright, Nicholas Cassity, Kai Jun Cheung, John Daugherty, Andrea Haros, Jacqueline Harris, Jasmine Harris, Daisy Horner, Nurine Javier, Justin Koehler, Nathan Lutz, Noah McCann, Gabrielle Morvatz, Gavyn Mullins, Abigail Murlin, Karlee Plozay, Bradey Reynolds, Morgan Rodgers, Anmol Saini, Allison Schenck, Julie Sebastian, Ethan Tallmadge, Mary Janiah Velicaria, Emma Wasik, Kaiden Webb and Alishan Zavutatze.

Seniors on the honor roll list are: Kara Britt, Maxton Colby, Sophia Gilroy, Ryleigh Harris, Richard Huynh, Trevor Miller, Joseph Praete and Abigail Rogers.

Seniors on the Principal’s List include: Beyram Abbasov, Lucas Arnold, Nathaniel Bailey, Lydia Brannan, Isaiah Edmondson, Nolan Firstenberger, Zachary Goodman, Alaina Imboden, Jackson Iseminger, Colby Keiser, Haleigh Marzolf, Benjamin Pace, Hans Snyder, Samantha Stecke and Azius Villa.