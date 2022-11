Concord Elementary Honor Roll

TROY — The following is the Honor Roll for first quarter for Concord Elementary:

Fourth grade

All A’s Honor Roll: Kyler Aberle, Leyat Ayichew, Brayden Bass, Luke Bertke, Lucas Brodman, Madelyn Burrows, Cooper Covington, Logan Dilbone, Harrison Ernst, Aubrey Fischbach, Jack Francis, Bryce Fultz, Clara Goodman, Carter Harris, Leah Huber, Lydia Ipekoglu, Gabriella Kelley, Micah Lanning, Braden Maier, Nina Niu, Natnatha Noppornbovorn, William Orman, Cohen Otis, Athena Rank, Cora Rolf, Piper Smith, Colton Spada, Warren Steinbrunner, Lisa Suman, Mila Tomsic, Zoee Tomsic, Molly Ulrich, Lauren Westerfield, Riko Yokota

Honor Roll: Lucas Adams, Daria Boland, Braxton Burgin, Ivy Chen, Kolston Cox, Hudson Dedrick, Cora Emery, Benjamin Ernsthausen, James Farley, Rhys Garrity, Emerson Graves, Ethan Grimm, Aanya Gupta, Benjamin Herrmann, Landon Highley, Noah Howes, Avery Hunsucker, Grace Hunsucker, Lucas Hutchinson, Rui Ikeda, Cooper Johnson, Shuki Kimura, Camryn King, Rosalie Kolakowski, Ryusei Kurata, Ryan Lande, Benjamin Lawrence, Jaidyn Lear, Jaxon Lynch, Evelyn Martin, Kayden Mittelstadt, Takeru Morinaga, MacKenzie Musser, Reece Oakley, Kinlee Otis, Kira Patel, Carlos Paulin Yescas, Olive Payne, Kendall Persinger, Henry Pham, Silas Raines, Devan Raval, Cullen Seitz, Darsh Shah, Isabella Smith, Abigail Stockslager, Quinn Suber, Lucas Summers, Jaxon Tibbs, Lillian Todd, Mallory Ulrich, Lukas Ward, Madelyn Waterman, Lydia Welch, Levi Wellspring, Thomas Westfall

Fifth grade

All A’s Honor Roll: Jonas Atkins, Keeleigh Bannen, Mia Byrer, Evan Capparelli, Alison Casey, Bryce Clum, Elena DeAngelis, Katie Demoss, Evan Eckert, Jonah Efaw, Michael Erdahl, Kendall Gifford, Haley Harsh, Colin Heilers, Abigail Hilliard, Pranjali Inguva, Sophia Jenkins, Jake Johnston, Kayden Le, Owen Marsh, Evan Mercer, Makennah Miller, Hannah Niu, Mei Okanishi, Oham Patel, Liam Perry, Thane Snyder, Micah Wainscott, Ava Walters, Ava Ware, Lydia Westerfield, Kate Wuebker, Grayson Zellmer

Honor Roll: Anthony Alvarez Herrera, Madison Anaya, Isabella Anderson, Sophia Bailey, Layla Beane, Matilda Beard, Henry Bolin, Carson Bonar, Nathaniel Chipley, Vincent Cook, Emma Davis, Kamryn Delp, Caleb Eckert, Levi Enneking, Emma Estrada-Jaime, Hannah Firman, Kylie Fryman, Yui Fujiki, Kevin Garcia, Ryder Goodin, Sophia Hardesty, Eugene Hasbargen, Aubree Hildebrand, Haven Hines, Lindsey Huwer, Jax Johnson, Abigail Lopez-Cisneros, Momoka Matsuo, Charles Neldner, Polina Penkal, Liam Prim, Raheeni Rajput, Campbell Reed, Aiden Riethman, Anabelle Ross, Elizabeth Rowland, Mao Shiraishi, Lily Smith, Mercy Swarts, Aoya Taketani, Harper Vasil, Dallin Verceles, Alana Walters