Edison State’s Fall 2022 Dean’s List

PIQUA — Edison State Community College recognizes 667 students for excellence in academics on the Fall 2022 Semester Dean’s List. To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

• Anna: Jessica Albers, Audrey Bensman, Bailey Boss, Shelby Boss, Olivia Bradshaw, James Hamilton, Sydney Klosterman, Benjamin McDermott, Bree Metzler, Andrew Millhouse, Ashley Mullenhour, Abigail Nowlin, Summer Oaks, Alex Poeppelman, Ericka Rossiter, Bradly Schmiesing, Thomas Schmiesing, Jordan Schwartz, Andrew Shoemaker, Carson Spangler, Gavin Van Horn, Brenda Young

• Ansonia: Emma Barga, Tracie Hull, Janette Leis, Hailey Sebring, Marissa Shook

• Arcanum: Madelynn Baker, Alaina Blackburn, Sadie Bowser, Jessica Brocious, Christian Brumbaugh, Kelly Cagle, Savannah Crist, Nichol Fourman, Ethan Garber, Kori Garber, Quinter Garber, Karen Garland, Rebecca Gilmore, Nathaniel Good, Landon Haney, Mason Lair, Allison Muhlenkamp, Alayna Norris, Parker Patrick, Ashton Paul, Rhonda Rich

• Bellefontaine: Maguire Stratton

• Botkins: Ella Aufderhaar, Kennedi Doseck, Isabella Koenig, Kylie Mack, Camdyn Paul, Grace Prenger, Kloie Rogers, Dylan Topp, Ava Woodruff

• Bradford: Noah Covault, Logan Daugherty, Carly Graves, Jayden Hicks, Gunner Kimmel, Nigella Reck, Ashley Richard, Dalten Skinner, Lucy Tumbusch, Brady Wackler, Serena Watts

• Brookville: Nathaniel Rudd

• Camden: Jolene Bendel, Caitlin Faulkner

• Casstown: Drake Bennett, Kylie Haught, Zachary Johnson, Ava Prince

• Celina: Lamonica Meyer-Senger

• Centerville: Chelsea Mohler

• Coldwater: Alexandria Koch

• Conover: Emmalee Cecil, Paxton Hunley, Rori Hunley

• Covington: Grant Blore, Wesley Gooding, Andrew Hutchinson, Marena Kimmel, Reaghan Lemp, Kinsey Mitchell, Meg Rogers, Ryan Rohr, Isaac Schaefer, Elizabeth Shaffer, Brian Swinehart, Hayley Triplett, Karyanne Turner, DeShawn Weidner, Autumn Willoughby, Lauren York

• Dayton: Jackielyn Anders, Mikael Bailey, Austin Montz, Julian Newberry, Dina Sharp, Samuel Thompson

• DeGraff: Desirae Daniels

• Eaton: Allison Deichert, Candace George, Eleanor Hake, Madelyn Harrison, Garland Weaver, Regan Weisgerber

• Eldorado: Haley Davidson, Aidan Pearson, Harlie Turpin

• Englewood: Megan Grove, Seth Himes, Marisa Tharp, Austin White

• Fairborn: Tamara Callicoat

• Fletcher: Kenna Bell, Brendon Bertsch, Philip Blaess, Aidan Leonard

• Fort Lauderdale, FL: Zayne Centi

• Fort Loramie: Adam Ballas, Elise Beresik, Katrina Berning, Sierra Blumenstock, Colleen Boerger, Viola Bornhorst, Jason Chaney, Darren Eilerman, Logan Eilerman, Levi Gephart, Ella Hoelscher, Ryan Hoelscher, Allyson Holland, William Hoying, Samantha Jacobs, Kristen Knasel, Caleb Maurer, Brock McCumber, Nathan Meyer, Danielle Paulus, Austin Pleiman, Isaac Raterman, Franklin Rethman, Kelsey Robinson, Reese Rosenbeck, Jacob Sherman, Lucy Siegel, Sarah Thomas, Macy Timmerman, Ava Turner, Aiden Wehrman

• Fort Recovery: John Bihn, Dillan Evers, Sara O’Dell, Kierra Wendel

• Gettysburg: Kendra Arnold

• Greenville: Blake Addis, Braden Addis, Allena Arnett, Hallie Aslinger, John Baker, Alaina Baughn, Izzabelle Bowersock, Hunter Bradburn, Jadyn Brandt, Sarah Calandrelli, Kyleigh Clark, Nevaeh Clark, Katelynn Cleere, Alicia Davis, Sierra Dobson, Stephanie Dong, Drew Donovan, Paige Drew, Amanda Dyson, Danele Eikenbery, Perseverance Fey, Skylar Fletcher, Matthew Ganiron, Emily Gibson, Amy Gruber, Kinsey Hartzell, Alexa Hesson, Haleigh Hoening, Emma Howard, Keihl Johnson, Drew Kniese, Averi Kowalski, Shawna Leigeber, Gage Lochard, Gavin Lochard, Stacie Male, Sarah McDaniel, Lynndee Miltenberger, Austin Obringer, Alexis Pack, Tyson Pool, Kylee Rohr, Taylor Siegrist, Riley Slade, Ethan Smith, Erin Stephens, Ashley Strosnider, Natalie Suter, Abbygail Sutton, Ethan Tutwiler, Tori Tyo, Madison Werner, Chelsea Westfall, Ashlyn Zimmer

• Houston: Ambrose Cordonnier, Gabriel Dershem, Anna Henry, Melinda Hoffert, Elizabeth Low, Isabelle McClenen, Kaylina McClenen, Collin Walker

• Huber Heights: Alexis Dodge, Tabitha Fisher, Paul Kimmel, Hunter Warner

• Jackson Center: Carmen Geuy, Lucas Hartle, Mikayla Hensley, Trever Huber, Carlee Swaney, Sarah Swiger, Jadelyn Umbaugh, Evan York

• Kettlersville: Logan Platfoot

• Lakeview: Maggie Reese

• Laura: Tyler Kirby, Jenna Wolfe

• Lewisburg: Isaac Johnson, Hunter Smith, Traci Sparks

• Lima: Donald Goguen, Ami Tchevi

• Ludlow Falls: Ian Bayer, Isabella Saunders

• Maplewood: Riley Barhorst, Caleb Boberg, Lisa Flaute, Shelby McVety

• Mechanicsburg: Hanna DeLong

• Miamisburg: Heidi Anderson

• Minster: Allison Heitkamp, Ethan Keiser, Abby Lamm, Amanda Laux, Olivia Mescher, Karson Tennery

• Moore, OK: Hannah Dowdy

• New Bremen: Brianna Brewer, Mara Flood, Maverick Nelson, Mariah Parlett, Megan Reinhart, Megan Ritter

• New Carlisle: Katlynne Edwards, Ethan Paulus, Kaylee Woods

• New Madison: Halle Bell, Josie Camacho, Chloe Eberhard, Mallory Edge, Leah Fry, Kayleigh Osborne, Jacob Scantland, Leo Williams

• New Paris: Elle Jackson-Daugherty, Makinley Jarrett, Tatumn Melling, Evan Porter, Lucas Pounds, Aaliyah Rehmert, Addison Sparks

• New Weston: Zoe Billenstein, Aaron Buschur, Cody Groff, Cassidy McClurg, Neleh Schlarman, Mackenzie Singer

• North Lewisburg: Alison Cox

• Pembroke Pines, FL: Jonathan Piaggio

• Piqua: Kellan Anderson, Carter Bevan, Timothy Bragg, Natasha Brown, Devin Brummitt, Aaron Bruss, Aaren Burroughs, Rachel Cavender, Julia Curl, Devonte Curry, Deanna Duffey, Samuel Fox, Kelsey Franklin, Lena Grise, Eric Haas, Dalton Hammons-Swabb, Ashlee Harmon, Josiah Hutcherson, Emma Jamison, Clarissa Kiehl, Lauren King, Keira Kirby, Sierra Koehl, Kyler Kommer, Tate Kuhlman, Kristen Magoteaux, Kaleigh Maio, Lucas Maxwell, Katie McFarland, Amanda Napier, Jacob Oglesbee, Adelie Perry, Xander Persinger, Vincent Peyton, Kierma Phillips, Alisah Richard, Bryson Roberts, Samuel Schmiesing, Hayden Sever, Jared Shellabarger, Nicholas Sheppard, Betsy Smith, Abigail Smitley, Brayden Soliday, Travis Speraw, Emily Stamps, Xavier Strunk, Paige Stumpff, Abriel Thompson, Haily Tyson, Emily Wargo, Kasey Weisenbarger, Ryleigh Werling, Abigail Wilkins, Nataya Yaqub

• Pitsburg: Lila Davis, Elizabeth Earwood, Ty Furlong

• Plain City: Delaney Wade

• Pleasant Hill: Priscilla Adams, Camryn Gleason, Jocelyn Marple, Jenna Robbins, Tristan Stanhope, Colin Tackett

• Port Jefferson: Zayne Brewer, Alexandria Reeves

• Quincy: Eli Hollingsworth

• Rossburg: Meredith Barga, Colleen Hiestand, Madison Warner

• Royal Oak, MI: Dylan Hoerner

• Rushylvania: Nicholas Willoby

• Russia: Hayden Barhorst, Samantha Bell, Cecelia Borchers, Makenna Borchers, Isabella Magoto, Brayden Monnin, Laci Phlipot, Veronica Poling, Kate Sherman, Victoria Sherman, Lindsey Vastano

• Sidney: Ryan Armstrong, Noah Baldauf, Hayden Ball, Jackson Barhorst, Alexandra Blatter, Brandon Bleininger, Ella Boerger, Andrew Bonifas, Braxton Brewer, Lexee Brewer, John Brunner, Mikayla Bryant, Cody Carr, Sarah Clevenger, Cole Darner, Bianca Davenport, Kaleb Dotson, Emma Duncum, Alyssa Echols, Dylan Eilerman, Ryan Eley, Krista Fields, Haley Fogt, Jacob Freeman, Madison Garber, Jenna Grieshop, Alexia Hamilton, Daniel Harter, Emily Harter, Ellie Henman, Karigan Hennessey, Emily Hollinger, Tyler Kelch, Bryce Kennedy, April Kirk, Micah Klunk, Brooklyn Koester, Alexis Koverman, Audrey Krites, Lydia Lentz, Kathryn Leonard, Jordan Lessing, Taylor Lessing, Faith Lord, Ethan Lukey, Arshia Mani, Erica Martin, Payton Martin, Ryan McGill, Satchel McMahon, Josh Miller, Shelbie Miller, Relissa Mills, Mark Moloney, Griffin Moore, Cierra Mullennix, Emma Naff, Ethan Napier, Jonathan Nielson, Grant Nuss, Mara Oleary, Dhruvi Patel, Reagan Paulus, Jarrett Payne, Nicole Pfoutz, Madison Pierce, Samantha Pierce, Olivia Pitchford, Taylor Poeppelman, Jack Quinlisk, Samantha Quinlisk, Mariana Reese, Javier Rivera, Mason Rose, Matthew Sauers, Sarah Savage, Anthony Schmiesing, Branden Schutte, Thomas Sibert, Victoria Sibert, Emerson Stein, Alessandria Stockton, Sophia Thompson, Evan Trevino, Emilee Vanskiver, Myles Vordemark, Brandi Weber, Hannah Weldy, Dylan Whitehead, Lily Wiford, Savannah Will, Grace Work-Steenrod

• Southgate, KY: Luke Brockman

• Springboro: Breana Wiget

• Springfield: Bryce Cox, Audrey Fyffe

• St. Henry: Liam Hemmelgarn, Ethan Mescher, Ross Rutschilling, Natalie Uhlenhake

• St. Paris: Stephanie Butcher, Joelle Christman, Logan Errett, Kayleigh Kearns, Leah Lusk, Grace Nash, Mia Traylor, Blair Werner, Samantha Wilt

• Tipp City: Adyson Barton, Amy Beeson, Austin Black, Sunshine Bricker, Ainsley Davis, Cameron Deberry, Justin Everette, Juliane Flaker, Connor Havill, Dillon Kelley, Mason Kinninger, Cohen Kohorst, Kaela May, Karley Moore, Sarah Newburg, Sabrina Pond, Amanda Pottorf, Jacob Price, Stephen Ridgeway, Joseph Tavenner, Jamie Vest, Emily Von Krosigk, Savannah Wead, Blake Williams, Eliza Zweizig

• Troy: Maci Addington, Lauren Adkins, Christina Anderson, William Arnold, Nathan Barker, Tala Barnes, Ayden Bellamy, Michael Berning, William Boezi, Aden Bolin, Christopher Bond, Emma Bowman, Justyn Bowman, Mahala Bragg, Marissa Bragg, Zachary Brandt, Hannah Brooks, Gabriel Campbell, Alicia Cavanaugh, Jessica Cecil, Silas Cheatwood, Steven Dawson, Ryan Demmitt, Eva Dexter, Travis Dunn, Wyatt Earhart, Adam Everett, Madison Frey, Jillian Gerig, Gracyn Gilliam, Natalie Gregg, Katie Hansbarger, Leah Harnish, Taiah Higbee, Lucas Huber, Zane Huelsman, Sara Hufford, Kaitlin Jackson, Kaila Jones, Nicholas Kawecki, Alyssa Kern, Lauren Kilburn, Cora Kinard, Ryan King, Chris Law, Noah Leach, Logan LeMaster, Astryd Littlejohn, Ryen Marsh, Nicholas May, Alexander Meyer, Keelie Miller, Michael Mong, Chase Murphy, Evan Murphy, Adara Myers, Julia Newman, Lucas Plaisier, Cassidy Poland, Allison Poore, Zane Pratt, Ella Rebernak, Cate Rehmert, Mackenzie Rogers, Frank Rupnik, Kassidy Smarsh, Wyatt Smith, Amita Snyder, Melissa Stanley, Chloe Steiner, William Stiltner, Kayla Stockslager, Paige Stuchell, Sydney Sweet, Naomi Terrill, Faith Thomas, Brandy Tyler, Brianna Uhl, Lena Walker, Ryan Waltz, Margaret Wannemacher, Adeline White, Parker Williams, Justin Wissman, Allison Wolfe, Matthew Wynne

• Union City: Kol Garber, Diana Garcia, Aron Hunt, Ingrid Ojeda-Avilez, Brenna Price, Breanna Rodeffer, Lillian Severance

• Union City, IN: Chad Suitts

• Urbana: Turner Ford, Benjamin Hillman, Jorden Hillman, Cori Kent, Matthew Reed, Julia Reinke, Holden Shafer, Chandler Vanbuskirk

• Vandalia: Elena Evers, Kristen Hammaker, Paige Pelarske, Paige Thomas

• Versailles: Elizabeth Brewer, Damian Bruns, Lily Cordonnier, Zachary Cordonnier, Abigail Cromwell, Hayley Dirksen, Jenna Dirksen, Mia Eversole, Ashlyn Farrier, Emma Garrison, Camille George, Elliot George, Aiden Griesdorn, Colten Groff, Cole Hamilton, Lydia Hecht, Justin Heitkamp, Alayna Henry, Paige Kremer, Holly Langenkamp, Cassie Leach, Jaydon Litten, Alyssa Meyer, Emma Meyer, Michael Osborne, Kaleb Petitjean, Lauren Pohl, Dylan Riffell, Renee Rindler, Allison Schwartz, Raegen Shaffer, Mason Shuttleworth, Heidi Stammen, Carley Timmerman, Cora Trissell, Isabel Voisard, Daniel Waymire, Lauren Wietholter

• Wapakoneta: Addie Biederman, Gregory McCray, Amber Stephens

• West Alexandria: Brionna Abner, Heather Janecek

• West Liberty: Lee Burkett, Jaden Marchal, William Motzko

• West Milton: Anthony Faulkner, Abigail Oaks, Eric Trittschuh

• Xenia: Caleb Stagner

• Yorkshire: Joel Gehret, Jack Gerling, Lauren Sherman