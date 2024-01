Forest Elementary School Honor Roll

TROY — Forest Elementary School has announced its Honor Roll list for fourth and fifth grade students.

Fifth Grade: Arrayah Adams, Tucker Applegate, Leah Arrowood, Elijah Austin, Aiden Barnhart, Everett Begg, Riot Bock, Blakely Brewer, Pyper Brewer, Adric Cobb, Katelynn Coberly, Liam Collins, Mason Cupp, Farrah Garver, Chloe Gibbas, Scarlett Grant, Ryan Hahn, Aaliyah Hanselman, Cameron Heitzman, Kinley Homer, Talaiya Kincade, Nataliya Leadingham, Ethan Martin, LeAnn Martin, Nathan Mayo, Ava Moore, Tre’Shon Nelson, Khloe Pullins, Owen Pyles-Samuels, Riley Reddick, Kyrah Richards, Liam Rogers, Anessa Sanchez, Avelyn Shamblin, Elena Slife, Ainsleigh Smith, Armoni Steele, Selena Strohmenger, Richard Swincher, Ava Temple, Vander Welbaum, Delaney Wenner, Corey Wheeler, Maddox Whitehead and Braydin Wilhite.

Fourth Grade: Myla Blair, Alexander Bleam, Michael Bodey, Connor Boehringer, Caleb Byrd, Jordan Chuney, Brooklyn Dunne, Joseph Flory, Bellah Fuston, Ariana Green, Harper Gregg, Piper Hahn, Robert Hartman, Parker Hensley, Braxton Horn, Ronin Hull, Kendren Johnson, Kyleigh King, Oakley Knouff, Capri Mijares, Cataleya Monnreal-Dehut, Liberty Pierce, Scarlett Pillers, Lliam Saltis, Daniel Savage, Lucas Shamblin, Parker Smith, Wyatt Smith, Ayanna Stanley, Alexander Taylor, Jaxon Turk, Carlon (Hunter) Vanchure, Madilynn Vanchure, McKayla VanWinkle, Skylar Wadlington, Liam Wiford, Thomas Wilder and Bella Wilt.