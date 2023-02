Miami County swimmers, divers qualify for district

Miami County had a number of swimmers and divers qualify for district at the sectional meets over the weekend.

DIVISION I

Boys

100 Backstroke: 34.Evan Clark, Piqua, 1:06.13.

Girls

50 Freestyle: 25.Cassidy Gifford, Troy, 25.39.

200 Freestyle: 32.Megan Robinson, Troy, 2:08.33.

100 Breaststroke: 34.Mackenzie Gifford, Troy, 1:14.14.

200 Free Relay: 14.Troy, 1:44.30.

200 Medley Relay: 19.Troy, 1:56.69

Diving: 21.Simone Scribner, Troy, 279.75.

DIVISON II

Boys

50 Freestyle: 25.Carter Dickerson, Troy Christian, 24.31.

100 Freestyle: 25.Caarter Dickerson, Troy Christian, 54.33.

200 Freestyle: 8.Drew Gessner, Covington, 1:52.53; 10.Eli Ganger, Tippecanoe, 1:57.87; 13.Jack McMurry, Tippecanoe, 1:59.29; 15.Caleb Richter, Miami East, 2:04.15; 24.Ben Kozen, Tippecanoe, 2:08.49.

500 Freestyle: 18.Ben Kozen, Tippecanoe, 5:32.45.

100 Backstroke: 4.Caleb Reno, Troy Christian, 54.33; 8.Drew Gessner, Covington, 56.02; 22.Brock Gessner, Covington, 1:03.90; 24.Gabe Reno, Troy Christian, 1:04.20.

100 Breaststroke: 23.Quinten Reimer, Newton, 1:07.86; 26.Eli Ganger, Tippecanoe, 1:08.81.

100 Butterfly: 1.Caleb Reno, Troy Christian, 51.11; 13.Jack McMurry, Tippecanoe, 57.33; 15.Brock Gesssner, Covington, 58.81; 23.Michael Stanford, Tippecanoe, 1:02.0.

200 IM: 23.Quinten Reimer, Newton, 2:18.39; 30.Michael Stanford, Tippecanoe, 2:06.56.

200 Freestyle Relay: 17.Tippecanoe, 1:39.85.

400 Freestyle Relay: 10.Tippecanoe, 3:42.37.

Girls

50 Freestyle: 10. Naomi Maggard, Tippecanoe, 25.66; 19.Abigayle Poffenberger, Tippecanoe, 26.38; 31.Avery Anderson, Tippecanoe, 27.26.

100 Freestyle: 23.Mauve McMaken, Tippecanoe, 58.90; 30.Abigayle Poffenberger, Tippecanoe, 1:00.60.

200 Freestyle: 2.Abigail Haas, Tippecanoe, 1:59.24; 18.Taylor Dietz, Tippecanoe, 2:09.50; 23.Alaina Jacquemin, Tippecanoe, 2:11.30; 29.Amy Briggs, Lehman Catholic, 2:15.33; 32.Sorayah Channel, Tippecanoe, 2:16.95.

500 Freestyle: 7.Abigail Haas, Tippecanoe, 5:22.63; 20.Avery Anderson, Tippecanoe, 5:43.78.

100 Backstroke: 7.Averie Jacquemin, Tippecanoe, 1:00.90; 25.Mauve McMaken, 1:06.83; 30.Sumsaar Thapa, Miami East, 1:09.42.

100 Breaststroke: 2.Gracie Ganger, Tippecanoe, 1:07.37; 7.Alex Voisard, Tippecanoe, 1:10.27; 9.Naomi Maggard, Tippecanoe, 1:10.53; 22.Alex Foster, Tippecanoe, 1:16.22.

100 Butterfly: 5.Averie Jacquemin, Tippecanoe, 1:00.89; 13.Gracie Ganger, Tippecanoe, 1:05.19; 14.Averie Jacquemin, Tippecanoe, 1:05.20; 25.Taylor Dietz, Tippecanoe, 1:09.05.

200 IM: 8.Alex Voisard, Tippecanoe, 2:16.95; 11.Carson Voisinet, Troy Christian, 2:19.65; 30.Ava Longo, Tippecanoe, 2:40.25.

200 Freestyle Relay: 5.Tippecanoe, 1:44.27.

400 Freestyle Relay: 3.Tippecanoe, 3:47.90.

200 Medley Relay: 1.Tippecanoe, 1:51.88.