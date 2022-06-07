Miami East High School Honor Roll

CASSTOWN — The following is the fourth quarter Honor Roll and Principal’s List for Miami East High School:
Freshman
Principal’s List: Haley Barnes, Wyatt Black, Riley Blair, Kira Cole, Julia Couser, Vincent Crane, Reese Gipe, Grayce Goodin, Brooke Hicks, Jacqueline Kadel, Kally Koble, Simon Latimer, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Keara Stace, John Weddle
High Honor Roll: Emma Allen, Kamryn Apple, Brianna Baxter, Candice Bevan, Luke Bowsher, Gabriel Cathcart, Paige Clarkson, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Nicholeiz Fish, Kaden Francis, Braedon Gambill, Lorelei Gregory, Owen Haak, Seneca Harris, Lacie Henry, Skyla Kerns, Baylen Lair, Haley Lane, Adam Lawson, Aaron Mills, Coleton Moore, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Karley Prosser, Allison Rose, Tristan Rowley, Mary (Emma) Rust, Addison Schmidt, Brooke Shafer, Jackson Shane, Jaylynn Shaver, Thad (J.T.) Slone, Christopher Smith, Emma Stapleton, Allie Suber, Finnick Tennant
Honor Roll: Brianna Uhl
Sophomore
Principal’s List: Devon Abshire, Connor Apple, Cole Baxter, Maria Broerman, Jesse Cade, Andrew Crane, Kennedee Elifritz, Devin Goodpaster, Maryn Gross, Luke Hamaker, Fletcher Harris, Alaina Helsinger, Lana McAdams, Camren Monnin, Roy Musselman, Hans Olson, Malea Padgitt, Karson Potts, Ava Prince, Jacob Riley, Jacob Roeth, Ty Roeth, Brooklyn Taylor, Evan Vallery, Kameron Workman
High Honor Roll: Drake Bennett, Maya Bowsher, Wesley Enis, Camryn Francis, Rylee Gardner, Lillian Glosette, Tadyn Gross, Maria Hohenstein, Addison Jennings, Abigail Kadel, Cora Kinard, Jacob Marker, Daniel Martin, Noah Martin, Madison Maxson, Lucas Maxwell, Sophia Mitchell, Mckayah Musselman, Katelyn Neff, Elisabeth Norman, Lindsey Ott, Logan Phillips, Caleb Richter, Xander Smith, Braeden Teale, Courtney Walker, Lydia Walker, Maelee Zerkle
Honor Roll: Kaylena Brokschmidt, Martin DesAutels, Ella Fine, Reagan Howell, Kyle Larson, Brian Laughman, Abigail Leiss, William Moore, Evan Noll, Landin Putnam
Junior
Principal’s List: Lauren Barnes, Isaac Beal, Clark Bennett, Carter Bevan, Kinley Lavender, Colin McEldowney, Carly Olson, Megan Pohl, Caleb Stone
High Honor Roll: Emma Bowman, Connor Dalton, Rowan Gipe, Rachael Haak, Kylie Haught, Keira Kirby, Madeleine Latimer, Isabelle Lewis, Jessica Linn, Megan McDowell, Delaney Osborne, Annabelle Penny, Claire Posey, Adilyn Richter, Cooper Shore, Stewart Sink, Lindi Snodgrass, Faith Thomas, Kierstin Thomas, Emma Ward
Honor Roll: Ella Demmitt, Annika Paton, Ethan Paulus, Shelby Preston, Avery Roberts, Ava Rudy, Kendal Staley, Charles Zawalich
Senior
Principal’s List: Courtney Bair, Kiley Davie, Kaylynn Fetters, Delaney Frock, Paxton Hunley, Ilys LeMaster, Lydia Marcum, Evan Massie, Austin Monnin, Amelia Schwartz, Gretchen Stevens, Emma Sutherly, Kalli Teeters, Ellen Vallery, Katie Weddle
High Honor Roll: Chloe Aviles, Jonah Blauvelt, Jayden Gates, Taylor Godsey, Abigail Henderson, Kyleigh Kirby, Jasmyn Maingi, Logan McEldowney, Mackenzie Noble, Cadence Ray, Kyle Rowley, Marisa Savini, Lillian Slone, Justin Studebaker, Celia Thomas
Honor Roll: David Davis, Chloe Gump, Cael Rose