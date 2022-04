Miami East Junior High Honor Roll

CASSTOWN — The following are the third quarter Honor Roll and Principal’s List at Miami East Junior High:

Sixth grade

Principal’s List: Emma Allen, Kash Baker, Dalton Barnes, Madalyn Barnes, Tucker Barnett, Bailey Brown, Jillian Carter, Ella Comer, Jude Couser, Nolan Crane, Ashton Demmitt, Kadan Denlinger, Jocelyn Dykes, Emma Eichhorn, Isaac Fine, Landen Francis, Johnathan Hedrick, Benjamin Henning, Alexis Higgins, Rehgan Hufford, Maddix Jefferis, Tessa Kress, Ann Krug, Karizma Kudelka, Nevaeh Levan, Abigail Link, Daniel Malott, Wyatt Maxson, Brady McGaharan, Avery Noll, Cooper Palivec, Kenzie Rich, Levi Robinson, Jorgia Roeth, Bailey Sampson, Thomas Schubert, Addyson Scott, Grace Shively, Cher Sroufe, Hunter Thomas, Colton Vogel, Natalie Weaver, Taetum Wesco, Kaycee Yantis

Honor Roll: Oliver Buchanan, Seth Christian, Alivia Comer, Cole Dennis, Chase Egbert, Kinzie Fiebiger, Evelyn Fischer, Noah Fisher, Logan Frasher, Kacie Gillian, Summer Goecke, Julia Gudorf, Addison Havenar, Trevor Havenar, Maddisyn Hereford, Ella Hershberger, Allison Hewitt, Austin Howell, Riley Johnson, Quentin Kelly, Keagan Kemp, Kayce Knoop, Nicholas McClellan, Gunner Palivec, Savannah Pellman, Jacob Prater, Ava Sargent, Taylor Shafer, Elijah Smith, Trever Smith, Hailey Stevens, Cadence Tyler, Bryce Uhl, Ariyanna Weldy

Seventh grade

Principal’s List: Hunter Barnes, Kylee Bowsher, Caleb Brubaker, Jaylen Carter, Jersey Cutlip, Collier Elifritz, Kolten Gustin, Kara Hale, Jack Hamaker, Brady Kadel, Simon King, Judah Latimer, Tai McAdams, Landon Moran, Alivia Palivec, Emmalee Seyfried, Gradyn Spitler, Emma Suber, Eric Vallery, Kyle Wright, Avery Yeaple

Honor Roll: Colleen Black, Isabella Bobillo, Kaden Bodey, Izaiah Bruggeman, Kaylin Flora, Blaine Fortner, Madeline Frantz, Zander Frasher, Alaina Grise, Addison Hall, Colton Hamby, Memphis Hughes, Will Koble, Lincoln Littlejohn, Olivia Loughman, Matthew Merz, Carter Miller, Ryan Neff, Tanner Noble, Amelia Osting, Addison Phillips, Ella Phillips, Montana Powers, Spencer Pratt, Hudson Randall, Robert Rohrer, Clay Slone, Carson Smith, Aiden Vonderembse, Atley Zerkle

Eighth grade

Principal’s List: Zacariah Allen, Emma Anderson, Gavin Bodey, Anna Budd, Kinsley Courtright, Anna Davis, Isabel Eichhorn, Katie Ferguson, Garrett Fine, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Madison Grube, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Brandon Lane, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Lily Malott, Kaci Manns, Nicholas Martel, Sophie Minnich, Tenley Potter, Keidin Pratt, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alyssa Sink, Ava Skeens, Bianca Stevens, Brandon Stone, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Gunner Weldy, Emma Whitten, Kirya Wise, Caden Woehrmyer, Emily Zawalich

Honor Roll: Adriana Barrett-Knick, Addelynn Bowman, Cheyenne Buchert, Gabriel Cole, Carsen Dishman, Makenna Doty, Addison Fine, Dallas Gillian, Brayden Havenar, Owen Heilman, Alyssa Helton, Kloe Kessler, Chase Posey, Alexandria Skaggs, Bailey Taylor