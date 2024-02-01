Miami East Junior High School Honor Roll

CASSTOWN — Miami East Junior High School has released its Honor Roll for the second quarter of the 2023-2024 school year.
GRADE 6
Principal’s List- Olivia Adams, Brooke Barnes, Colten Barnes, Camille Barrera, Ellie Bennett, Baylee Bigelow, Henry Buchanan, August Carter, Addison Cenky, Braden Cooper, Gracelyn Cooper, Thomas Custer, Regan Farrier, Haley Gearhardt, Pierce Gipe, Jackson Gray, Stetson Helkenn, Morgen Holzen, Madison Hurst, Lily Joyce, Davis King, Addy Koble, Sophia Lacy, Rohen Lair, Lauren Landis, Zachary Littlejohn, Andrew Long, Madison Merz, Samuel Mitchell, Kyah Moran, Aribella Nation, Dalton Norman, Garrett Northup, Reagan O’Neal, Henry O’Rourke, Bronsen Palivec, Wayne Penn, Maxwell Plank, Olivia Prince, Corinne Purves, Emma Register, Conner Rice, Teaghan Rich, Zachary Riley, Will Robbins, Adelyn Robinson, Reese Rohrer, Juliet Russell, Paxton Slock, Malonie Spade, Gambyl Spitler, Cameron Subler, Chloe Taynor, Noah Tschop, Wyatt Tyre, Elayna Vallery, Mason Young
Honor Roll- Wyatt Baird, Addilynn Byers, Abigail Cantrell, Madelyn Carter, Tyler Cecil, Vincent Cumella, Luka Eyink, Sophia Forsythe, Jackson Grasman, Charlotte Gray, Connor Grise, Isabella Grooms, Dylan Howell, Cameron Kemp, Avery Kerns, Jackson Long, Jamie Maxson, Catherine Mitchell, Lillyan Moss, Vivyan Moss, Hayden North, Autumn Ponchillia, Addison Poole, Alexis Salm-Lee, Owen Scott, Kaylin Smith, Emelina Stelling, Addison Webb, Brayden Williams, Leah York, Bently Young, Layland Zerkle
GRADE 7
Principal’s List- Alyssa Bodey, Myla Bowman, Savannah Brown, Luke Christian, Adalyn Deatherage, Mason Dillon, Emree Elifritz, Morgan Ferguson, Miles Gilbert, Payton Gill, Kinsley Hamlin, Ethan Harper, Sophia Harris, Cameron Helsinger, Clara Hoelscher, Caitlin Howell, Marin Howell, Claire Huelsman, Alivia Johnson, Landon Knisley, Brooklynn Lane, Addison Lavy, Breanna Leiss, Alexis Luthman, Alexander Martel, Emma Mastrino, Sara Minnich, Zoey Niekamp, Josie Shane, Brianna Shepard, Josalyn Stace, Alyssa Tschop, Brandt Wingate
Honor Roll- Benjamin Anderson, Claire Antonides, Hayden Blythe, Jackson Bone, Brooklynn Crumrine, Mason Flora, Lane Grube, Everett Hildebrand, Landon Holbrook, Lucas Kingrey, Shelby Marker, Ava McGaharan, Olivia Phillips, Olivia Webster
GRADE 8
Principal’s List- Kash Baker, Dalton Barnes, Madalyn Barnes, Tucker Barnett, Eli Bevan, Bailey Brown, Jude Couser, Nolan Crane, Kadan Denlinger, Lauren Duff, Emma Eichhorn, Corbin Farrier, Kinzie Fiebiger, Isaac Fine, Evelyn Fischer, Kacie Gillian, Summer Goecke, Benjamin Henning, Alexis Higgins, Rehgan Hufford, Maddix Jefferis, Tessa Kress, Ann Krug, Nevaeh Levan, Abigail Link, Daniel Malott, Wyatt Maxson, Brady McGaharan, Gracelyn Miller, Avery Noll, Cooper Palivec, Gunner Palivec, Savannah Pellman, Kenzie Rich, Levi Robinson, Jorgia Roeth, Bailey Sampson, Addyson Scott, Cher Sroufe, Hunter Thomas, Colton Vogel, Natalie Weaver, Taetum Wesco, Brianna Williams, Kaycee Yantis
Honor Roll- Evan Brinkman, Olivia Brown, Oliver Buchanan, Jillian Carter, Seth Christian, William Curtis, Ashton Demmitt, Cole Dennis, Jocelyn Dykes, Chase Egbert, Noah Fisher, Logan Frasher, Alexi Grooms, Trevor Havenar, Johnathan Hedrick, Allison Hewitt, Quentin Kelly, Kayce Knoop, Karizma Kudelka, Grace Shively, Elijah Smith, Cadence Tyler, Bryce Uhl