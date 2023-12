Ohio State University announces local students on Dean’s List

COLUMBUS — The Ohio State University announced its Dean’s List for Autumn 2023. A student earns the Dean’s List with a GPA of 3.5 or higher with 12 or more credit hours for the semester.

The following Miami County residents achieved this honor of academic achievement.

Covington:

Ashley Morgan Evans, Thomas Matthew White.

Piqua:

Aubrie Brandon, Rachel Renee Cavender, Gracie Clark, Manzi Kay Coats, Whitney Nicole Evans, Megan Nichole Hartley, Alex Keller, Kristin Jean Kemp, Melanna Renee Langston, Ethan James Larger, Zoe Marie Griffin Leasure, Aidan Joel Meyer, Ben Romie, Devon James Sever, Kirsten Lanette Shaneyfelt, Derek Scott Sheehan, Seth Teeters, Kylie Brooke Trissell, Matt Weiser, Mia Whitsell, Quintyn Yaqub.

Pleasant Hill:

Corrin Elaine Luedeke, Blake Austin Louis Reish, Anna Marie Wolfe.

Tipp City:

Molly Ann Armentrout, Maxton Bahan Colby, Brenden Glenn Cooper, Landon Grace Eberly, Paige Elise Heitkamp, Jayden Elizabeth Kendall, Kayla Michelle Kendall, Brady Allen Kinsman, Keara Knepshield, Megan Elizabeth Lee, Madison Marie Leonard, Alayna Nicole Liskey, Sarah Zhaoxi Liu, Jessica Ellen Miller, Gabriel Brenden Lee Noggsinger, Luke Allen Norman, Benjamin Michael Prenger, Tori Angela Prenger, Joshua Chad Riffell, JR Rowland, Ethan Michael Royse, Nicole Renee Strong, Nathan Jesse Teague, Cayleigh Sue Turner, Emily Von Krosigk, Madison Marie Wilmoth, Eliza Belle Zweizig,

Troy:

Kendall Jordan Beam, Kate Bethany Bowers, Brianna Marie Cardinal, Julia Grace Circele, Shelby Elizabeth Dynes, Sophia Belle Fong, Sebastian Diego Franco, Hallie Marie Frigge, Dinah Lynn Gigandet, Jackson Scarff Goodall, Elise Rebecca Hempker, Lucas Jennings Henderson, Eva Lillian Hoban, Emily Nicole Huber, Zoe Brianne Jackson, Alayna Nicole Jones, Morgan Marie Kaiser, Sam Kazmaier, Ella Rose Kirkpatrick, Lukas Daniel Locker, Jasmyn Marie Maingi, Timothy Daniel Malott, Gwyneth Metz, Cade Dillan Michael, Connor Douglas Moeller, Eli Monnin, Dylan Moore, Hayden Elisabeth Nichols, Julia Marie Norris, Mackenzie Lynn Nosker, Harrison Plessinger, Jonathan Dush Post, Isaac Shellbarger, Alayna Marie Stoudt, Ellen Ann Vallery, Charles Michael Walker, Laura Grace Waltz, Nathan Isaac Waltz, Maggie Mae Welker.

West Milton:

Evan Matthew Beard, Lance Alexander Korte, Paul Robert Lucente, Alyssa Layne Smith, Maddie Winemiler, Bill Yang.

Huber Heights:

Ilkhan Lutfiyev.

Ohio State University, located in Columbus, is the largest in the state, with an enrollment of over 60,000 students.