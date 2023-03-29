Piqua Junior High School third quarter honor roll

PIQUA — Piqua Junior High School has released its honor roll for the third quarter.
Honor roll students must receive a 3.75 to 4.0 GPA. Honorable mention students must receive a 3.5 to 3.749 GPA. Commended list students must receive a 3.25 to 3.49 GPA.
Seventh grade honor roll students include:
Julianna Alexander, Aiden Allen, Brennen Angle, Sawyer Barga, Rogan Baumann, Wyatt Behm, Laila Beireis, Ava Bolin, Zariah Bowers, Jillian Boyd, Parker Butler, Madison Cantrell, Abigail Carnahan, Gracie Davis, Ashlyn Deal, Blake Deal, Mischa Dillion, Cylie Evans-Apple, Liam Fast, Tristyn Frazier, Isabell French, Dane Funderburg, Dalan Goff, Hunter Grissom, Jeffrey Grote, Parker Hickerson, Annabelle Hicks, Laila Hobart, Carson Holtvogt, Andrew Hostetter, Soraya Hudson, Jonathan Huelskamp, Franklin Jones, Kaleb Karnehm, Lucas Koenig, Ava Krommanecker, Bryer Langston, Chloe Laqui, Jason Lin, Zaine Longshore, Anderson Lyman, Karsen Lyman, Libby Magoteaux, Mazzimo Martinez, Kamri Mendenhall, Miranda Miles, Maison Miller, Adaleigh Mitchell, Meyah Murphy, Brayden Myers, Maya Oduro, Jayden Ostendorf, Jace Palmer, Landon Pierce, Lillian Pierron, Aldin Poeppelman, Annalyse Pummill, Bailey Quinter, Samil Ramirez, Violet Ray, Sai Reed, Skylar Reindel, Leila Roberts, Braxton Roller, Michael Rowley, Emilee Schulz, Rebekah Shaner, Ethan Shaw, Adalynne Shawler, Gabriel Sloan, Dominic Snapp, Evin Spark, Grady Stillwell, Zayne Strong, Gary Sullenberger, Raygan Swabb, Allison Szachta, Sevahna Thompson, Samantha Toopes, Jack Vore, Aubrey Wagner, Piper Ward, Max Willoughby, Josiah Wolfe, Ella Worley-Josefovsky, and David Yohey.
Seventh grade honorable mention students include:
Zane Achor, Cameron Albright, Averi Alderton, Matthew Bishop, Addison Black, Sophia Duley, Keaton Fisher, Tristan Fox, Kahles Gannon, Shiloh Heatherly, Kaylee Huber, Ruby Jess, Leahann Jones, Connor Knick, Ryleigh Kouts, Joey Lavey, Lillian Leininger, Layla McDowell, Isaac Neweman, Aiden Penrod, Kameron Pfenning, Kaden Rice, Audryna Rudy, Tayor Tevis, Laurie VanMatre, and Khloe Venrick.
Seventh grade commended list students include:
Dylan Baker, Selena Callejas, Keegan Davis, Ashlyn Faulkner, Keelan Greene, Lillian Harvey, Braylon Huggins, Rakayla Jones, Zapporah Rucker, Kaylianna Rudy, Charles Shawver, Payton Spears, Finnegan Wagoner, and Audrey Williams.
Eighth grade honor roll students include:
Presley Arzola, Kathryn Beasley, Jacob Beougher, Jackson Bowman, Aiden Bryant, Brooke Buecker, Maliyah Chambers, Samantha Clark, Blake Covault, Ethan Cox, Adriana Deal, Katelyn DeWeese, Zayd Elqadah, Katelyn Francis, Makenize Greene, Macy Hall, Olivia Hanson, Elijah Hasselbeck, Molly Hemmert, Treasure Higgins, Holden Hildebrand, Kaylie Hittle, Ryder Holtvolt, Karina Huffman-Ramirez, Megan Hull, Vivian Hulme, Sofia Kemmer, Elayna Kew, Skylar Kinney, Braelynn Langston, Brayden Langston, Lance Lawson, Alexis Lee, Xaedyn Lynn, Lorelai Manson, Preston McMaken, Logan Mertz, Dasha Mitchell, Bryce Monnin, Talaijha Moore, Campbell O’Neal, Kennedy Parshall, Kira Parshall, Adelie Perry, Chase Pettus, Anthony Phillips, Rachel Price, Braxton Reynolds, Julianne Robbins, Haylie Schultz, Arabelle Simmons, Catelin Skinner, Elaine Smay, Ella Snyder, Owen Snyder, Kendall Soto, Bryce Streib, Taylan Swartz, Megan Sweetman, Isabelle Vincent, Lillyan Wackler, Dylan Weatherly, Ashlin Webster, Sarah Weiser, Brady Weiss, Emily Weldon, Rylee Weldon, Madyson Wintrow and Alex Wyrick.
Eighth grade honorable mention students include:
Izaiah Baker, Nevaeh Berry, Kaitlyn Byron, Daulton Funderburg, Khloe Harvey, Silas Herndon, Quinten Karabinis, Andrew Maddox, Alexander Martin, Hazel Morrison, Lucille Neal, John Potter, Vox Saunier, Danika Steiner, and Summer Thompson.
Eighth grade commended list students include:
Sophia Bean-Palivec, Kayleigh Bloomfield, Mason Casto, Aniston Collins, Noah DeMarcus, Joseph Harrison, Raegan Ivory, Joseph Kline, Rylan Larsh, Megan Laub, Mason Mills, Avela Osornio, Oliver Sampson, Gage Walling, and Gabriel Young.