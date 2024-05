Tippecanoe HS graduation slated for May 26

TIPP CITY — Tippecanoe High School will hold its commencement ceremony on Sunday, May 26, from 7-9 p.m. at Hobart Arena.

There are 199 members of the class of 2024. They are Owen Adkins, Sydney Altic, Graci Anderson, Leda Anderson, Lillian Ares, Katherine Arnette, Alan Avendano, Joceleen Bailey, Blake Bashore, Nicole Bauer, Joshua Beeson, Corbin Berberich, Thomas Billington, Weston Bingamon, Peyton Birchler, Brenden Blacketer, Deacon Blake, Logan Bowling, Ava Bradley, Kerigan Brenner, Ava Brooks, Benjamin Brooks, Samuel Brooks, Christopher Brunswick, Aubree Buehler, Braden Burgbacher, Addison Buxton, Marissa Cain, Carmela Carmichael, Jasnoor Chahal, Evan Chesshir, Isaac Cleaver, Laney Cleckner, Keegan Cohoon, Presley Combs, Samantha Cook, Jacksen Cooper, Chloe Czapor, Jacob Dahlinghaus, Adam Davidson, Cameron Davis, Kaden Dean, Chelsea Dettwiller‐Tiley, Alyssa Donachy, Adam Doviak, Nathaniel Downing, Emma Drummond, Molly Dunn, Sophia Edwards, Amylene Escobedo, Austin Fasick, Madison Featherstone, Sebastien Finch, Hannah Foster, Keegan Fowler, Aiden Fry, Landenn Gage, Taylor Galvez, Gracie Ganger, Nathaniel Goff, Lillian Graham, Ian Greth, Jacksen Haber, Carson Hake, Emma Hanrahan, Nicole Harbert, Hayden Harnish, Christian Hartman, Cale Heeley, Abigail Heitkamp, Catherine Heitkamp, LilyAnn Hercilla, Brad Hernandez, Mark Hernandez, Jaxon Hill, Hayden Hiser, Alexis Holzfaster, Joseph Hood, Jaden Hutton, Charles Ison, Lauren Ivy, Robert Jergens, Zayvier Johnson, Merrick Johnston, Logan Kaylor, Matthew Keene, Jolee Keiser, Carson King, Burton Koogler, Miles Kuhn, Brenden Landis, Katherine Landis, Kiefer Landis, Megan Landis, Deseree Lenoir, Cael Liette, Evan Liette, Micah Light, Amaya Lipps, Roman List, Riley Logan, Douglas Lohnes II, Valeria Lomeli‐Vazquez, Ava Longo, Landon Luginbuhl, Emma Lytle, Jayden Macy, Hayden Magnuson, Owen Masters, Jackson McClure, Ellie McCormick, Connor McDermott, Ava McKinney, Maeve McMaken, Aashir Mehmood, Keenan Melton, Lucas Merry, Samantha Moehl, Emmily Morando, Xavier Morrell‐Pruitt, Emma Munroe, Dominic Myer, Dominic Neilson, Hank Nesbitt, Madeline Neves, Nicholas Neves, Vanessa Nordquist, Steven Northern, Campbell Norton, Andrew Oen, Riya Patel, Sophia Perevozchikov, John Phelps, Morgan Pike, Abigayle Poffenberger, Abigail Poston, Ava Potts, Natalie Przybysz, Rose Ramsay, Madeline Ranly, Caleb Ransom, Emily Reeder, Faithlin Rexrode, Rashad Reynolds II, William Riehle, Simon Roeth, Kailyn Rohrer, Dell Runyon, Jackson Runyon, Colton Salinas, Peyton Schultz, Noah Seekins, Mara Sessions, Dakota Shields, Austin Siefring, Maddox Sivon, Colton Slife, Jackson Smith, Katelin Smith, Logan Smith, Kara Snipes, Emma Stallard, Amelia Staub, Caden Stewart, Masen Stewart, Joshua Street, Morgan Suerdieck, Alivia Swabb, Reagan Swartout, Abby Swihart, Hayley Tandy, Kade Teel, Mia Tobias, Trace Trent, Caden Turner, Charles Turner, Ella Turner, Landon Turner, Samuel Van Oss, Aeden Vignes‐Hobbs, Grant Vonderheide, Jacob Vore, Ellie Waibel, Samantha Wall, Jeremy Walland, Luca Walters, Jerry Ward, Gracie Wead, Tyler Wedel, Alex Weethee, Amber Weldon, Evan White, Ysabel White, Dylan Williams, Jack Woerl, Jack Wyant, Sydney Yahne, Noah Younce and Aden Zink.