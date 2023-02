Troy High School announces second quarter Principal’s List

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average of 3.75 or better for the first semester and have been named to the Principal’s List.

Freshmen: Simeon Adekoya, Marlee Afzal, Logan Akers, Christopher Alvarez Herrera, Dylan Arnold, Meredith Atkinson, Fiona Battle, Ethan Bidle, Malela Bitemo, Lauren Brooks, Alannah Brueckman, Ilizabeth Burghardt, Dominic Burns, Tessa Chipley, Kamryn Clint, Cora Coate, Joshua Colvin, Joshua Cornish, Nathaniel Craft, Brooke Davis, Rickey Demoss III, Dylan Dickinson, Julia Dilbone, Logan Edens, Elizabeth Enneking, Skylar Evans, Maverick Farrier, Hanna Fitzpatrick, Aliya Fogarty, Austin Fraley, Evangeline Frigge, Nathan Gascho, Savanna Gibson, Cassidy Gifford, Mackenzie Gifford, Seth Greene, Hazel Grunkemeyer, Sara Halter, Isaac Hampshire, Alexis Hill, Ian Hixson, Anden Kemmer, Aiden Kirkpatrick, David Lashchuk, Kelsey Le, Colin Lynch, Venus Mamitag, Cloey Mann, Andrew Mauk, Emily May, Ryan McChesney, Olivia McElwee, Olivia McGhee, Brady Miller, David Monnin, Tristan Murray, Izabel Olivieri, Sienna Osburn, Tracey Parker, Dhriti Patel, Stephen Peepels, Ruth Perry, Lucy Remley, Nathaniel Reynolds, Julia Rose, Zachary Ross, Mitchell Sargent, Anthony Scalice, Rozlyn Schilling, Adrian Shipp, Nina Short, Matthew Shurtz, Devin Smith, Chet Snyder, Alexander Stanford, Christian Stevens, Allison Straughn, Colin Walters, Logan Westerfield, Mary White, Garrett Williams and Madison Wright.

Sophomores: Lexie Albritton, Kendall Augustine, Mathew Ballweg, Hannah Beck, Nathaniel Bellamy, Myah Bitemo, Cortney Bonar, Kiley Boyd, Isabella Brewer, Ava Burns, Abraham Cherian, Andrew Condy, Alexandrea Cotrell, Bradyn Dillow, Reagan Duff, William Evilsizor, Olivia Farrier, Kade Flora, Chloe Gillig, Connor Haywood, Matthew Hempker, Lukas Hotchkiss, Kayla Huber, Tatum Jackson, Adam King, Christopher King, Evan Kurmas, Owen Liening, Zoie Littlejohn, Bridgette Marcum, Matthew Martz, Christa Mary, Yasashi Masunaga, Morgan Maxwell, Madison Moore, Colton Morefield, Alexis Oldham, Leila Overholser, Cema Rajab, Alexandria Rammel, Hannah Robinson, Deanna Rohlfs, Addisyn Russell, Brooklynn Sanders, Harmeera Sandhu, Aidan Scott, Alexander Sentman, Ava Smith, Jeffrey Smith, Katelyn Smith, Mackenzie Smith, Kylee Snider, Cameron Stoltz, Kaylee Strayer, Nicholas Stringer, Hayden Taylor, Jakob Thurmond, Natalie Tremblay, Justin Vaughn, Creighton Verceles, Paige Vitangeli, Elizabeth Wannemacher, Nicholas Weaver, Alaina Welbaum, Hailey Werst, Isabel Westerheide, Troy Whitehead, Chloe Williams, Mio Yasuda and Noah Zink.

Juniors: Caleb Akins, Cameron Allison, Jadyn Almeida, Mackenzie Andrews, Kiyah Baker, Sydney Bennett, Amber Bond, Colin Burghardt, Noah Carter, Holden Chesko, Joslynn Compliment, Brooke Craft, Lily Daniszewski, Skylar Davis, Caleb Dreier, Cooper Dues, Kaylee Elliott, Kara Enneking, Kiana Farrier, Colin Fitzpatrick, Lainey Freeman, Yancarlo Fuentes, Gracyn Gilliam, Miguel Gonzalez, Joshua Hardin, Peyton Hayslett, Anika Hurley, Jena Johns, Evan Kaiser, Ryan Kaiser, Elizabeth Katwyk, Alyssa Kern, Kiley Kitta, Eloise Kolakowski, Kendra Kovacs, Gavin Laughman, Hannah Liening, Sienna Mader, Tyler Malott, Bryce Massingill, Ava McCoy, Kaiden McKinney, Parker Nichols, Elizabeth Niemi, Tiffany Norris, Ashleigh Nosker, Logan Overmyer, Gabrielle Paff, Kaylee Powell, Allison Ray, Ana Rindler, Casey Rogers, Alexander Schaefer, Ava Scheerer, Lily Scheerer, Abigail Seger, Jacob Shurtz, Alyssa Stanley, Devon Strobel-Howard, Evelynn Turnbull, Peyton Tyler, Allison Unger, Braeden Verceles, Payton Vitangeli, McKenna Wagner, Lena Walker, Mason Ward, Katelyn Weikert, Carly West, Samuel Westfall, Emily Williams and Haylee Young.

Seniors: Maci Addington, Brian Allen, Samuel Arndt, Ayden Ballamy, Katie Bertke, Kayanna Bidle, Hannah Bridge, Hannah Brooks, Alaina Buerger, Ella Burns, Griffin Burton, Lucas Buschur, Aiddan Corbin, Lauren Cruea, Riley Daugherty, Mitchell Davis, Noah Davis, Hayley Day, Nailah Ddamba, Saidah Ddamba, Elijah Donnan, Hannah Duff, Ellie Fogarty, Madison Frey, Hallie Frigge, Victoria Gayhart, Marcus Gigandet, Alexandria Green, Devante Griego, Collissa Grunden, Katie Hansbarger, Leah Harnish, Andrew Helman, Elise Hempker, Taiah Higbee, Ciarah Hill Jenkins, Haley Horgan, Ethan Horn, Matthew Householder, Adam Huber, Lucas Huber, Zane Huelsman, Brooklyn Jackson, Olivia Johnston, Andrew Jones, Nicholas Kawecki, Ryan King, Allyson Kyle, TaMeka Lawrence, Astryd Littlejohn, Ella Lovitt, Johnae Malcolm, Nathaniel Mamitag, Ethan Martin, Thomas Mascarella, Nicholas May, Trayce Mercer, Kaylie Miller, Anna Minton, Connor Moeller, Aden Nave, Tyler Norris, AnnMarie Palombi, Asthaben Patel, Mackenzie Perkins, Allison Poore, Adrienne Post, Ella Rebernak, Cate Rehmert, Peyton Remley, Tori Ricks, Megan Robinson, Noah Rocke, Mackenzsie Rogers, Harmony Rolf, Josie Romick, Kasey Sager, Savannah Sharett, Brynn Siler, Elahmarie Soto-Garcia, Kara Steinke, Kayla Stockslager, Dana Stradling, Savannah Swanson, Kiera Thomas, Nathan Timmerman, Zoe Tracey, Eleanor Wannemacher, Mirsayah Wasnuk, Nathaniel Weidner, Abigail Welbaum, Alex Wheeler and Allison Wolfe.