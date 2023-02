Troy High School second quarter Honor Roll list

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average of 3.50 – 3.74 for the first semester and have been named to the Honor Roll.

Freshmen: Khloe Aberle, Savannah Alexander, Sydney Astor, Jayden Atkins, Trenton Blanchard, Zachary Compliment-Larger, Evan Couch, Matthew Cox, Holden Dobrzeniecki, Danielle Duff, Maria Echevarria, Leah Ellison, Greta Fullenkamp, Lauren Garber, Davonna Harris, Ester Hasbargen, Grace Herzog, Amayah Kennedy, Klowey Kerr, Riley King, Josie Line, Layla Lucas, Marshelle Manning, Tyler Manuel, Nora Mercer, Sophia Michalos, Landry Niles, Devin Schwartz, Henry Shuman, Carson Smith, Samantha Stephenson, Thomas Tompkins, Dylan Unger, Vivian Walker, Elias Wenning, Davis Williams and Landan Wolfe.

Sophomores: Megan Alexander, Reme Anderson, Andrew Ballweg, Allison Bensman, Chloe Berry, Chase Cooper, Mackinsey DeJesus, Daisy Denson, Ethan Dreier, Hayden Frey, Hudson Furlong, Geofrey Godin, Julia Good, Ethan Griffith, Carson Heffner, Russell Kinstle, Julia Kirner, Kyle Knorpp, Lauren Koesters, Gabriel Long, Olivia Martin, Brayden Maylone, Walter Mergler, Kyle Packard, Raegan Poeppelman, Skylar Ramby, Brianna Saunders, William Sexton, Austin Slife, Kennedy Stephenson, Caleb Thomas, Adam Timmerman, William Wax, Kevin Wehrley, Avery Woodruff, Xavier Yohey, Lily Zimmerman and Jacob Zimmermann.

Juniors: Jadyn Allen, Logan Boehringer, Cassidy Cheney, Marlee Cupp, Chloe Fecher, Cristian Fuentes, Aiyana Godwin, Dean Hampshire, Day’Onna Harris, Ava Harvey, Camille Hemm, Eva Hixson, Josephine Kleinhenz, Ashley Mauk, Aubrey Murphy, Ethan Nosker, Aaron Oates, Kierra Saunders, Matthew Stamps, Gwendolyn Turnbull and Payton Wilmoth.

Seniors: Stella Avey, Maliah Bitemo, Gaven Burris, Aidan Coleman, Carter Evans, Sophia Floyd, Diamond Foster, Gabrielle Freisthler, Damiam Hanf, Owen Harlamert, Mali Hewitt, Trinity Hurd, Gavin Hutchinson, Austyn Jenkins, Emma Marlow, Destiny Nickell, Caitlyn O’Neill, Ryan Penny, Isaac Phillips, Andrew Ramey, Brayden Schwartz, Ayden Shoemaker and Noah Zumbro.