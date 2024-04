TIPP CITY — The Tippecanoe boys tennis team dropped a match to Centerville 4-1 in the OTCA tennis tournament.

In singles, Nick Von Krosigk lost 6-1, 5-7, Cameron Davis won 6-2, 3-6, 6-4 and Alex Darner lost 61-, 6-2.

In doubles, Roman List and Grant Vonderheide lost 6-3, 6-4 and Ty Hoover and Deacon Blake lost 6-7 (6), 6-2, 6-2.