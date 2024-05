Bethel High School will celebrate graduation on May 19

Javier Courtesy photo | Bethel Local Schools Webb Courtesy photo | Bethel Local Schools Cartwright Courtesy photo | Bethel Local Schools Kohorst Courtesy photo | Bethel Local Schools Mullins Courtesy photo | Bethel Local Schools Sebastian Courtesy photo | Bethel Local Schools Lammers Courtesy photo | Bethel Local Schools Bethel High School graduating Class of 2024

TIPP CITY — Bethel High School will hold its commencement ceremony on Sunday, May 19, at 5 p.m. at Hobart Arena.

The commencement speaker will be Julie Hunter, Bethel High School math teacher. The 2024 Class song is “Vienna” by Billy Joel.

The Bethel High School Class of 2024 has six valedictorians, and they are: Nurine Javier, Kaiden Webb, Allison Cartwright, Cohen Kohorst, Gavyn Mullins and Julie Sebastian.

The Class of 2024 salutatorian is Lauryn Lammers.

Diploms are expected to be presented to 128 seniors in the Class of 2024. Among those seniors are Ruslan Abbasov, Mekael Abebe, Sarah Adkins, Melisa Agaliyeva, Aysel Akhmedova, Elijah Alberti, Savanna Alder, Zadie Bailey, Bryce Ballard, Parker Bass, Bryce Ballard, Parker Bass, Ayden Batton, Daniel Bauer, Ayla Bayer, Grant Bean, Aidan Blair, Kaitlyn Boes, Abigail Booher, Allison Booher, Ethan Brown, Isabella Brune, Caleb Carey, Allison Cartwright, Nicholas Cassity, Rachel Chandler, Kai Jun Cheung, Leeland Collier, Cameron Cooper, Carter Couch, John Daugherty Jr, Melody Donthnier, Zoie Drummond, Ravshan Dusaliyev, Landon Endsley, Neal Engelman, Diego Espana, Jon Farhad, Garrett Fetgatter, Allyson Floyd, Eva Fry, Elvira Gaydarova, Matthew Godsey, Ashton Goodwin, Luke Gray, Wyatt Grigsby, Reagan Halum, Andrea Haros, Jacqueline Harris, Jasmine Harris, Austin Hawkins, Jenna Herzer, Daisy Horner, John Iskandarov, Nurine Javier, Aaron Kay, Paige Kearns, Aisha Khalilova, Justin Koehler, Cohen Kohorst, Khrislynne Koon, Shamil Kurban, Maddison Jo Larsen, Breanna Lewis, Kari Loveland, Nathan Lutz, Presley Lyons, Joel Macleod, Layal Makkawi, Kazim Mamatov, Bronson Mansfield, Khalil Mavalanov, Antoinne Mays, Noah McCann, Connor McGuire, Gabriella McMahan, Ethan Moore, Faith Moorefield, Gabrielle Morvatz, Gavyn Mullins, Abigail Murlin, Brandon Murphy, Zhan Musayev, Ayva Myers, Melanie Nida, Benedict Patton, Taylor Pickett, Ian Pitzer, Karlee Plozay, Megan Powers, Dilak Rasulova, Bradey Reynolds, Morgan Rodgers, Eben Rowley, Ismail Safarov, Anmol Saini, Liam Sanders, Allison Schenck, Aubrey Schmidt, Braylon Schroeder, Elijah Schroeder, Bryce Schweikhardt, Blake Scrimpsher, Julie Sebastian, Nagela Shugayeva, Konstantine Sickel, Benjamin Sonnastine, Aiden Spaeth, Ethan Tallmadge, Diana Tashtanova, Brayden Tolle, Ashley Tuma, Jewell Tyler, Janiah Velicaria, Jamie Vest, Emma Wasik, Grace Watts, Kaiden Webb, Alec Wilson, Garrett Wood, Alishan Zavutatze, among others who did not sign a 2024 media release of information.