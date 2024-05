Piqua graduation set for May 24

Piqua High School Class of 2024 Courtesy photo | Piqua City Schools Funderburg Courtesy photo | Piqua City Schools Baker Courtesy photo | Piqua City Schools

PIQUA — Piqua High School is celebrating its commencement ceremony on Friday, May 24, 2024, at 8 p.m. at Alexander Stadium/Purk Field.

The commencement speaker will be U.S. Navy Vice Admiral James P. Wisecup, Class of 1973. The 2024 Class song is “Unwritten” by Natasha Bedingfield; the class colors are red and blue; and the class motto is “Futures don’t make themselves, you have to create them.”

Diplomas will presented to 242 students. They include valedictorian Marin Margaret Funderburg and Salutatorian Simon Scott Baker. Other graduates include Madison Rose Achs, Landon James Adams, Mickey Drew Anderson, Brady Joseph Chistopher Arnett, Naelynn Alexis Arnett, Quintin Lamar Bachman, Simon Scott Baker, Jayden Dwayne Barker, Jordan Alexander Breeze Bartee, Keegan Shayne Bates, Brennan Samuel Baumann, Jacob Russell Beasley, Ryleigh M Biggio, Brooklyn Nicole Black, Karsen Edward Blain, Qynton Allen Lewis Blake, Rayshaun David Bolin, Connor A. Bollinger, Nikolai Christopher Bollinger, William Thomas Bollinger, Madison Marie Brake, Abigail Reed Brookhart, Garrett M. Brown, Patrick Owen Bryant, Octavia Renee Burchett, Malakai Giovanni Reece Burns, Triston Adam Butt, Ava Marie Casto, Allie Jocelyn Cathcart, Jack Jack Chappie, Kimberlie Lynn May Charles, Reece Allen Cioffi, Havok Tristin Ciresi, Julia Elise Coppess, Zachary Allen Coppock, Catherine Elizabeth Copsey, Tryston James Cotterman, Khloi Kay Ann Courtney, Ja’shae Jaionna Craver, Kellie Beatrice Cromer, Brody Alan Curtner, Caine Micheal Darby, Bryce Anna Davidson, Cyann Paisley Davis, Mason Allen Davis, Mael Jean-Charles Degavre, Rylan Andrew Duane Dorsten, Summer Dawn Doseck, Caleb Lee Dugger, Phoenix Mykal Xavior Dysinger, Ava Judith Earl, Kayley Alexis Earl, Dylan Earley, Floyd Elijah Edwards, Stephen Zachary Edwards, Christopher Dale Eichler, A’mirah Moet Elder, Kaylee Elizabeth Eleyet, Jose Miguel Engley-Gutierrez, Brett Ryan Epley, DaMya Eshay Zarie Evans, Kalei Jo Evans, Raia Jordyn Evans, Jacob Tyler Felts, Devin Joshua Finley, Trenen Keonse-Lee Fisher, Alexa Nicole Fogt, Marin Margaret Funderburg, Gage Lewis Gambill, Lilliana Hope Ganger, Serenity Leann Gant, Adam Douglas Gephart, Diana Maria Gertner-Agudelo, Kelsey Lynn Gigliotti, Aidan Michael Gilley, Conner Eston Glenn, Ashton Lee Goings, Shelton Tyler Goings, Skylerdale Edward Graham, Jaelynne Michelle Gray, Bentley Miles Green, Madison Noel Grigsby, Tommy Lee Grise, Jaden Lee Grody, Patience Joleen Hale, Logan Robert Harvey, Carson Edward Hawk, Janet Carol Heath, Joshua Raymond Heath, Kaylee Marie Heck, Regina Marie Heisler, Jackson Matthew Hemmert, Joseph Quentin Hepner, James Walter Hess, Dillan Clay Hewitt, Allison Nicole Hicks, Hunter Evan Hicks, Timothy Johnathan James Hicks, Genevieve Talor Holden, Alyssa Marie Hollopeter, Olivia Jade Huber, Olivia Lynn Hutman, Caiden Mykal Hutson-Huffman, Carolina Lyelle Hutton, Paiton M Iddings, Jessica Marie Ireton, Jakob Tyler Jackson, Parker Joseph James, Dylan Allen Jenkins, Tahneal Rashaun Johnson, Talan Amari Johnson, Derek Wayne Jones, Hayden Michael Jones, Ja’Tayla Avonne Jones, Landen Allen Jones, Chase Anthony Joyal, Sebastian Alexandros Karabinis, Lilly Lavera Kaye, Maximus Dorn Kaye, Brenden J. Kelly, Emma Nicole Kidder, Lovell Brook Knasel, Brayden Paul Kohler, Tate Michael Kuhlman, Abigail Lee Lambert, Jackson Carter Lambert, Julia Nicole Landrey, Gracie Catherine Lapointe, Brooklyn Taylor Larick, Austin Michael Laub, Trenton James Laughman, Benjamin Michael Lavey, Alexis Syeira Lenninger, Sierra Ryne Leonard, Jacob Clay Lewber, Aaron James Lewis, Matthew Vincent Lockhart, Ericka Renee Ludwig, Abigail Grace Luttrell, Jackson Timothy Lyman, Emily Rose Mantooth, Wyatt Luis Marrs, Landen Parker Martin, Zander David Mason, Jordan David Keith Maynard, Matthew Ross McCall, Hailey Jane McFarland, Romen Carter Medley, Matthew K Meiring, Noelle June Meiring, Andrew Lee Miller, Brooklyn Grace Miller, Alexander Michael Millet, Layla Nicole Mitchell, Maddox McKinley Nash -Mowery, Blake Adam Nelson, Gavin Patrick Nelson, Hailey Lynn Annette Nill, Hope Lynn Marie Nill, Khya Annette Noe, Nickolas Xavier Ortiz, Blaze Alexander Osborn, Jasmine Sharie Zapata Oswald, Jaida Maria Pams, Brody Aidin Paylor, Trevon Lee Payton, Alizah Renee Pence, Timothy Richard Penkal, Samael Zeta Persinger, Bryce Michael Philipps, Emma Anne Pierron, Caden Alan-Maxwell Pilkington, Aaliyah Ann Poling, Alexandria Nicole Potter, Andrew Michael Powis, Alexandria Louise Preston, Emma Jacquelynne Preston, Justice Cullen Price, Richard Dale Price, Chase Michael Quinter, Thurston Michael Rampulla, Emily Kathleen Ray, Kainen Christopher Reaves, Corbyn Michael Thomas Redmon, Lucas Alan Rexroth, Brianna Lynn Riancho, Colton M Rittenhouse, Ellah Bae Rojas, Nicholas Albert Rudy, Darius John Sampson, Aidyn Nicole Sarson, James David Saunders, Kadyn Jerry-Lee Schemmel, Carter Joseph Schlagetter, Rita Lynn Schroer, Carter James Schrubb, Jacob Joseph Schweitzer, Braylin Alexis Shaner, Trinity Alexis K Shawhan, Boston Joseph Lee Sherman, Teegan Darius Allen Shoe, Hunter Allen Donald Shoffner, Lillian Victoria Shoffner, Abigail Jovee Smay, Ayden Herbert Smith, Cason John Smith, Dominic Alexander Smith, Lukas Robert Smith, Tyee Grady Smith, Logan Marie Spradlin, Tristan Matthew Springer, Sherry Eileen Sprowl, Lance Aurther Staley, Jonathan William Stavinoha, Payton Ann Stewart, Asha Abdirahman Suleiman, Ashlin Bianca Sullivan, Odessa Lynn Swartz, Brayden Lee Taylor, Des’Meryah Honesty Nichole Taylor-Jackson, Keilah Odessa Linia Thompson, Logan James Thompson, Kaylee Elizabeth Tillman, Devon Michael Trahan, Helen Grace Vlahos, Brayden James Lee Wackler, Maddison Marie Ward, Parker Owen Ward, Wyatt McArthur Ward, Kyen Anthony Warner, Deanna Alyssa Warren, Ava Jean Wehtje, Dylan Dane Westfall, Averi Marie Wiley, Collin Joseph Wiley, Aiden C Williams, Taten Michael Wintrow, Cason Lee Worley, Nataya Tahira Yaqub and Rizlyn Kania Tahira Yaqub.