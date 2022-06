Bradford Elementary Honor Roll

BRADFORD — The following is the fourth quarter Honor and Merit Roll at Bradford Elementary School:

Fifth grade

Honor Roll: Jackson Felver 4.0, Emma Hartzell 4.0, Cameron Hedrick 4.0, Tevin Smith 4.0, Colt Brewer, Aydin Casto, Ella Clack, Prestyn Dross, Traycen Dues, Rowen Hill-Gambill, Liam Lingo, Spencer Rismiller, Maliha Swick, Arabella Troxel, Brayden Venrick, Braylon Whitehouse, Bristol Wombold, Robert Wood

Merit Roll: Bryson Deemer, Zoey Hill, Ava Hudelson, Nick Lewis, Charity Miller, Kaylynne Minnich, Dresden Puterbaugh, Kathryn Riffell, Lucas Sanders, Scarlett Smiddy, Ella Smith

Fourth grade

Honor Roll: Colby Hansen 4.0, Cayden Apple, Adam Brush, Zoey Burgett, Owen Bubeck, Kynlee Dues, Kaston Gilbert, Eli Harris, Scarlette Hedrick, Aubrey Hutton, Araya Jones, Kaiden Matthieu, Legacy Peeples, Liam Peeples, Nathan Riffell, Sebastian Smiddy, D.J. Swindler, Grady Trevino, Aubrie Unger, Eli Wackler

Merit Roll: Erykah Barnes, Kayla Clark, Raylan Byers, Kennedy Hale, Colton House, Zoie Jess, Ronnie Keener, Jack York

Third grade

Honor Roll: Cailyn Barhorst 4.0, Brileigh Diehl 4.0, Cyrus Matthieu 4.0, Ethan Murphy 4.0, Annelise Puterbaugh 4.0, Greyson Trevino 4.0, Cooper Bayless, Katherine Dennis, Jalynn Greve, Hope Marsh, Zohwi McCarty, Jonah Minnich, Racen Phlipot, Alyonna Puterbaugh, Evan Reed, Jacob Wood, Brooklynn Wright

Merit Roll: Liam Allen, Braylee Baker, Trinity Clack, Layne Davis, Kingston Franklin, Paisley Guess, Savannah Hampshire, Zoe Hudelson, Sindaya Lingo, Joslyn Wyan