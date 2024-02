Covington High School Principal’s List, Honor Roll

COVINGTON— Covington High School has released its Principal’s List and Honor Roll for the second quarter of the 2023-2024 school year.

PRINCIPAL’S LIST (All A’s)

Seniors: Drew Gessner, Britton Miller, Asher Long, Monica Ostendorf, Karyanne Turner, Chase Vanderhorst, Ella White, Kamryn Barnes, Cameron Haines, Carter Lane, Kinsey Mitchell, Kearsten Wiggins UVCC: Jacob Tipps, Levi Weldy, Michael Hagan, Carter Owens, Whitney Welch, Amie Burtrum, Lily Zwiebel, Bethany Dooley

Juniors: Jennifer Fisher, Gabrielle Hartwig, Maggie Anderson, Preston King, Ashton Skaggs UVCC: Bailey Lucas, Reagan Tipps, Hannah Alexander, Kylie Cassel, Allison Jay, Noah Chaney, Caroline Wolfe

Sophomores: Danicka Finfrock, Brodie Manson, Owen Leistner, Dakota Kenworthy, Whitney Burns, Caleb Ryman, Addison Ventura, Jackson Witt, Timothy Taubert, Nell Rogers

Freshman: Filip McMaken, Cassidy Iddings, James Kuether, Brooke McDonough, Elijah Brooks, Maura DuBois, Nadia Ramirez, Mary Larson, Brock Lyons, Lillian King, Henry Cantrell, Jordan Miller, Evan Moore, Kalibur Horner, Kent Welborn, Carter Ransom, Ramse Vanderhorst, Alison Sink, Ava Hartwig, Emalyn Johnson

HONOR ROLL (All A’s and B’s)

Seniors: Austin Monnin, Sydney Richard, Kara Stephan, Elaina Deeter, Samuel Grabeman, Grant Blore, Derrick Meyer, Carson Taylor, Audrey Tobe, Kori Moore, Gunner Kimmel, Megan Rose UVCC: Kila Stephan, Luke Brown, Garrett Hobbs, Jericho Quinter, Bryanna Kenworthy, Caralyn Boyer, Melissa Shoemaker, Riley Stanfill

Juniors: Layla Brown, Kylie Brown, Brogen Angle, Allison Burns, Taylor Kirker, Elyza Long, Sophia Shaffer, Marin DuBois, Makayla Vanderhorst, Beck Wilson, Christopher Deaton, Garrett Leistner UVCC:, Cameron Faught, Mitchell Maxson, Tanner Palsgrove, Kian French, Allen Garman, Jacob Creager, Eli Nash, Kaden Thompson, Jocelyn Fourman, Abby Reynolds, Alexandria Williams, Micah Napier, Leland Brown

Sophomores: Clay Harris, Jayda McClure, Hailey Naff, Emma Ouellette, Hayden Brown, Delaney Murphy, Lilian Mumford, Keira Angle, Aiden Collins, Calleigh Edgell, Cailyn Wagner, James MacDonald, Brock Gessner, Forest Arthur

Freshman: Marissa Santos, Landon Reynolds, Kylie Palsgrove, Isabella Batdorf, Landon Beeman, Trenton Havenar, Sophia Lankford, Stevilynn Newhouse, Philip Swabb, Serenity Weaver, Zachery Landis, Colton Goins, Sierra Chappie, Edison Deaton, Aiden Curtis, Lucas Lester, Olivia Angle, Brysen Jones, Samuel Helman, Brairen Denson