Covington Middle School’s principal’s list, honor roll

COVINGTON — Covington Middle School has announced its principal’s list and honor roll for the fourth quarter of the 2023-24 school year.

Principal’s list all A’s

• Eighth Grade: Addison Moore, Kari Anderson, Gabriella Coblentz, Justin Johnson, Aubrey Hoying, and Brody Taylor.

• Seventh Grade: Isabella Kerber, Kaitlyn Ray, Chloe Aselage, Amelia Bush, Alice Larson, Isaac Hartwig, Madelynn Wright, Claire Wiseman, Braylon Walters, Emily Eshelman, and Elizabeth Ayres.

• Sixth Grade: Sullivan Ganger, Tessa Lyons, Zella Nickol, Natalie Parke, Kennedy Shively, Dallas Skaggs, Renee Johnson, Trig Skinner, Mikayla Jacomet, Khloe Yowler, and Braysen Rudy.

Honor roll all A’s and B’s

• Eighth Grade: Aiden Adams, Brant Angle, Madison Mullen, Isaiah Mumford, Jackson White, Violet Deeter, Zaiden Maroney, Rider Robbins, Drake Angle, Kaylee Hughes, Madilyn Eads, Noah Moore, Mackenzie Grear Maria Godin, Abigail Evans, Caylor Eastman, Kixx Powell, Willow Pellman, Matthew Scheider, and Finn Rogers.

• Seventh Grade: Mackenzie Vanderhorst, Evelynn Schaefer, River Holthaus, Jonathan King, Cooper Turner, Emma Helsinger, Madelyn Batdorf, Ryan Brown, Emma Havenar, Wyatt Kerber, Cutler Robbins, Kaidan Yamada, Colton Townsend, Oliver Popp, Madison Avey, and Conner Gibson.

• Sixth Grade: Aubree Faught, Samuel Leistner, Dylan Barnhart, Claira Boothe, Kane Bubeck, Xander Feight, Taylor Flick, Makylia Kenworthy, Addison Pritchard, Ayanna Reyes, Mason Ouellette, Malachi Weaver, Piper Beeman, Scarlett Laug, Kendal Ullery, Ian Marion, Alex Grilliot, Carter McQuinn, Avrie Owens, Amelia Brown, Devin Abke, Gage Abke, Sady Graley, Amelia Taubert, Stella Stoner, Raylan Byers, and Charlotte Ransom.