Edison announces Fall 2023 Dean’s list

PIQUA — Edison State Community College recognizes 745 students for academic excellence on the Fall 2023 Semester Dean’s List. To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

The following Miami County residents achieved this honor of academic achievement.

Bradford:

Macy Bubeck, Cheyenne Buchanan, Tyler Clack, Brooklyn Crickmore, Kade Dankworth, Carmen Derr, April Hall, Remington Harleman, Jayden Hicks, Hudson Hill, Gunner Kimmel, Morgan Kimmel, Savannah Lingo, Emily Pierre, Ava Rapp, Kaylin Richard, Dalten Skinner, Lucy Tumbusch, Jozlynn Wintrow, and Stephanie Wood.

Casstown:

Brennan Arrell, Drake Bennett, Ashlyn Gearhardt, Alexis Loughman, and Ava Prince.

Conover:

Paxton Hunley, Abigail Maxson, Connor Maxson, Christopher Nation, and Courtney Walker.

Covington:

Maggie Anderson, Grant Blore, Elaina Deeter, Wesley Gooding, Gabrielle Hartwig, Madison Jones, Bryanna Kenworthy, Dakohta Kenworthy, Ava McCoy, Derrick Meyer, Brian Morrison, Andrew Parker, Adelynn Rich, Megan Rose, Philip Russell, Chandler Sampson, Sophia Shaffer, Kate Stull, Karyanne Turner, and Ella White.

Fletcher:

Philip Blaess, Luke Bowsher, Devin Goodpaster, Nicole Howard, and Haley Lane.

Huber Heights:

Tabitha Fisher, Danielle Swiger, and Kaitlynn Tyree.

Laura:

McKensie Brown, Luke Daum, Jocelyn Gray, and Jenna Wolfe.

Ludlow Falls:

Ian Bayer, Emma Hemphill, and Sienna Montgomery

Piqua:

Andrew Anderson, Mickey Anderson, Tanner Black, Wyatt Black, Madison Bolin, Natasha Brown, Allie Cathcart, Jack Chappie, Tiffany Cisco, Devonte Curry, Madison Curtner, Emilee-Jean Earl, Adam Edwards, Audrey Farrier, Madelynn Fisher, Addyson Ford, Samuel Fox, Diana Gertner, Lena Grise, Robert Hague, Kaitlyn Hawes, Miley Heffelfinger, Allison Hicks, Mackenzie Hina, Jessica Hines, Alyssa Hollopeter, Derek Jones, Jamika King, Tate Kuhlman, Alexis Lee, Daria Lee, Kirstyn Lee, Sierra Leonard, Cheyenne Maher, Sean Martin, Lucas Maxwell, Carsyn Meckstroth, Destiny Middlemiss, Donovan O’Leary, Stephanie Osborne, Gabrielle Paff, Hannah Palmer, Kira Parshall, Raj Patel, Xander Persinger, Ty Pettus, Page Peyton, Bryce Philipps, Kierma Phillips, Brandon Pummill, Avery Roberts, Christopher Scott, Jared Shellabarger, Mouhamed Sidibe, Christopher Smith, Elizabeth Spoltman, Kara Steinke, David Stumpff, Ashln Sullivan, Audrey Tobe, Kasey Weisenbarger, Brenden Werling, Ryleigh Werling, and Nataya Yaqub.

Pleasant Hill:

Haley Caldwell, Camryn Gleason, Courtney Lucente, Grace Stanhope, Tristan Stanhope, and Colin Tackett.

Tipp City:

Abigail Booher, Morgan Chaplin, Kai Cheung, Addison Cox, Emma Drummond, Jordan Fox, Macey Griffin, Audrey Kinninger, Kaela May, Tatum Moore, Stephen Ridgeway, Elijah Schroeder, Julie Sebastian, Christopher Slezak, Ava Tallmadge, Jamie Vest, David Williams, and Caleb Wrobel.

Troy:

Mackenzie Andrews, Kamryn Apple, Kiyah Baker, Brian Baumann, Sydney Bennett, Aden Bolin, Amber Bond, Cole Bostick, Emma Bowman, Justyn Bowman, Zachary Brandt, Michael Burns, Mikayla Byrd, Gabriel Campbell, Hanna Cavanaugh, Holden Chesko, Aidan Coleman, Luke Courtad, Jasmyne Craig, Marlee Cupp, Alexander Davidson, Grace Davis, Skylar Davis, Eva Dexter, Caleb Dreier, Cooper Dues, Jenna Dugan, Travis Dunn, Jack Earhart, Crystal Escamilla, Kiana Farrier, Chloe Fecher, Rocio Flores Berlanga, Sophia Floyd, Alex Free, Chloe Gillig, Nathan Hamilton, Zane Harris, Eleanor Helstad, Prestyn Hoefler-Mcdowell, Matthew Householder, Trinity Hurd, Jena Johns, Alyssa Kern, Cora Kinard, Kiley Kitta, Jacob Klosterman, Simon Latimer, Ciara LeMaster, Hannah Liening, Gabriel Long, Kristen Magoteaux, Tyler Malott, Ryen Marsh, Bryce Massingill, Ashley Mauk, Lana McAdams, Elise McCann, Kaitlyn McElroy, John McGuirk, Tani McNally, Alexander Meyer, Jocelyn Montanez-Newton, Kyah Moore, Maycee Musser, Skylar Nallen, Ashleigh Nosker, Noah Oiler, Hans Olson, Lindsey Ott, Faith Overholser, Cameron Patrick, Hanna Plaisier, Lucas Plaisier, Joseph Rannells, Allison Ray, Ana Rindler, Hannah Robinson, Robert Rohlfs, Frank Rupnik, Lia Scarince, Ava Scheerer, Keilah Schieltz, Myauna Schieltz, Nicholas Sheppard, Elara Shoemaker, Kaitlyn Smith, Alyssa Stanley, Hannah Steggemann, Carson Taylor, Evelynn Turnbull, Gwendolyn Turnbull, Payton Vitangeli, Ryan Waltz, Austin Watern, Ellie Weaver, John Weddle, Samuel Westfall, Payton Wilmoth, Trinity Wiseman, and Zachary Ziesemer.

Union:

Noah Rutkowski, and Ashley Saylor.

West Milton:

Katlyn Wintrow, and Carly Zimmer.