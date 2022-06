Heywood Honor Roll

TROY — The following is the Heywood Elementary Honor Roll:

Heywood Fifth Grade Honor Roll for the fourth quarter: Belen Alvarez, Emma Arndt, Brookelynn Burton, Jayla Campbell, Ellie Coblentz, Christian Courts, Aubrey Fife, Winston Fremont, Conner Fry, Elaina Giblin, Isabelle Goodwin, Easton Hagen, Myla Lee, Emma Littlejohn, Gracie Lucas, Desdemona Nickels, Aiden Pritchard, Addisyn Shaffer, Mason Shaffer, Cash Staley, and Phoenix Woodall

Fourth Grade Honor Roll fourth quarter: Corbin Billock, Audrey Browning, Zavier Chavis, Anya Dye, Avery Fuentes, Sophia Hardesty, Kirstyn Harrell, Samuel Herrera, Latrell Hinkle, Madilynn Hurst, Courtney Hymer, Coraline Kemper, Blayde Langenfeld, Susan Littlejohn, Cruz Lowery, Alyson Mertz, Shelby Poland, Abigail Quintero, Eliana Roberts, and Cherokee Shively