Houston seniors ready for May 21 graduation ceremony

HOUSTON — Houston High School will hold graduation ceremonies on Sunday, May 21, 2023, at 2 p.m. in the high school gym.

Members of the Class of 2023 are Joseph Alexander Almanza, Olivia Mae Bales, Luke Joseph Beaver, Zaine Christopher Bernholt, Stephanie Renee Bingham, Taylor Jean Birkemeier, Hunter Reed Bowman, MaKayla Rochelle Burch, Aiden Patrick Campbel1, Malina Marie Chappie, Peyton Theodore Church, Tanner Jay Cooper, Abbigail Lynn Cowan, William George Curl, Ethan Charles Davis, Aurora Gabrielle DeLong, Jayse Michael Dibble, Chase Jakeb Elliott, Issac Levi Elson, Audrey Leanne Farrier, Addy Lian Frohne, Gavin Kennedy Heilers, Caleigh Marie Henline, Anna Elizabeth Henry, Parker Halpin Herrick, Abigail Grace Hickerson, Emily Nicole Hollinger, Mitch Allen Holscher, Macey Nicole Huffman, Randy Alan Humphreys, Carter David Ingle, Morgan Kaelene Jackson, Dakota William Keen, Alexander Henry Kellersmith, Emma Louise Kemp, Grace Ann Koenig, Lucas Eli Langenkamp, Zavier Douglas Ludwig, Maksim Aleksandrovich Maksimov, Mariah Elizabeth Niccole Martin, Taylor Marie Maxwell, Brittany Kay McClellan, Nolan Scott Merickel, Jacob Lee Miller, Jarrett Lee Miller, Jacob Scott Moorman, Breanne Michele Morgan, Hayden Alexzander Mowery, Broderick Ford Nishwitz, Seth William Oberdorf, Jillian Michelle Parsley, Lainey Van Peacock, Nevaeh Faith Perry, Alivia Marie Phillips, Laylah Rayne Pistole, Olivia Michelle Pitchford, Colby Maxwell Purvis, Katelynn Paulette Rockwood, Bryce Daniel Sauvie, Bryan Anthony Scott-Barker, Landon Christopher Smith, Aliya Lynn Stangel, Trace Owen Thomas, Brodie Maxwell Thorpe, Kyana Chade Turner, William Trey Vogler, Isaac Matthew Wills and Grayce Laaunajean Wolaver.