Troy graduation planned for May 27

Editor’s note: This Troy High School graduation information is being reprinted because the story that was published in the special section has an incorrect date the ceremony will take place. It will be held on May 27.

TROY — Troy High School will present 305 diplomas to students during graduation ceremonies planned for Saturday, May 27, at Hobart Arena. The processional starts at 10:30 a.m.

Members of the graduating class are Savannah Swanson, Lucas Huber and Sophia Walker. Swanson is the class valedictorian and Huber is the class salutatorian; Walker is the Upper Valley Career Center Honor student.

Members of the Troy High School Class of 2023 are Maci Addington, Sintia Ajcac Tepaz, Brian Allen, Samuel Arndt, Hannah August, Stella Avey, Lucas Balbier-Murphy, Leiyhana Barnes, Caleb Barnhart, Mason Bell, Ayden Bellamy, Kamdyn Berard, Katie Bertke, Travis Beverly, Kayanna Bidle, Maliah Bitemo, Alexa Blazquez, Joshua Boitnott, Emma Boyle, Damian Bramlette, Malakai Brandon, Hannah Bridge, Hannah Brooks, Nickolas Buechter, Alaina Buerger, Ella Burns, Gaven Burris, Griffin Burton, Lucas Buschur, Kiley Butler, Keaton Butts, Gabriel Campbell, Ja’von Carter, Isaac Carver, Tara Chaney, Kylee Clemens, Boston Cline, Aidan Coleman, Tammy Collier, Carley Combs, Liam Cook, Andrew Cool, Aiddan Corbin, Kiernan Cotterman-Schnur, Mikayla Couch, Samantha Cox, Gabriel Craig, Connor Crawford, Lauren Cruea, Riley Daugherty, Mitchell Davis, Noah, Davis, Hayley Day, Nailah Ddamba, Saidah Ddamba, Zackery Debar, Riley DeHart, Allie Detrick, Olondo Dillard, Jyden Dixon, Elijah Donnan, Allison Drzewiecki, Morgan Dubbs, Hannah Duff, Peyton Dunn, Nigel Evans Lee, Carter Evans, Chelsea Evilsizor, Quinton Farris, Samuel Feltner, Skye Fields, Austin Finley, Kyle Flory, Sophia Floyd, Ellie Fogarty, Nicholas Foran, Diamond Foster, Konyae Foster, Nolan Fox, Gabrielle Freisthler, Madison Frey, Hallie Frigge, Dylan Fugate, Victoria Gayhart, Joseph Gayle, Dylan Genson, Marcus Gigandet, Gracyn Gilliam, Aubrey Gillespie, Patrick Glover, Kaiya Godin, Cole Gray, Alexandria Green, Tristan Green, Jessamine Griego, Wyatt Griswold, Collissa Grunden, Brooklyn Halter, Damian Hanf, Katie Hansbarger, Tristan Harding, Owen Harlamert, Leah Harnish, Jason Harvey, Aiden Hellmann, Andrew Helman, Elise Hempker, Jesus Hernandez, Thomas Herzog, Mali Hewitt, Jaiden Higbee, Taiah Higbee, Dakota Higby, Desiree Higginbotham, Ciarah Hill Jenkins, Gabriel Hittepole, Leah Hogston, Lilly Honeyman, Zaylee Hoover, Zurrenity Hoover, Haley Horgan, Ethan Horn, Matthew Householder, Taylor Housley, Adam Huber, Lucas Huber, Zane Huelsman, Layton Hurd, Trinity Hurd, Connor Hutchinson, Gavin Hutchinson, Aaron Isaroskul, Brooklyn Jackson, Austyn Jenkins, Alexis Johnson, Dusty Johnson, Olivia Johnston, Andrew Jones, Caleb Joslin, Nicholas Kawecki, Jaemison Kemper, Kamron Khatibloo, Ryan King, Taniya Kinnel, Johnathan Kneisley, Graysen Krites, Allyson Kyle, Payton Lande, Jamari Lane, Sierra Law, TaMeka Lawrence, Dahlia Lazier, Jonathan Lewis, Tyler Lewis, Astryd Littlejohn, Cameron Lombardo, Ella Lovitt, Jacob Lucas, Samantha Lutz, Johnae Malcolm, Nathaniel Mamitag, Maddison Manson, Emma Marlow, Josie Marlow, Hurley Marrs, Layne Marshall, Ethan Martin, Thomas Mascarella, Samantha Matthies, Nicholas May, Jade Mayo, Elise McCann, Kyle McCord, Brandon McFaddin, Connor McGhee, England McGill, Trayce Mercer, Makenzi Metz, Rachael Meyer, Kaylie Miller, Anna Minton, Savannah Mitchell, Connor Moeller, Braydin Monnin, Brianna Montoya, Andrew Morlan, Paishance Morton, Mason Myers, Aden Nave, Destiny Nickell, Tyler Norris, Fatima Numan Mahmud Jama, Caitlyn O’Neill, Aleya Ojeda, Akari Okagawa, Triston Overholser, AnnMarie Palombi, Eric Parr, Asthaben Patel, Amelia Peltier, Ryan Penny, Mackenzie Perkins, Dreaden Petry-Gauldin, Isaac Phillips, Kaydan Phipps, Tyler Plunkett, Xavier Poffenberger, Allison Poore, Adrienne Post, Cadence Post, Hailey Price, Nicholas Prince, Kyreem Rambert, Andrew Ramey, Joseph Rannells, Ella Rebernak, Brianna Reed, William Reed, Cate Rehmert, Peyton Remley, Tori Ricks, C. William Ritchey, Megan Robinson, Noah Rocke, Mackenzie Rogers, Harmony Rolf, Molly Pawlaczyk, Josie Romick, Jacob Ross, Dahlia Rossiter, Olivia Rutter, Kasey Sager, Kierra Saunders, Domitrei Sawyer, Keelan Scherer, Brayden Schwartz, Emma Setser, Savannah Sharett, Shyann Shelby, Reese Shoemake, Ayden Shoemaker, Brynn Siler, Anthony Six, Elijah Smith, Logan Smith, Nadia Smith, Patrick Smith, Virgil Smothers, Elahmarie Soto-Garcia, Matthew Spayde, Donald Stanley, Catherine Stapleton, Kara Steinke, Kayla Stockslager, Colin Stoltz, Samuel Stormer, Dana Stradling, Kellen Strayer, Halee Studebaker, Arianna Sumner, Savannah Swanson, Hollis Terrell, Kiera Thomas, Trey Thomas-Ward, Allison Thuma, Nathan Timmerman, Katerin Tinnerman, Zoe Tracey, Dorrian Travis, Alaina Troy, Heather Utz, Hallie Vicknair, Elizabeth Vidales, Kaleia Viney, Sophia Walker, Spencer Walters, Eleanor Wannemacher, Mirsayah Wasnuk, Trinity Watson, Therin Watt, Jacob Webster, Nathaniel Weidner, Abigail Welbaum, Rosalyn Welhener, Jaden Wente, Kaiser Werling, Alex Wheeler, Aries White, Asia Wilson, Brieanna Wilson, Grace Wilson, Haven Wilson, Cory Winter, Allison Wolfe, Linnea Wright, Charles Wyatt, Brylee Yohey, Hailie Young, and Noah Trevor Zumbro.