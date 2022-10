By

Monday drawings

Mega Millionsestimated jackpot: 20,000,000

Pick 3 Midday: 5-3-5

Pick 4 Midday: 9-7-6-7

Pick 5 Midday: 0-8-8-7-3

Powerball estimated jackpot: 480,000,000

Monday evening results will be published in Wednesday’s paper.

Sunday drawings

Lucky For Life: 06-14-15-20-33, Lucky Ball: 1

Pick 3 Evening: 9-0-9

Pick 3 Midday: 1-1-0

Pick 4 Evening: 7-7-8-0

Pick 4 Midday: 8-3-5-1

Pick 5 Evening: 3-1-7-0-3

Pick 5 Midday: 9-3-6-5-3

Rolling Cash 5: 02-20-25-30-32

Saturday drawings

Classic Lotto: 05-07-08-13-34-35, Kicker: 2-0-5-2-1-0

Lucky For Life: 08-15-25-34-43, Lucky Ball: 13

Pick 3 Evening: 4-2-5

Pick 3 Midday: 9-5-6

Pick 4 Evening: 8-6-1-4

Pick 4 Midday: 0-5-0-8

Pick 5 Evening: 9-6-7-8-7

Pick 5 Midday: 7-4-0-1-1

Powerball: 32-37-40-58-62, Powerball: 15, Power Play: 5

Rolling Cash 5: 06-15-16-23-31

Friday drawings

Lucky For Life: 08-13-26-33-37, Lucky Ball: 4

Mega Millions: 09-22-26-41-44, Mega Ball: 19, Megaplier: 2

Pick 3 Evening: 0-7-3

Pick 4 Evening: 0-4-4-4

Pick 5 Evening: 3-0-7-6-7

Rolling Cash 5: 07-11-15-22-38