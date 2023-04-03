Miami East High School honor roll

CASSTOWN — Miami East High School has announced its Prinicipal’s List, high honor roll, and honor roll for the third quarter of the 2022-23 school year.
Freshman:
Principal’s List: Kaci Manns
High honor roll: Adriana Barrett-Knick, Gavin Bodey, Anna Davis, Alexa Deaton, Preston Duff, Whitni Enis, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Nicholas Martel, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Ava Skeens, Bianca Stevens, Brandon Stone, Bailey Taylor, Jenna Taylor, Oliva Thomas, Emma Whitten, Kirya Wise, Caden Woehrymer, Emily Zawalich
Honor roll: Veronica Andres, Anna Budd, Gabriel Cole, Kinsley Courtright, Garrett Fine, Brandon Lane, Lily Malott, Tenley Potter, Alyssa Sink, Emily Wesseler
Sophomores:
Principal’s List: Wyatt Black, Reese Gipe, Jacqueline Kadel, John Weddle
High honor roll: Kamryn Apple, Haley Barnes, Brianna Baxter, Halen Beck, Candice Bevan, Riley Blair, Luke Bowsher, Paige Clarkson, Kira Cole, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Kaden Francis, Braedon Gambill, Grayce Goodin, Lorelei Gregory, Owan Haak, Seneca Harris, Violet Hazard, Brooke Hicks, Skyla Kerns, Kally Koble, Baylen Lair, Simon Latimer, Adam Lawson, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Coleton Moore, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Allison Rose, Tristan Rowley, Austin Scherer, Addison Schmidt, Brooke Shafer, Jackson Shane, JT Slone, Christopher Smith, Emma Stapleton, Allie Suber, Finnick Tennant, Michael Williams, Austin Workman
Honor roll: Nicholeiz Fish, Lillian Forsythe, Joshua Henning, Myah Jefferis, Alexa Klingshirn, Aaron Mills, Emma Rust, Clark Wintrow
Juniors:
Principal’s List: Alaina Helsinger, Daniel Martin, Brooklyn Taylor
High honor roll: Connor Apple, Cole Baxter, Maria Broerman, Andrew Crane, Kennedee Elifritz, Lillian Glosette, Devin Goodpaster, Tadyn Gross, Luke Hamaker, Addison Jennings, Louise Lauthe-Perrissoud, Alexis Loughman, Madison Maxson, Lana McAdams, Mckayah Musselman, Elisabeth Norman, Lindsey Ott, Logan Phillips, Ava Prince, Jacob Riley, Jacob Roeth, Ty Roeth, Emmalee Root, Evan Vallery, Kyle Vernon, Courtney Walker, Thomas Wallace, Kameron Workman, Maelee Zerkle
Honor roll: Jadyn Bair, Reagan Howell, Layton Hughes, Brian Laughman, Jacob Marker, Noah Martin, Katelyn Neff, Evan Noll, Landin Putnam, Colin Vogel
Seniors:
Principal’s List: Madison Avey, Isaac Beal, Keira Kirby
High honor roll: Clark Bennett, Oscar Cashaw III, Connor Dalton, Trevor Karnehm, Evan Malott, Max Pohl, Adilyn Richter
Honor roll: Victor Householder, Madeleine Latimer, Malaki Sphar, Sarah Weaver, Emily Varady, Charles Zawalich