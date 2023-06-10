Miami East High School Principal’s List, Honor Roll

CASSTOWN — Miami East High School announces the Principal’s List, High Honor Roll and Honor Roll for the fourth quarter.
Freshman:
Principal’s List: Preston Duff, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Delainey Goodstein, Teaghan Kress, Carter Leiss, Kaci Manns, Nicholas Martel, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Landon Scott, Alexandria Skaggs, Bianca Stevens, Brandon Stone, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Kirya Wise and Caden Woehrmyer.
High Honor Roll: Zacariah Allen, Emma Anderson, Adriana Barrett-Knick, Gavin Bodey, Cheyenne Buchert, Anna Budd, Alexa Deaton, Whitni Enis, Skyler Goecke, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Khalia Lawrence, Addyson Long, Bailey Taylor, Emma Whitten and Emily Zawalich.
Honor Roll: Veronica Andres, Brody Antonides, Addelynn Bowman, Shelby Buck, Gabriel Cole, Isaac Cool, Kinsley Courtright, Aiden Crumrine, Anna Davis, Carsen Dishman, Makenna Doty, Justice Edwards, Isabel Eichhorn, Madison Farling, Katie Ferguson, Owen Fields, Addison Fine, Garrett Fine, Mara Fine, Dallas Gillian, Madison Grube, Alyssa Helton, Kloe Kessler, Brandon Lane, Lily Malott, Sophie Minnich, Brycen Musser, Joseph Perkins, Chase Posey, Evelyn Potter, Tenley Potter, Keidin Pratt, Isabella Rowley, Alyssa Sink, Ava Skeens, Cayden Wesco, Emily Wesseler and Kimberly Zapata.
Sophomores:
Principal’s List: Kamryn Apple, Haley Barnes, Wyatt Black, Luke Bowsher, Kira Cole, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Nicholeiz Fish, Reese Gipe, Grayce Goodin, Myah Jefferis, Jacqueline Kadel, Baylen Lair, Simon Latimer, Adam Lawson, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Coleton Moore, Wesley Penny, Karley Prosser, Tristan Rowley, Emma Rust, Jackson Shane, JT Slone, Christopher Smith, Keara Stace, Allie Suber, Finnick Tennant, John Weddle and Michael Williams.
High Honor Roll: Halen Beck, Candice Bevan, Riley Blair, Gabe Cathcart, Paige Clarkson, Rhylee Eichhorn, Kaden Francis, Braedon Gambill, Lorelei Gregory, Owen Haak, Seneca Harris, Bryce Haught, Violet Hazard, Joshua Henning, Lacie Henry, Brooke Hicks, Skyla Kerns, Kally Koble, Haley Lane, Lillian McClain, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Allison Rose, Austin Scherer, Brooke Shafer, Brianna Uhl, Clark Wintrow and Austin Workman.
Honor Roll: Brianna Baxter, Blake Boggess, Adrian Comer, Camden Comer, Macy Curtis, Abbigail Gibson, Peyton Harper, JD Kemp, Alexa Klingshirn, Dylan Link, Alivia McCuistion, Aaron Mills, Cora Moore, Hailey Register, Braylon Rhoads, Addison Schmidt, Emma Stapleton, Karli Walker, Aliana Wissman, Kamden Wolfe and Lillyan York.
Juniors:
Principal’s List: Connor Apple, Drake Bennett, Maria Broerman, Andrew Crane, Devin Goodpaster, Tadyn Gross, Luke Hamaker, Alaina Helsinger, Addison Jennings, Abigail Kadel, Louise Lauthe-Perrissoud, Alexis Loughman, Daniel Martin, Madison Maxson, Elisabeth Norman, Hans Olson, Lindsey Ott, Ava Prince, Jacob Riley, Ty Roeth, Brooklyn Taylor, Evan Vallery and Kameron Workman.
High Honor Roll: Cole Baxter, Evelyn Brown, Camryn Francis, Rhylee Gardner, Ayla Gilbert, Lillian Glosette, Maryn Gross, Fletcher Harris, Reagan Howell, Cora Kinard, Lana McAdams, Camren Monnin, Mckayah Musselman, Logan Phillips, Jacob Roeth, Kyle Vernon, Courtney Walker and Maelee Zerkle.
Honor Roll: Conner Adamson, Jadyn Bair, Maya Bowsher, Hayden Dennis, Marty DesAutels, Kennedee Elifritz, Ella Fine, Kaylen Gannon, Kyle Larson, Abigail Leiss, Jacob Marker, Noah Martin, Lucas Maxwell, William Moore, Roy Musselman, Katelyn Neff, Karson Potts, Landin Putnam, Hunter Randall, Caleb Richter, Xander Smith, Braeden Teale, Colin Vogel, Lydia Walker and JC Woodard.
Seniors:
Principal’s List: Madison Avey, Isaac Beal, Clark Bennett, Carter Bevan, Emma Bowman, Connor Dalton, Dottie Everett, Megan Gilliland, Kylie Haught, Keira Kirby, Colin McEldowney, Jillian Niswonger, Carly Olson, Max Pohl, Claire Posey, Emmalee Root, Ava Rudy, Lindi Snodgrass, Caleb Stone, Faith Thomas, Kierstin Thomas, Emily Varady, Emma Ward and Braden Zekas.
High Honor Roll: Sydney Brittain, Ethan Gudorf, Rachael Haak, Alicya Kearns, Kinley Lavender, Isabelle Lewis, Olivia Shaffer and Ian Willis.
Honor Roll: Joshua Amheiser, Luke Brunke, Oscar Cashaw III, Ella Demmitt, Victor Householder, Colin Jennings, Madeleine Latimer, Evan Malott, Tyler Motter, Matthew Osting, Ethan Paulus, Adilyn Richter, Annabelle Rowley, Stewart Sink, Malaki Sphar, Makya Updyke, Matthew VanPelt, Sarah Weaver and Charles Zawalich.