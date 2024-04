Miami East Junior High honor roll

CASSTOWN — Miami East Junior High has released its honor roll for the third quarter of the 2023-2024 school year.

Grade 6

Principal’s list: Caleb Apple, Brooke Barnes, Camille Barrera, Ellie Bennett, Baylee Bigelow, Henry Buchanan, Addilynn Byers, Abigail Cantrell, August Carter, Addison Cenky, Braden Cooper, Gracelyn Cooper, Thomas Custer, Sophia Forsythe, Haley Gearhardt, Pierce Gipe, Charlotte Gray, Jackson Gray, Morgen Holzen, Madison Hurst, Lily Joyce, Cameron Kemp, Davis King, Addy Koble, Sophia Lacy, Rohen Lair, Lauren Landis, Andrew Long, Madison Merz, Samuel Mitchell, Kyah Moran, Aribella Nation, Dalton Norman, Garrett Northup, Henry O’Rourke, Bronsen Palivec, Wayne Penn, Maxwell Plank, Olivia Prince, Corinne Purves, Emma Register, Conner Rice, Teaghan Rich, Zachary Riley, Adelyn Robinson, Reese Rohrer, Juliet Russell, Owen Scott, Paxton Slock, Gambyl Spitler, Emelina Stelling, Cameron Subler, Chloe Taynor, Noah Tschop, Wyatt Tyre, Elayna Vallery, Brayden Williams and Mason Young.

Honor roll: Olivia Adams, Wyatt Baird, Colten Barnes, Madelyn Carter, Tyler Cecil, Luka Eyink, Regan Farrier, Isaiah Friend, Jackson Grasman, Connor Grise, Isabella Grooms, Stetson Helkenn, Dylan Hodge, Dylan Howell, Avery Kerns, Thomas Knapke, Zachary Littlejohn, Jackson Long, Jamie Maxson, Catherine Mitchell, Lillyan Moss, Vivyan Moss, Hayden North, Reagan O’Neal, Autumn Ponchillia, Addison Poole, Will Robbins, Alexis Salm-Lee, Kaylin Smith, Addison Webb, Leah York and Layland Zerkle.

Grade 7

Principal’s list: Claire Antonides, Alyssa Bodey, Savannah Brown, Luke Christian, Adalyn Deatherage, Mason Dillon, Emree Elifritz, Morgan Ferguson, Miles Gilbert, Payton Gill, Kinsley Hamlin, Sophia Harris, Cameron Helsinger, Everett Hildebrand, Clara Hoelscher, Caitlin Howell, Claire Huelsman, Alivia Johnson, Landon Knisley, Brooklynn Lane, Addison Lavy, Breanna Leiss, Alexis Luthman, Shelby Marker, Alexander Martel, Emma Mastrino, Ava McGaharan, Josie Shane, Brianna Shepard, Josalyn Stace, Alyssa Tschop and Brandt Wingate.

Honor roll: Hayden Blythe, Jackson Bone, Graden Bowman, Myla Bowman, Stella Bowman, Madison Bright, Lilian Goodin, Ethan Harper, Marin Howell, Andrew Miller, Ella Myers, Zoey Niekamp, Scarlett Paden, Olivia Phillips, Olivia Webster, Jacob Wesseler

Grade 8

Principal’s list: Dalton Barnes, Madalyn Barnes, Tucker Barnett, Eli Bevan, Bailey Brown, Olivia Brown, Oliver Buchanan, Nolan Crane, Kadan Denlinger, Lauren Duff, Emma Eichhorn, Corbin Farrier, Kinzie Fiebiger, Isaac Fine, Evelyn Fischer, Logan Frasher, Kacie Gillian, Summer Goecke, Alexi Grooms, Johnathan Hedrick, Benjamin Henning, Allison Hewitt, Alexis Higgins, Rehgan Hufford, Maddix Jefferis, Quentin Kelly, Tessa Kress, Ann Krug, Nevaeh Levan, Abigail Link, Daniel Malott, Wyatt Maxson, Brady McGaharan, Cooper Palivec, Gunner Palivec, Savannah Pellman, Jacob Prater, Kenzie Rich, Levi Robinson, Jorgia Roeth, Bailey Sampson, Addyson Scott, Elijah Smith, Cher Sroufe, Colton Vogel, Natalie Weaver, Taetum Wesco, Brianna Williams and Kaycee Yantis.

Honor Roll: Kash Baker, Evan Brinkman, Jillian Carter, Seth Christian, Jude Couser, William Curtis, Ashton Demmitt, Cole Dennis, Jocelyn Dykes, Chase Egbert, Mya Farling, Addison Havenar, Ella Hershberger, Kayce Knoop, Karizma Kudelka, Nicholas McClellan, Gracelyn Miller, Avery Noll, Grace Shively, Adriana Steinke, Hailey Stevens, Cadence Tyler and Alexandria Watkins.