PHS Honor Roll, Honorable Mention, Commended students list

PIQUA — Piqua High School freshman on the second quarter Honor Roll List are: Enzo Alexander, Zayden Allen, Riley Baker, Camryn Best, Lexi Burroughs, Kaden Earick, Adriana Emery, Shaylene Farrell, Addyson Ford, Steven Gordon, Madison Haworth, Raegan Heitkamp, Natalie Hemmert, Becca Henry, John Hess, Josie Hill, Lainey Honeycutt, Gianna James, Drue Kettell, Abigail Kirk, Emery Kuhlman, Andon Laughman, Kasey Marrs, Chloe Martin, Jack McMaken, Kalel Moreaux, Ava Mumaw-Nichols, Rashad Pope, Evian Rojas, Kaitlynn Schlosser, Kaitlynn Sorrell, Raylie Sterling, Ben Thompson, David Thompson, Wesley Thompson, Grace Voskuhl, Johnny Ward, Brynna Watkins, McKenna Watson, Ian Wessel, Austin Wiltheiss, Audrey Applegate, Tony Gardener, Bethany Henry, Renner Philipps, Robbie Taylor, Audrey Young, Tristian Blankenship, Nolan Earick and Alyson Street.

Freshman on the Honorable Mention list for the second quarter are: Garrett Katz, Divinity Gant, Claire Coe, Ryan Earick, Jacey Hepner, Nickolai Kaye, Cole Leininger, Bella McGraw, Brooklyn McGuire, Brilynn Norris, Bryanna Penny, Austyn Potter, Andy Reindel, Troy Thompson, Eli Watkins, Connor Young, Kaitlyn Szachta, Jayden Pleasant, Grace Schulz, Kacen Taylor, Ian Lesley, Keaton Bolden, Gracie Bridges, Emma Clark, Brady Erwin, Aleigh Halsell, Brynne Hammer, Jayce Johnson, Gavin Larger, Briley Miller, Blake Walling, Grace Harshbarger, Shawn Jones, Ta’laysha Moore, Brooklynn Motter, Serenity Thompson, Bryson Walters and Robbie Wilczek.

Commended freshman for the second quarter include: Sam Assell, Lukah Branam, Dominique Knisley, Brenner Ormberg, Ava Owen, Skylar Pittenger, Mylie Stahl, Aubrey Stutz, Gianna Taborn, Kalee Williams, Chase Wright, James Armstrong, Joshua Liptock, Ozzy Riddle, Aliyia Rowe, Cohen Brown, Kamari Evans, Rayshawn Garrett, Madalynn Godfrey, Kylan Hughes, Landon Ivory, Sofia Jones, Maddox Kotchka, Jayden Melvin, Hailee Jo Nichols, Maddison Rampulla, Eli Smith, Molly Studt and Izabelle Thoma.

Sophomore students on the Honor Roll include: Mydalis Bixler, Abigail Blackshire, Olivia Browning, Katherine Confroy, Grace Coppess, Julia Curl, Kade Dankworth, Tatiana Foos, Natalia Garcia, Ashlyn Gearhardt, Braden Holtvogt, Elizabeth Hubbard, Jacob Jensvold, Tyara Johnson, Bryanna Joyal, Aidan Keener, Adelaide Leasure, Westin Marrs, Zach Murphy, Gracelynn Neil, Payten Neth, Hannah Peterson, Ty Pettus, Adelynn Rich, Kennedy Shaffer, Katie Shaw, Kharly Sims, Gabe Sloan, Jenna Snyder, Lucy Weiss, Evan Clark, Ava Andress, Brycen Angle, Noah Bishop, Dana Bubp, AJ Burroughs, Brenna Thompson, Julia Thompson, Kaden Walling, Elijah Young, Jerry Anthony, Caden Walters and Kenny Ward.

Sophomores on the Honorable Mention list are: Dylan Johnston, Hannah Palmer, Aiden Applegate, Skylar Carey, Quentin Farrell, Owen Fast, Quincy Gansheimer, Hallee Haney, Ava Jones, Paige Kinney, Haleigh Nicholl, Elania Oakes, Agnieszka Polakowski, Allyson Smith, Donavan Taylor, Berklee Webster, Caden Ball, William Gillespie, Avaree Miller, Kassidy Bartlett, Jason Davis, Dalton Bowman, Paige Croslin, Mackenzie Evans, Alexander Holt, Emily Kiser, Hunter Steinke, Aaron Asher, Aubree Carroll, Samarah Frazier, Abby Lambert, Hunter Sarson and Owen Shawler.

Sophomores commended for their hard work include: Spencer Ford, Noah Burgh, Rylee Burress, Livie Friend, Kamryn Mikolajewski, Owen Quinter, Miriam Stringer, Miranda Sweetman, Mattox Ward, Blake Trissel, Jace Weber, Laehla Brumbaugh, Elijah Bushnell, Piper Croft, Karina Foster, Bethany Howard, McKayla Laub, Junior Nickles and Austin Williams.

Juniors on the PHS Honor Roll List are: Simon Baker, Brooklynn Black, Madison Brake, Garrett Brown, Allie Cathcart, Catherine Copsey, Khloi Courtney, Brody Curtner, Devin Finley, Marin Funderburg, Allison Hicks, Alyssa Hollopeter, Tahneal Johnson, Sona Karamyan, Tate Kuhlman, Gracie LaPointe, Brooklyn Larck, Trenton Laughman, Ben Lavey, Romen Medley, Matthew Meiring, Layla Mitchell, Gavin Nelson, Bryce Phillips, Emma Pierron, Alexandria Preston, Sherry Sprowl, Asha Suleiman, Aiden Williams, Richard Price, Summer Doseck, Lilly Kaye, Braylin Shaner, Dominic Smith, Gorka Cababellas-Arrecha, Kaylee Eleyet, Devon Trahan and Averi Wiley.

Juniors on the Honorable Mention list for the second quarter are: Ericka Ludwig, Logan Thompson, Julia Coppess, Keilah Thompson, NatayaYaqub, Mickey Anderson, Jack Chappie, Brayden Taylor, Jacob Beasley, Dylan Earley, Zak Edwards, Josh Heath, Jacob Felts and Derek Jones.

Juniors on the second quarter Commended list are: Mya Evans, Kalei Evans, Emma Kidder, Kaylee Tillman, Alexa Fogt, Ja’Tayla Jones, Brenden Kelly, Austin Laub, Abbi Luttrell, Abby Smay, Carson Hawk, Landen Martin, Quintin Bachman, Kai Burns, Sierra Leonard, Jasmine Oswald, Trevon Payton, Ellah Rojas, Sabastian Karabinis, Elijah Edwards and Bailey Haworth.

Students from the senior class on the Honor Roll are: Jordan Adkins, Olivia Anthony, Alyssa Brock, Ryan Brown, Nathan Buecker, Coltin Byron, Breeze Cary, Rachel Cavender, Anson Cox, Savannah Cox, Torri Foster, Pearl Golden, Zach Henne, Reagan Howard, Zoe Leasure, Ivy Lee, Anna Monroe, Isabella Murray, Brady Ouhl, Zane Pratt, McKenna Reindel, Kirk Robbins, Bryson Roberts, Trenton Rudd, Sam Schmiesing, Kirsten Shaneyfelt, Braylon Shawler, Xavier Strunk, Fate Studebaker, Mason Swallow, Matthew Weiser, Diya Patel, Haley Finfrock, Drew Hinkle, Traven Owen, Will Ratliff, Trista Boeke, Marissa Bragg, Ambre Damman, Kelsey Earick, Joslynn Godfrey, Brady Stahl, Kiya Treon, Aiden Webster and Peyton Offenbacher.

Seniors on the Honorable Mention list are: Dax Smith, Mahala Bragg, Nadia Pleiman, Kadin Powers, Kyleigh Ridener, Connor Smith, Issac Snell, Jackson Trombley, Lily Haning, Nakkia Williams, Jacob Voskuhl, Liv Stumpff, Katelyn Brown, Seth Staley and Brennan Johns.

Seniors on the Commended list include: Ali Helmandollar, Landon Lawson, Philip Rossman, Zach Shedd, Ethyn Wright, Dillon Phillippi, Dre’Sean Roberts, Kadin Skinner, Libby Bradney, Madison Cota, Ayva Fuentes, Madelyn Travis, Carsyn Meckstroth, Kendahl Baugh, Brady Mikolajewski, Lienne Casey, Ayden Black, Kadin Freistuhler, Olivia Heckman-Stoodt, Morgan Schlosser, Andrew Holmes, Kyzer McDade, Anna Purk and Justinius Williams.