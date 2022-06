Piqua High School Honor Roll

PIQUA — The following is the Piqua High School Fourth Quarter Honor Roll 2021-22:

• Seniors

Honor Roll: Tate Adams, Miiah Albert, Lillian Alexander, Andrew Anderson, Kenzi Anderson, Kaitlyn Bachman, Noah Baker, Xander Basil, Madison Bayless, Madison Bolin, Nolan Campbell, Quincy Carter, Elise Cox, Brianna Coy, Joshua Crusey, Kai Drees, Jackson Elliott, Natalie Fogt, Jesse Furman, Landon Hare, Blake Harvey, Sydnee Hawk, Evan Heidenriech, Evan Hensler, Elizabeth Herndon, Paul Hinds, Lotus isaacs, Tanner Kemp, Gabrielle Kinney, Lillian Kirk, Kacie Lawson, Caleb Lyons, Ashlee McPherson,Jasiah Medley, Aidan Meyer, Ashley Murphy, Amanda Napier, Camilla Nicholas, Alexandra Nicholas, Kateland Noland, Grace Pleasant, isabella Reyes, Zachary Sale, Alexandra Schmidt, Jason Shaffer, Kelsey Shepard, Nicholas Sheppard, Reagan Sloan, Ethan Snyder, Dillon Thiebeau, Reagan Toopes, Devin Towe, Thomas Tyzzer, Jacob Ward, Rylee Weaver, Emma Wellman, Allei Wines, Keili Wines, Quintyn Yaqub.

Honorable Mention: Conner Brown, Kiaya DeBrosse, Brennan Forness, Nicholas Heath, Lauren Hicks, Jacey Kessler, Gabrielle Lillicrap, Mason Osborne, Alexis Perkins, Makayla Pitman, Caroline Polakowski, Delayna Ryan, Brett Schaurer, Cassandra Schrubb, Brianna Sims, Payton Smith, Destiny Warner, Ethan Waters, Reygan Weaver, Andrew Wiles.

Commended: David Anderson, Cael Barr, Hunter Case, Asia Creath, Gage Hammer, Isabelle King, Cierra McKinney, Kendall Mikolajewski, Kye Nickel, Kyle Pierre, Hannah Pleasant, Levi Smith, Desiree Warner, Isaac Waters, Zoe Woodruff.

• Juniors

Honor Roll: Jordan Adkins, Janen Allen, Olivia Anthony, Trista Boeke, Libby Bradney, Mahala Bragg, Marissa Bragg, Ryan Brown, Nathan Buecker, Coltin Byron, Breeze Cary, Rachel Cavender, Allie Chambers, Jacob Chen, Carly Coleman, Anson Cox, Savannah Cox, Kylee Cremeens, Gabriel Dancer, Kelsey Earick, Torrence Foster, Ayva Fuentes, Pearl Golden, Elaini Grove, Lilia Haning, Alexandria Helmandollar, Zachary Henne, Reagan Howard, Michael Kiser, Landon Lawson, Zoe Leasure, Ivy Lee, Kyzer McDade, Mason Moreland, Isabella Murray, Brady Ouhl, Diya Patel, Brielle Penley, Nadia Pleiman, Zane Pratt, McKenna Reindel, Kirk Robbins, Morgan Schlosser, Samuel Schmiesing, Corin Scott, Kirsten Shaneyfelt, Braylon Shawler, Kadin Skinner, Brayden Soliday, Xavier Strunk, Fate Studebaker, Gabriel Swallow, Haily Tyson, Hayley Vincent, Cadence Wall, Andrew Ward, Matthew Weiser, Ethyn Wright.

Honorable Mention: Alyssa Brock, Katelyn Brown, Kaydence Dorsten, Haley Finfrock, Joslynn Godfrey, Carsyn Meckstroth, Anna Monroe, Peyton Offenbacher, Traven Owen, William Ratliff, Bryson Roberts, Dre’Sean Roberts, Brock Smith, Jackson Trombley, Nakkia Williams.

Commended: Shelby Barnes, Madison Cota, Dimitri Duzinskas, Alexis Flora, Elijah Frazier, Kaden Hartzell, Alexis Leathem, Philip Rossman, Trenton Rudd, Jarin Sowers, Olivia Stumpff, Kaylee Thompson, Everett Trainer, Raylynn Ward.

• Sophomores

Honor Roll: Mickey Anderson, Simon Baker, Jacob Beasley, Brooklyn Black, Madison Brake, Allie Cathcart, Jack Chappie, Julia Coppess, Catherine Copsey, Brody Curtner, Kaylee Eleyet, Devin Finley, Marin Funderburg, Diana Gertner-Agudelo, Bailey Haworth, Allison Hicks, Tahneal Johnson, Chase Joyal, Sabastian Karabinis, Brayden Kohler, Tate Kuhlman, Gracis LaPointe, Brooklyn Larck, Trenton Laughman, Alexis Lenninger, Sierra Leonard, Wyatt Marrs, Zander Mason, Romen Medley, Matthew Meiring, Layla Mitchell, Gavin Nelson, Nickolas Ortiz, Jasmine Oswald, Bryce Philipps, Emma Pierron, Alexandria Preston, Richard Price, Teegan Shoe, Abigail Smay, Dominic Smith, Sherry Sprowl, Asha Suleiman, Aidan Williams, Cason Worley, Nataya Yaqub.

Honorable Mention: Landon Adams, Garrett Brown, Stephen Edwards, Kalei Evans, Raia Evans, Tommy Grise, Joshua Heath, Jackson Hemmert, Dylan Jenkins, Ja’Tayla Jones, Emma Kidder, Jackson Lambert, Ericka Ludwig, Abigail Luttrell, Justice Price, Samantha Reese, Aidyn Sarson, Jacob Schweitzer, Haylee Stahler, Ashln Sullivan, Logan Thompson, Averi Wiley.

Commended: Laila Borger, Serenity Burns, Ava Casto, Kellie Cromer, Jacob Felts, Gage Gambill, Adam Gephart, Derek Jones, Lilly Kaye, Benjamin Lavey, Layne Marshall, Trevon Payton, James Saunders, Braylin Shaner, Trinity Shawhan, Hunter Shoffner, Payton Stewart, Kaylee Tillman, Helen Vlahos.

• Freshman

Honor Roll: Ava Andress, Jerry Anthony, Kassidy Bartlett, Kendall Baugh, Mydalis Bixler, Abigail Blackshire, Dana Bubp, Aaren Burroughs, Skylar Carey, Aubree Carroll, Evan Clark, Grace Coppess, Julia Curl, Hailey Curtner, Kade Dankworth, Mackenzie Evans, Tatiana Foos, Olivia Friend, Natalia Garcia, Ashlyn Gearhardt, William Gillespie, Alexander Holt, Braden Holtvogt, Elizabeth Hubbard, Jacob Jensvold, Tyara Johnson, Dylan Johnson, Aidan Keener, Adelaide Leasure, Westin Marrs, Zachary Murphy, Gracelynn Neil, Payten Neth, Haleigh Nicholl, Elaina Oakes, Hannah Palmer, Hannah Peterson, Ty Pettus, Agnieszka Polakowski, Adelynn Rich, Katie Shaw, Gabiel Sloan, Haley Snelling, Jenna Snyder, Donavan Taylor, Brenna Thompson, Julia Thompson, Caden Walters, Kenneth Ward, Lucy Weiss.

Honorable Mention: Brycen Angle, Aiden Applegate, Taylor Arnett, Noah Bishop, Michael Bixler, Noah Burgh, Rylee Burress, Malachi Carnahan, Katherine Confroy, Paige Croslin, Jason Davis, Owen Fast, Bethany Howard, Bryanna Joyal, Emily Kiser, Kayla Labree, Isaiah Martin, Lana Merzke, Kamryn Mikolajewski, Glen Nickles, Chance Rupert, Allyson Smith, Hunter Steinke, Miranda Sweetman, Madden Thompson, Berklee Webster.

Commended: Caden Ball, Timothy Brant, Olivia Browning, Henry Crowe, Spencer Ford, Justin Hall, Alaina Hubley, Nicole Kerrigan, Paige Kinney, Abigail Lambert, McKayla Laub, Avaree Miller, Mercy Monsivais, Drake Owen, Kimber Patten, Hunter Sarson, Kate Strevell, Elijah Young.