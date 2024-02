Southwest District Swimming/Diving Qualifiers

A number of local swimmers and divers advanced on to this week’s district meet at sectionals over the weekend.

DIVISION I

BOYS

200 Freestyle

34.Dylan Arnold, Troy, 2:03.0.

500 Freestyle

30.Holden Hildebrand, Piqua, 5:10.27.

100 Butterfly

34.Dylan Arnold, Troy, 1:00.55.

200 Free Relay

19.Troy, 1:36.0.

200 Medley Relay

23.Troy, 1:49.96.

Alternate.Piqua, 1:54.78.

GIRLS

50 Freestyle

9.Cassidy Gifford, Troy, 24.75; 29.

29.Lily Zimmerman, Troy, 25.84.

500 Freestyle

34.Lily Zimmerman, Troy, 5:47.37.

100 Backstroke

11.Cassidy Gifford, Troy, 59.70.

100 Breaststroke

31.Mackenzie Gifford, Troy, 1:13.52.

200 IM

34.Hannah Robinson, Troy, 2:32.59.

1 Meter Diving

10.Simone Scribner, Troy, 333.80.

200 Freestyle Relay

8.Troy, 1:43.25.

400 Freestyle Relay

22.Troy, 4:06.86.

200 Medley Relay

9.Troy, 1:53.01.

DIVISON II

BOYS

50 Freestyle

23.Mikey Stanford, Tippecanoe, 24.24.

100 Freestyle

17.Eli Ganger, Tippecanoe, 52.82.

26.Quentin Reimer, Newton, 54.23.

200 Freestyle

12.Eli Ganger, Tippecanoe, 1:57.09.

21.Ben Kozen, Tippecanoe, 2:01.78.

500 Freestyle

16.Brock Gessner, Covington, 5:23.67.

18.Ben Kozen, Tippecanoe, 5:30.19.

24.Ryson Evans, Newton, 5:39.06.

Alternate.David Pierce, Covington, 6:06.10.

100 Backstroke

2.Caleb Reno, Troy Christian, 53.58.

5.Drew Gessner, Covington, 56.33.

9.Gabe Reno, Troy Christian, 1:00.17.

15.Jack McMurry, Tippecanoe, 1:01.21.

31.Caleb Richter, Miami East, 1:06.91.

100 Breaststroke

23.Quentin Reimer, Newton, 1:07.75.

100 Butterfly

1.Caleb Reno, Troy Christian, 51.69.

9.Drew Gessner, Covington, 55.54.

14.Jack McMurry, Tippecanoe, 56.90.

15.Brock Gessner, Covington, 56.94.

17.Mikey Stanford, Tippecanoe, 57.27.

18.Gabe Reno, Troy Christian, 57.46.

200 IM

13.Rysen Evans, Newton, 2:18.37.

15.Caleb Richter, Miami East, 2:21.0.

26.Glen Rybas, Bethel, 2:35.44.

200 Freestyle Relay

12.Tippecanoe 1:37.73.

Alternate.Newton, 1:47.50.

400 Freestyle Relay

21.Tippecanoe, 4:00.29.

200 Medley Relay

13.Tippecanoe, 1:49.66.

22.Newton, 2:02.02.

23.Miami East, 2:06.18.

GIRLS

50 Freestyle

16.Abigayle Poffenberger, 26.87.

100 Freestyle

11.Carsen Voisnet, Troy Christian, 57.87.

200 Freestyle

15.Avery Anderson, Tippecanoe, 5:35.62.

25.Maddy Murcin, Bethel, 2:15.54.

500 Freestyle

12.Avery Anderson, Tippecanoe, 2:06.85.

20.Amy Briggs, Lehman Catholic, 5:52.15.

21.Maeve McMaken, Tippecanoe, 5:53.82.

26.Maddy Murcin, Bethel, 6:04.17.

100 Backstroke

15.Maeve McMaken, Tippecanoe, 1:06.14.

100 Breaststroke

7.Gracie Ganger, Tippecanoe, 1:09.90.

17.Carsen Voisnet, Troy Christian, 1:14.50.

24.Abigayle Poffenberger, Tippecanoe, 1:15.63.

100 Butterfly

16.Gracie Ganger, Tippecanoe, 1:03.15.

18.Alaina Jacquemin, 18, 1:03.70.

Alternate.Amy Briggs, Lehman Catholic, 1:06.93.

200 IM

14.Alaina Jacquemin, Tippecanoe, 2:25.23.

200 Freestyle Relay

6.Tippecanoe 1:45.44.

400 Freestyle Relay

18.Tippecanoe, 4:20.02.

200 Medley Relay

3.Tippecanoe, 1:56.01.