Troy High School Principal’s List

TROY — The following Troy High School students have earned a grade average of 3.75 or better for the first semester, and have been named to the Principal’s List.

Freshmen: Simone Adekoya,Grant Alexander,Blain Ayichew,Carsen Bailey,Ethan Barhorst,Quinn Barhorst,Matthew Barth,Jillian Blair,Raegan Boehringer,Anabelle Bolton,Grace Breneman,Payton Brewer,Zackary Bridge,Alice Brown,Adelynn Chesko,Sylar Combs,Rebecca Deleon,Chloe Dodd,Eve Dye,Charlotte Edwards,Memphis Elder,Maxwell Erdahl,Boyd Ernsthausen,Edgar Galoyan,Bennett Gascho,Christopher Gee,Ryan Gillig,Teresa Goubeaux,Sebastian Grein,Troy Hall,Eden Harbaugh,Adalyn Hardee,Allison Heuker,Brody Hoke,Justin Huwer,Dawson James,Sara King,Sophia Knife,Sarah Kurmas,Kaden Kuta,Simon Latif,Joseph Long,McKenna Lynch,Claire Martin,Baylie Massingill,Hailey Melvin,Tamaki Morinaga,Ethan Muller,Kyle Penny,Judah Pierce,Owen Poeppelman,Jonas Raber,Evangeline Rammel,Sarah Robbins,Caroline Rohlfs,Dezmond Roudebush,Juliana Ruhe,Alexandra Schieltz,Carson Sentman,Evan Sentman,Maliah Shaw,Skyler Shepherd,Justin Short,Haylee Steinke,Guilherme Stellato,Samuel Swanson,Haley Thompson,Sophia Treadway,Tomomi Tsuji,Rowan Vasil,Logan Wason,Joseph Weaver,Reese Weaver,Henry Wolke,Alyssa Yahl,Leann Yoder,Sarah Zickafoose.

Sophomores: Marlee Afzal,Savannah Alexander,Christopher Alvarez Herrera,Dylan Arnold,Sydney Astor,Jayden Atkins,Meredith Atkinson,Fiona Battle,Malela Bitemo,Trenton Blanchard,Lauren Brooks,Alannah Brueckman,Ilizabeth Burghardt,Dominic Burns,Tessa Chipley,Cora Coate,Joshua Cornish,Julia Dilbone,Holden Dobrzeniecki,Danielle Duff,Logan Edens,Skylar Evans,Maverick Farrier,Hanna Fitzpatrick,Austin Fraley,Evangeline Frigge,Nathan Gascho,Savanna Gibson,Cassidy Gifford,Mackenzie Gifford,Kaylie Gilmore,Seth Greene,Hazel Grunkemeyer,Isaac Hampshire,Davonna Harris,Ester Hasbargen,Anden Kemmer,Aiden Kirkpatrick,David Lashchuk,Kelsey Le,Layla Lucas,Colin Lynch,Molly Martin,Andrew Mauk,Emily May,Ryan McChesney,Olivia McElwee,Olivia McGhee,Brady Miller,David Monnin,Tristan Murray,Izabel Olivieri,Tracey Parker,Dhriti Patel,Pal Patel,Stephen Peepels,Ruth Perry,Lucy Remley,Nathaniel Reynolds,Julia Rose,Mitchell Sargent,Rozlyn Schilling,Adrian Shipp,Avah Shoemaker,Nina Short,Matthew Shurtz,Devin Smith,Chet Snyder,Alexander Stanford,Christian Stevens,Allison Straughn,Colin Walters,Baylee Weaver,Logan Westerfield,Mary White,Garrett Williams,Madison Wright.

Juniors: Lexie Albritton,Megan Alexander,Mathew Ballweg,Hannah Beck,Eternity Belcher,Nathaniel Bellamy,Myah Bitemo,Kiley Boyd,Isabella Brewer,Ava Burns,Abraham Cherian,Alexandrea Cotrell,Abner Deleon,Bradyn Dillow,Ethan Dreier,William Evilsizor,Olivia Farrier,Kade Flora,Ian Francis,Hayden Frey,Hudson Furlong,Chloe Gillig,Tatyana Green,Matthew Hempker,Lukas Hotchkiss,Kayla Huber,Tatum Jackson,Frieda Kehling,Adam King,Christopher King,Jacy King,Evan Kurmas,Owen Liening,Gabriel D Long,Bridgette Marcum,Matthew Martz,Christa Mary,Morgan Maxwell,Walter Mergler,Madison Moore,Colton Morefield,Alexis Oldham,Leila Overholser,Kyle Packard,Cema Rajab,Alexandria Rammel,Hannah Robinson,Deanna Rohlfs,Addisyn Russell,Brooklynn Sanders,Harmeera Sandhu,Brianna Saunders,Aidan Soctt,Alexander Sentman,William Sexton,Austin Slife,Jeffrey Smith,Mackenzie Smith,Kylee Snider,Liam Stein,Cameron Stoltz,Kaylee Strayer,Nicholas Stringer,Hayden Taylor,Jakob Thurmond,Natalie Tremblay,Creighton Verceles,Paige Vitangeli,William Wax,Alaina Welbaum,Hailey Werst,Isabel Westerheide,Troy Whitehead,Chloe Williams,Xavier Yohey, Noah Zink.

Seniors: Caleb Akins,Jadyn Almeida,Kiyah Baker,Sydney Bennett,Logan Boehringer,Allana Bolden,Amber Bond,Kylie Buechter,Noah Carter,Cassidy Cheney,Holden Chesko,Joslynn Compliment,Robert Cox,Brooke Craft,Bryson Croft,Marlee Cupp,Lily Daniszewski,Skylar Davis,Cooper Dues,Kaylee Elliott,Kara Enneking,Kiana Farrier,Chloe Fecher,Kendall Franklin,Lainey Freeman,Cristian Fuentes,Aiyana Godwin,Miguel Gonzalez,Ryan Grody,Tyler Hall,Dean Hampshire,Joshua Hardin,Day’Onna Harris,Ava Harvey,Camille Hemm,Emma Honeycutt,Anika Hurley,Jena Johns,Evan Kaiser,Ryan Kaiser,Elizabeth Katwyk,Alyssa Kern,Kiley Kitta,Josephine Kleinhenz,Eloise Kolakowski,Kendra Kovacs,Gavin Laughman,Hannah Liening,Victoria Lucas,Sienna Mader,Tyler Malott,Bryce Massingill,Ashley Mauk,Ava McCoy,Connor McGillivray-Sumner,Isaac Merritt,Maycee Musser,Parker Nichols,Elizabeth Niemi,Tiffany Norris,Ashleigh Nosker,Ethan Nosker,Aaron Oates,Faith Overholser,Logan Overmyer,Gabrielle Paff,Allison Ray,Ana Rindler,Casey Rogers,Robert Rohlfs,Ceyhun Sahan,Alexander Schaefer,Ava Scheerer,Lily Scheerer,Abigail Seger,Hunter Sekas,Jacob Shurtz,Alyssa Stanley,Hannah Steggemann,Evelynn Turnbull,Gwendolyn Turnbull,Allison Unger,Braeden Verceles,Payton Vitangeli,McKenna Wagner,Lena Walker,Mason Ward,Katelyn Weikert,Carly West,Samuel Westfall,Emily Williams,Alivia Worth,Haylee Young.